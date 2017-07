Røykfri tobakk

Debatt Debatten: Tobakk-debatten ruller igjen etter at også e-sigaretter nå skal reguleres av røykeloven.

PIA PRESTMO, Manager Regulatory Affairs i Philips Morris (tobakkselskap, red.)



Uten en pragmatisk og faktabasert regulering av nye nikotin- og tobakksprodukter, vil det ta lang tid før vi når målet om en røykfri fremtid.

I strategien «En fremtid uten tobakk», som ble lagt frem i 2013 av daværende helseminister Jonas Gahr Støre, var målet at andel dagligrøykere i befolkningen skal være under 10 prosent i 2016. Dette målet ble ikke oppnådd: i fjor var 12 prosent dagligrøykere, og i tillegg 9 prosent av-og-til røykere. Ifølge SSB har andelen som røyker daglig, vært stabil de siste årene. Til sammen betyr dette at 800.000 nordmenn røyker daglig, eller av og til.



Forskere og politikere er enige: det er på tide å tenke nytt for å komme videre i arbeidet mot et røykfritt samfunn. Da Stortinget sent i fjor vedtok å åpne for e-sigaretter og røykfrie tobakksprodukter, ble skadereduksjon for første gang del av norsk tobakkspolitikk. Det er imidlertid liten kunnskap om de nye produktene som inntil nylig har vært forbudt her til lands.

Skadereduksjon

Skadereduksjonsprinsippet krever en mer nyansert tilnærming til tobakkspolitikken enn hva vi har sett til nå. Det er i første rekke røyken, ikke nikotinen eller tobakken, som må bekjempes. Britiske myndigheter fastslår at e-sigaretter er rundt 95 prosent mindre skadelig enn vanlige sigaretter. I e-sigaretter har man tatt nikotinen ut fra tobakksplanten og løst den opp i en væske, slik at nikotinen leveres gjennom en damp i stedet for røyk. Det samme prinsippet ligger bak såkalte «heat-not-burn»-produkter, hvor tobakken varmes opp og nikotinen leveres via en damp som i all hovedsak består av vann og glyserol. Sammenlikner man dampen med vanlig sigarettrøyk, ser man at mengden skadelige stoffer i gjennomsnitt reduseres med mer enn 90 prosent.



Nikotin er som kjent avhengighetsskapende og ikke ufarlig, men det er ikke dette stoffet som står bak røykrelaterte sykdommer og lidelser. Vi har i flere tiår hatt tilgang på røykeplaster og -tyggegummi med nikotin, men disse produktene er utilstrekkelige hvis visjonen om et helt røykfritt samfunn skal oppnås. Det er behov for et større utvalg av produkter med potensial å redusere risikoen for røykere som ikke ønsker slutte. Det holder ikke at disse produktene bærer lavere risiko enn vanlige sigaretter: de må i tillegg være tilstrekkelig konkurransedyktige, slik at røykere faktisk bytter ut røyken.

Et utgangspunkt bør i denne sammenheng være å se på produktenes skadepotensial snarere enn hvilke komponenter produktene består av til enhver tid. Myndighetene bør sørge for at produkter med redusert risiko får bedre tilgjengelighet enn sigaretter. Det er sannsynligvis lettere for røykere å bytte ut røyken dersom 1) de har kunnskap om hvilke røykfrie alternativer som finnes, 2) at de produktene med størst skadepotensial også er de som hardest avgiftsbelagt og 3) samfunnet aktivt stimulerer røykere som ikke ønsker eller får til å slutte, til å bytte ut røyken med røykfrie alternativer.