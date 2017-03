Kremls TV-konge

Debatt Norsktalende Dmitrij Kiseljov er Vladimir Putins presse-vasall nummer 1. Gjennom fire perioder på post for NRK-Dagsrevyen i Moskva, var Dima min venn. Han ble svartelistet av USA og EU i 2014.

HANS-WILHELM STEINFELD, Cand.philol, partner i Corporate Communications

Kiseljov er President Vladimir Putins ubestridt mektigste mann på fjernsynet, direktør for Russia 24 og leder av søndagsrevyen «Vesti» hver søndag. Dmitrij Kiseljov har kalt Sveriges forrige utenriksminister Carl Bildt for en CIA-agent, skjelt ut alt som kan krype og gå av Putin-kritikere, kalt ukrainerne fascister og er selv skjelt ut for å være «Putins Goebbels». I det siste har Kiseljov filleristet de mer ekstreme russiske nasjonlistene. De har herjet lenge i mediebildet, tolerert mer enn støttet av blant andre Dmitrij Kiseljov.

Hans-Wilhelm Steinfeld Foto: Janne Møller-Hansen , VG

Programlederen i lørdagsversjonen av «Vesti» er 45 år gamle og langt mer liberale Sergej Briljov. Til jul i fjor ferierte Sergej Brilov i London med sin familie, og skrev til meg: «Hans-Wilhelm – it is a brave (?) new (?) world. Greetings from England where I’m having a break from it all!» Briljov fortalte for flere år siden, at det var en arbeidsdeling mellom ham og Kiselov. Briljev skulle være liberal, Kiseljov hardere i klypene. Rett etter 22. juli-tragedien i Norge i 2011, inviterte Briljov meg til langt intervju.

Sjefen hans den gang var daværende visekringkastingsjef Kiseljov. «Dima» blant venner, ellers bare Dmitrij Konstantinovitsj. Han studerte norsk i Leningrad under den legendariske norskprofessor Valerij Bjerkòv. Bjerkòv skrev sin berømte norsk-russiske ordbok i mitt kjøkken i Oslo i begynnelsen av 1990-årene. Under åpningen av OL på Lillehammer i 1994 sto min venn Dima ved siden av meg og så på det fantastiske åpningsshowet. Da var han Norden-korrespondent for russisk TV, og sa undrende: «Jeg kjenner jo Norge så godt. Men for meg er Lillehammer bare en jernbanestasjon med en husklynge rundt. Hvordan dere nordmenn klarer å organisere et vinter-OL her, det begriper jeg ikke!»

Les også: Hva tror egentlig Putin på?

Midt på 1980-tallet hadde en rekke unge og glimrende journalister slått seg til i den skandinaviske redaksjonen i Radio Moskva. TV-nyhetssjefen i TV-byen Ostankiono for nyhets-programmet Vremja het Eduard Sagalajev. Hans far ble likvidert som såkalt storbonde av Josef Stalin. Eduard Sagalajev støvsugde Radio Moskva og ansatte de skandinavisk-talende journalistene på TV. Foruten Dmitrij Kiseljov, kom dansktalende Aleksandr Ljubimov til Ostankino og skapte programmet «Synspunkt», som 300 millioner sovjetborgere elsket for et kvart århundre siden. De norsktalende Oleg Romantsjenko og Jurij Akinsjin fulgte også med. Men i 1989 var de så lei kommunistisk partisensur, at de flyttet til Norge. På Grefsenkollen i Oslo grunnla de «Radio Rox» som sendte rockemusikk og sovjetkritisk stoff på luften på russisk. Da Putin kom til makten, ble Andrej Romantsjenko vise-informasjonsminister, og Akinsjin hans høyre hånd. De pleide å feriere på hytten min i Borre, og norsk overvåkningspoliti fulgte dem med argusøyne. Den eldste av de norsktalende het Jurij Rostòv og var lenge ankermann i den sovjetiske Dagsrevyen Vremja.

