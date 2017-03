Ikke bare humor, russen

Kommentar Voldtekt, sex med mindreårige og «fatshaming»: Russesangenes innhold er et produkt av samtidens brutalitetskultur.

Av AXEL STØREN WEDEN

«Er du 13, er du med. Når du suger, så gå ned». «Er du over 40 kilo får du ikke pikk i natt». «Nei er ja. Voldtekt = Sex når man har lyst». «Fare, fare, hore, døden skal du lide». «Disse linjene går ut til alle homser. Deres vrangforestilling har kommet til et stopp. Alle fægs, shut the fuck up».

Dette er strofer fra et knippe russelåter anno 2017. I det det går mot vår, er russen igjen ute og sjokkerer, provoserer og fremkaller (høyst forståelig) moralsk forargelse i alle landets riksmedier for sine sexistiske, voldelige og blodharry sangtekster.

Hørt det før?

«Den verste russen noensinne»



Foreldre varsler at de er redde for å slippe døtrene sine ut på russefeiring. Politiet advarer russen om at flere av tekstene omhandler ting som bryter med norsk lov. Hver årgang får stempelet som «den verste russen noensinne».

Akkurat det siste er vanskelig å bedømme. Stadig mer statistikk tyder på at vi har å gjøre med den streiteste ungdomsgenerasjonen på lenge. Flere av årets russ har allerede gått ut og markert at russetekstene går langt over streken, og at de tar sterk avstand fra budskapet i sangene.

De aller fleste har en morsom russetid med alkoholen, de ville påfunnene og den samtykkende sexen som hører med.

Det er meningen at grenser skal flyttes hvert år. Det er russens mandat å bryte med de eksisterende normene.

Alltid klaget på russen



Litt surmaget klaging på russen fra eldre generasjoner er heller på ingen måte et nytt fenomen. I 1915 skrev en Aftenposten-journalist denne kommentaren om russen, etter at redaksjonen hadde fått daglige brev etter en artikkel om russens utskeielser:

«Det er ikke noget hyggeligt syn sist 17de mai at se unge gutter og piger med russens røde luer vise sig i synlig beruset tilstand og opføre gadeskandaler. Hjemmene og skolerne faar befri os for denne skam i fremtiden».

Men foreldregenerasjonens «sjikkelake-sjikkelake», helling av såpe i byens fontener og vekking av folk natt til 17. mai, fremstår som rimelig uskyldige spillopper sammenlignet med det som kommer frem i dagens tekster med voldsoppfordring, voldtekt og legitimering av pedofili.

Man kunne skrevet mye om selve russeindustrien, og om de bak russelåtene, menn langt opp i 20-årene som fortsatt ikke virker til å være ferdig med russetiden.

Nå tjener de seg rike på å lage generisk samlebånds-trance om voldelig sex med mindreårige jenter.

Selv sukker både produsentene, og russen selv, oppgitt over storsamfunnets moralske indignasjon:

«Det er jo bare kødd.» «Du må være sosialt tilbakestående om du tar det seriøst».

Hva 50 år gamle damer mener om musikken, er uinteressant. Sangene er ikke skrevet for dem, men for russen. Og jo drøyere, jo bedre, tydeligvis.

Det er heller ikke all kvinnelig russ som mener at det finnes noe problematisk i tekstene:

– Jeg som jente blir ikke krenket og får ikke lyst til å melde meg inn i sånne feministiske greier. Det har blitt en sånn kultur, man tar det ikke til seg, forteller en kvinnelig buss-sjef til Drammens Tidende.

Brutalitetskultur



Dere forstår ikke humoren vår, og dere forstår ikke oss, er mantraet. Russesangenes innhold er et produkt av en samtid preget av en brutalitetskultur.

Verdens største YouTube-stjerne, svenske «PewDiePie», skapte sterke reaksjoner og ble beskyldt for antisemittisme i USA da han tidligere i år lastet opp en video av to menn som han hadde betalt for å holde opp en plakat med skriften «Kill all Jews». Selv forklarte han opptrinnet med at det var humor, tatt ut av kontekst og et stunt for å tøye strikken så langt som mulig. Et argument som tiltredes hundre prosent av den unge fanbasen hans.

Populariteten til den mye omtalte, Justin-Bieber-aktige «alt. right»-provokatøren Milo Yiannopoulos, skyldes hans kompromissløse, konfliktsøkende, provoserende og vilt politisk ukorrekte stil. Ironisk nok var det en uttalelse om pedofili som kostet ham jobben som skribent i det sterkt høyrevridde nettstedet Breitbart.

Slåssvideoer går viralt på nettet. Voldsmennene kan velge seg ut ofre tilfeldig, eller så avtaler de slåsskampene på forhånd. Ungdom ned i 13- og 14-årsalderen møtes for å slåss. Det filmes og deles på sosiale medier. Politiet forteller at flere av deltagerne er vanlige, skoleflinke ungdommer.

Får det konsekvenser?



Diskusjonen går igjen hvorvidt de drøyeste tekstene til russebussene egentlig kan få noen konsekvenser for hva russen foretar seg. Russebussgutta og produsentene av låtene argumenterer med at selv om de liker å høre på sanger om voldtekt, så betyr ikke det at de selv driver med den slags. Det har de forsåvidt rett i. Mange hører på musikk med kvinnefiendtlig innhold, uten å bli overgrepsmenn av den grunn.

Men russen bør også være seg bevisste på at ingen meninger oppstår i et vakuum. De er naive, eller gjør seg unødvendig dumme, dersom de innbiller seg at grafiske og nedlatende tekster om voldtekt, overvektige jenter og homofile ikke er med på å skape kjipe holdninger.

Så her kommer enda litt mer surmaget klaging på russen: Det går vel an å ha det gøy, gi litt faen og bryte med normene uten tekster som dette?