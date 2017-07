Har selv Putin gitt opp Trump?

Kommentar Vladimir Putin ville gjerne ha Donald Trump som ny amerikansk president, og valgvinneren snakket om at han ville bedre forholdet til Moskva. Men nå ser det ut som selv den russiske presidenten har gitt opp Trump.

Om forholdet mellom USA og Russland var dårlig i Obama-tiden, kan det faktisk bli enda verre nå – til tross for de påstått nære båndene mellom Trump-folket og mektige mennesker i Moskva.

Fredag kom Russlands reaksjon på de nye sanksjonene som er på gang fra USA. Kravet fra russerne er: Tallet på amerikanske diplomater og ansatte ved den amerikanske ambassaden og konsulatene i Russland skal ikke være større enn det russerne har i USA, det vil si 455.

Ifølge den russiske avisen Kommersant betyr dette at rundt 700 amerikanere må pakke koffertene sine.

Rett før han gikk av, viste Barack Obama ut 35 russiske diplomater og stengte flere feriesteder som russiske diplomater i USA har brukt, som et svar på det han mente var innblanding i den amerikanske valgkampen.

Den gang valgte Putin å droppe gjengjeldelse, fordi han trodde at Trump skulle bli en kompis og at forholdet mellom landene ville bli bedre med disse to som presidenter. Men etter et halvår med Donald Trump som sjef, har Vladimir Putin tydeligvis gitt opp. Tålmodigheten er over.

– Anti-Russland-hysteri, kalte Putin det da han var i Finland her om dagen. Han snakket om forslaget om nye amerikanske sanksjoner, som ikke er et initiativ fra Donald Trump, men fra Kongressen.

Moskva ser ikke med blide øyne på de mulige nye sanksjonene. Det nye er at mange europeere deler russernes bekymringer. De er redde for at det skal påvirke europeiske selskaper som bidrar til byggingen av den russiske gassledningen gjennom Østersjøen – og som er viktig for gassleveransene. De mener også at G7-landene har blitt enige om at eventuelle nye sanksjoner skal gjennomføres i fellesskap.

Selv om det ikke er Trumps ide med nye sanksjoner mot Russland, har Det hvite hus signalisert at han er klar til å godkjenne det nye forslaget.

De opprinnelige sanksjonene ble gjennomført i protest mot russernes annektering av Krim og krigen i Øst-Ukraina. Trump har utnevnt en spesialutsending til Ukraina, men det er slett ikke sikkert at det blir noe mer fred ut av det.

Kurt Volker sa nylig til BBC at USA vurderer å utruste det ukrainske forsvaret med mer moderne våpen. Den uttalelsen ble heller ikke så godt mottatt i Moskva, og Vladimir Putins talsmann Dmitrij Peskov sa klart at det ville være ødeleggende for fredsprosessen. Makthaverne i Kiev har tidligere bedt Washington om det samme, men under Obama fikk de alltid nei, fordi amerikanerne ikke ville bidra til noen eskalering av konflikten.

Volker skal være kjent som en hauk når det gjelder Russland, og han har vært klar på at det som skjer i Ukraina ikke er noen frosset konflikt, men derimot en «varm krig» med flere døde og flere brudd på Minsk-avtalen i 2017 enn i fjor.

Og hva Donald Trump mener? Det får vi nok vite på twitter en dag.