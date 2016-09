Den nye rapporten torpederer russernes teorier

Kommentar Det var en russisk rakett som skjøt ned Malaysian Air-flyet over Ukraina i juli 2014, fastslår den internasjonale granskningsrapporten.

Raketten ble fraktet inn i Ukraina fra Russland og så ført tilbake til Russland etter nedskytingen, mener granskerne.

Deres konklusjoner torpederer alle teorier som Russland har kommet med i løpet av årene som har gått siden ulykken.

Først påsto det russiske forsvarsministeriet at det var et ukrainsk jagerfly som skjøt ned passasjerflyet. Så innrømmet russerne at flyet hadde blitt skutt ned av en rakett, og la fram «bevis» på at den ble skutt opp fra ukrainsk territorium.

Sist mandag forsøkte så det russiske forsvarsdepartementet å komme granskningskommisjonen i forkjøpet ved å presentere «helt nye radardata» - «som de trodde var slettet». Disse radarbildene skulle angivelig vise at det ikke kom noen raketter mot passasjerflyet fra de separatist-kontrollerte områdene i Øst-Ukraina. Disse bildene skal nå overleveres til den internasjonale kommisjonen.

Innimellom har det vært diverse mer eller mindre fantasirike oppslag i russiske medier, som da en kar ved navn Vladislav Volosjin sto fram i Komsomolskaja Pravda og fortalte at han var ukrainsk pilot og hadde skutt ned flyet. Han ble intervjuet av de Kreml-tro mediene, og russiske myndigheter hevdet at han hadde bestått en løgndetektortest. Men etter det har han forduftet…

Etterforskerne fastslår at MH17 ble skutt ned fra den opprørskontrollerte landsbyen Pervomajsk. De sier at omkring 100 personer er potensielt mistenkt for å ha deltatt i nedskytingen.

Alle de 298 om bord på ruten fra Amsterdam til Kuala Lumpur omkom. De fleste av ofrene var nederlandske statsborgere. At disse totalt uskyldige menneskene skulle bli offer for en rakett, er selvfølgelig noe som ingen har lyst til å påta seg ansvaret for. Men etterforskerne fra Nederland, Belgia, Ukraina, Malaysia og Ukraina er altså ikke i tvil om hva som skjedde.

Russerne har hele tiden motsatt seg den internasjonale etterforskningen. Før rapporten ble lagt fram onsdag uttalte Putins talsmann Dmitrij Peskov at raketten umulig kan ha blitt avfyrt fra det området som de pro-russiske separatistene kontrollerer.

Den internasjonale kommisjonen mener at det er en realistisk sjanse for at de skyldige kan bli stilt for retten.

De politiske hindringene er så store at dette - dessverre – virker temmelig utopisk…