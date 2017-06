– Når kommer Trump til oss i Moskva? Han lovte jo!

Kommentar En skulle kanskje tro at Russia-gate plager russere flest. Men mange føler seg heller en smule beæret over at Russland tillegges så stor vekt i USA, verdens sterkeste makt.

I debattprogrammene på russisk TV er det ikke få programledere og debattanter som antyder at det smaker litt av gamle dager, den gang Sovjetunionen virkelig var fryktet og kanskje også respektert i vesten. At russerne igjen er på den storpolitiske agenda og må regnes med.

President Vladimir Putin og utenriksminister Sergej Lavrov derimot klarer ikke å unngå å vise at de er frustrerte, både over Russia-gate og andre saker.

På det internasjonale økonomiske forumet i St. Petersburg nylig ble Putin spurt av den kjente NBC-journalisten Megyn Kelly hvorfor Russland blandet seg inn i USAs indre anliggender. Hun hevdet også at amerikanske etterretningstjenester er enige om at indisiene peker mot Russland og Putin.

Washington Post: Putin ga direkte instruksjoner om å hjelpe Trump til å vinne valget

Irritert

Presidenten satt først rolig og hørte på oversettelsen til russisk. Så rev han øretelefonene av hodet og svarte irritert at han ennå ikke hadde møtt Donald Trump, at hele Russia-gate var et hysteri og han snakket om russofobi – at russerne får skylden for all verdens styggedom.

Var det noe som beviselig har blandet seg inn i andre lands valg, så var det i alle fall USA, sa Putin.

Russerne så fram til å få Donald Trump som amerikansk president. Men nå begynner de å bli utålmodige. For hva kommer egentlig til å skje.

Vil det bli slutt på de økonomiske sanksjonene? Det var jo det de snakket om … Amerikanske media meldte før helgen at det kunne være på gang, og utenriksminister Rex Tillerson har uttrykt at han kan tenke seg å lette på sanksjonene for å bedre det amerikansk-russiske samarbeidet. Men finansminister Steven Mnuchin sa nylig at det ikke var noen slike planer på gang, så Trump-administrasjonen er tydeligvis ikke helt enig med seg selv ennå.

Russernes håp

Og hva Putin og hans folk mener om saker og ting, er det heller ikke alltid så godt å skjønne.

I den amerikanske valgkampen ble Donald Trump kjørt fram i russiske medier som et håp for Russland, og nettopp derfor er de nå mer usikre på hva de skal mene. Han har tross alt sittet ved roret i et halvt år, uten at det har skjedd noe.

Putin har gjort et stort intervju med den amerikanske filmskaperen Oliver Stone. Der uttrykker han seg slik:

– Vi likte president Trump, og vi liker ham fremdeles, for han har offentlig sagt at han er klar til å gjenopprette det amerikansk-russiske forholdet.

Mye er uklart

– Han snakket om å gjenskape de økonomiske båndene, om felles kamp mot terrorisme. Er ikke det bra, spurte Putin.

I valgkampen snakket Trump om sin vilje til å samarbeide tettere med russerne, og han beklaget det kjølige forholdet mellom Moskva og Washington under Obama.

Så er det fortsatt noe uklart hvordan russerne skal ha påvirket den amerikanske valgkampen, og også hvor tette bånd personer nær til Trump har hatt til mektige russere.

Og det kommer stadig tilbakeslag i forholdet. Som etter at Trump gikk hardt ut om Cuba for to uker siden. Det russiske utenriksdepartementet kalte i en uttalelse USAs nye Cuba-politikk for et gufs fra den kalde krigens tid.

Satt på pinebenken

Kreml har tydeligvis en følelse av at Trump-administrasjonen setter dem på pinebenken. De mener at de har vist interesse for å samarbeide med amerikanerne på en rekke områder, ikke minst Syria, og Putin mener at han – i mange år, lenge før Trump kom til makten – har søkt støtte hos amerikanerne til felles kamp mot terror.

Men denne uken sa samme Putin rett ut at han mener at USA støttet de tsjetsjenske terroristene, som de hadde en tendens til å kalle frihetskjempere, selv lenge etter at det ble kjent at de hadde nær kontakt med islamittiske ekstremistgrupper andre steder i verden.

Men det var før Krim og Øst-Ukraina og alt det der som bidro til at forholdet mellom Moskva og vesten ble klart forverret i 2014, og fortsatt er anstrengt.

Satte sin lit til Trump

Russerne satte altså sin lit til at en ny amerikansk president ville snu det. At Russland igjen ville bli tatt inn i det gode selskap. Putin gjentok det denne uken da han ble spurt om mulige løsninger i Syria og Ukraina: – Vi vil bli hørt.

Men mange russere begynner å bli utålmodige på USAs president. Som denne personen, som klarte å komme igjennom på telefonlinjen da Putin fredag for halvannen uke siden hadde sin årlige «ring-inn-og-spør»-seanse for vanlige russere. Spørsmålet kom riktignok aldri så langt at det kom fram til presidenten, men det ble vist fram på mange TV-kanaler:

– Når kommer Trump til oss i Moskva? Han lovte jo!