Få flere kronikker og kommentarer: Følg VG Meninger på Facebook!

Dima elsket å være i Norge. Da Mikhail Gorbatsjov ble kuppet 19. august 1991 var Dimitrij Kiseljov i Oslo. Vi var jo alle i sjokk og jeg hadde karret meg til Moskva om formiddagen. Dima ringte oppkavet og spurte «Hansemann (Gansik) hvordan kjører jeg raskeste vei hjem med bilen?» Jeg forklarte ham at ferge til Tallinn og beine veien hjem ville være best. Han forlot den sovjetiske TV-nyhetssendingen like etterpå og fortalte meg: «Jeg er så lei av å krype for Kreml for å få et intervju med Gorbatsjov!» Selv slapp jeg å krype, siden jeg hadde kjent Gorbatsjov siden 1975.

Selv var jeg bedt om å holde hilsningstalen da RTV eller Russisk TV åpnet våren 1991 på vegne av det utenlandske pressekorpset. Boris Jeltsin etablerte kanalen som protest mot nye tilstramminger under Gorbatsjovs siste vår ved makten. Snart var Kiseljov programleder i nyhetsprogrammet på RTV, også. Etter en ti års tid brøt han opp og ble sjef for den russisk-språklige TV-kanalen for nyheter i Kiev. Under den «oransje revolusjonen» i Ukraina senhøstes 2004, la ukrainske nasjonalister Dima for hat. Han var tidlig ute med kritikk mot dem som også fins i den ukrainske, politiske floraen, nemlig nyfascistene. Demonstrantene på Majdan bar hat-plakater mot Kiseljov i 2004.

I 2005 vendte Dmitrij Kiseljov tilbake til Moskva. Han ble programleder og visekringkastingssjef under Putin. Under episoden med tråleren «Elektron» i Svaldbardsonen i 2005, der to norske fiskeri-inspektører ble kidnappet til Murmansk, sammenliknet Dmitrij Kiseljov russernes adferd med kidnapping, mens Murmansk-pressen forsvarte skipperens aggresjon. Jeg deltok i programmet hos Kiseljov den gang. Men Dima kom som så mange til å styrke seg på den selvbevissthet som Vladimir Putin prioriterte å fremelske, som en slags ouverture til den mer hardtslående nasjonalismen som kom etter at han påbegynte sin tredje presidentperiode i 2012.

Dima forble min venn, lot seg stadig intervjue av Dagsrevyen og Urix i NRK av meg, og da styrte han unna de mest outrerte utsagnene sine. Men på egen skjerm ble han stadig mer negativt innstilt til liberale verdier, og gikk hardt ut mot punkgruppen Pussy Riot, skjønt, 80 prosent av russerne støttet ham i det. Seksuelle minoriteter, USA, NATO og EU fikk også sitt.

Dmitrij Kiseljov sto last og brast med den militære intervensjonen av Krim i februar 2014. Våren 2014 havnet han på USAs og EUs svarteliste. Da hadde Dima forhåndsbetalt en rorbu til ferie for seg, psykolog-konen Masja og deres to gutter i Nord-Norge. Diskret spurte jeg en annen venn, Norges daværende og nåværende ambassadør Leidulf Namtvedt, om det var noe å gjøre for å redde ferien? Men den var redningsløst fortapt.

Siden har den i det private så blide Dima og den offentlig så glefsende Kiseljov fra TV-skjermene til Putin, vært svartelistet. Jeg var selv forfulgt journalist under Bresjnev, og liker av prinsipp ikke, at journalister blir svartelistet av stater, uansett. Men langtfra alt som min venn Dima gir ut som sin virkelighetsbeskrivelse i dag, kan jeg selv stå for. Skulle jeg minne min gamle venn Dmitrij Kiseljov på et russisk ord, måtte det være Aleksandr Pusjkins: «Den bitre sannhets mørke er meg dog kjærere enn det opphøyde selvbedrag!»