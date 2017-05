Debatt Russ som kommer fulle på skolen er bare et symptom på at russefeiringen er ute av kontroll.

KÅRE EIE, tidl. lektor i videregående skole.

Fraværsgrensen som ble innført i fjor, har ført til mindre fravær. Men ifølge russens hovedstyre skaper den problemer i russetiden, fordi mange kommer fulle på skolen for å unngå stryk. Fraværsgrensen er spesielt problematisk for de som er på buss eller van. «Disse personene har allerede brukt mye penger på russetiden, og det er ingen som dropper å dra på rulling når de allerede har betalt», sier pressesjefen til VG.

Nå reagerer statsminister Erna Solberg og har skrevet et innlegg på Facebook, der hun maner til litt selvdisiplin. Hun har liten forståelse for at noen velger å prioritere russefeiring framfor avslutning av skolegangen: « Russetid er gøy, men skole er viktig, og er det skole neste dag, så bør man begrense festingen slik at man er edru på skolen». Rektorene i Bergen er klare til å fjerne eller endre russefeiringen, slik den foregår nå.

«Det ser ut til at fornuften forsvinner når russedressen kommer på», sier en rektor. Her er noen overskrifter fra den siste tiden: «Bergensruss ramponerte hytter på Geilo». «Russefest ute av kontroll». «Gikk til angrep på politiet». «Politiet i Vestfold melder om tilnærmet lovløse tilstander». «Mye russebråk i Oslo i helga».

Dette er bare noen eksempler på at russefeiringen har gått for langt. De fleste russ oppfører seg greit, og selvsagt er det legitimt å feire tretten års skolegang. Jeg er enig med rektorene i Bergen. Det er behov for å se nærmere på hvordan russetiden og russefeiringen har utviklet seg. En ting er ti prosentregelen og elevenes problemer med å stille edru på skolen. Statsministeren kan gjerne mane til selvdisiplin og at man stiller edru på skolen.

Men dersom vi løfter blikket litt: Det er et underlig og særnorsk fenomen at avgangselever bruker så mye tid, penger og energi på russefeiring – før eksamen. Feiringen slik den arter seg for mange i dag, tar selvfølgelig fokus vekk fra det som burde være den viktigste aktivitet i denne tiden. Nemlig lesing til eksamen. Russefeiringen går ut over skolearbeidet, og kan for mange ha store konsekvenser for framtidige valg.

Jeg har selv jobbet i videregående skole, og har observert hvordan russefeiringen har utviklet seg negativt over tid. Russebuss, van, russetreff og fester tar mye energi og fokus vekk fra skolearbeidet i denne viktige perioden. Det er noe med fornuften som forsvinner når russedressen kommer på. Vi som har levd en stund, husker at det går an å ha en flott russetid – uten at det går ut over skolearbeidet.

Men da må rektorene i Bergen, i samarbeid med andre rektorer og politikere, ta fatt i problemet. De må ta initiativ til en grundig gjennomgang av russefeiringen slik den praktiseres anno 2017. Det er på tide å snu en negativ utvikling.

Russ som kommer fulle på skolen er bare et symptom på at russefeiringen er ute av kontroll.