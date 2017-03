Rockens grunnlovsfedre

Kommentar Rocken er ikke død. Men grunnleggerne har begynt å falle fra for alvor.

Det tynnes i rekkene, men Chuck Berrys død i helgen var også en påminnelse om at fortsatt går noen av de gamle gudene som grunnla kunstformen rock’n roll i blant oss. Når man tenker på alt som har skjedd i verden generelt og i rockmusikken spesielt i løpet av samme tidsrom, er dette nesten en sjokkartet oppdagelse. Litt som om man plutselig skulle oppdage at det satt et par-tre Eidsvoldsmenn rundt omkring på norske sykehjem.

Og ikke nok med det; det er de to villeste som har overlevd. «Little» Richard Wayne Penniman (84), rockens selvproklamerte konge og dronning, mannen som ga den nye musikkformen, glamour, humor og spektakulæritet. Og Jerry Lee Lewis (81), «The Killer», rockens kaldeste øyne og varmeste pianofinger som kunne spille et brennende flygelet til det knelte i sin egen askehaug.

Begge med seksti år lange karrierer satt sammen av en evig rekke skandaler, utstøtelse, frelse og comeback. Jerry Lee Lewis karriere falt sammen første gang da det viste seg at hans tredje ekteskap, til hans tremenning Myra Gale Brown, ble inngått da hun bare var 13 år. Det er fire koner og diverse comeback og enda flere skandaler siden.

Little Richard var, sammen med Chuck Berry, en av de aller første artistene som også slo an blant et hvitt massepublikum. Når man ser gamle klipp med ham i dag er det liten tvil om at man her har å gjøre med en artist som grenser helt inn på dagens dragshow – den gang var alt den slags så undertrykt, forbudt og hemmelig at man bare anså ham for å være «fargerik».

Da han var på høyden av sin popularitet annonserte han midt under en turne i Australia i 1957 at skal du leve i pakt med Herren, kan du ikke rocke samtidig. Han kastet juveler til en verdi av 8000 dollar i eleven og henga seg til teologistudier. For en periode.

Mens Lewis måtte holde lav profil, Richard gikk på prestestudiet, Chuck Berry satt i fengsel for å ha bidratt til prostitusjon og Elvis Presley var i militæret, fylte et nytt kull hvite, britiske og etter hvert amerikanske gutter vakuumet rockpionerne etterlot seg. De var omgitt av et langt mer profesjonelt og kommersielt støtteapparat som visste hvordan skandaler kunne feies under teppet eller snus til en PR-messig fordel og de ble den nye etterkrigsgenerasjonens underholdere av verdensklasse, ikke bare et sprakende freakshow fra sørstatene.

Siden har nesten hvert nytt decennium fått sin versjon av rocken: Psykedelia, Heavy Metal, Punk, Grunge, Hip-Hop, Electronica. Rocken har vært en av de mest lønnsomme sjangere underholdningsindustrien noen gang har fostret. Musikksjangeren har vært barbarisk høyrøstet, lavmælt dyster, smakløs, sofistikert, kommersiell, alternativ, pompøs, enkel og avansert. Den har fått egne professorater, frimerker, offentlige minnesmerker og plass på diverse statsbudsjett.

Hver etterkrigsgenerasjon og hvert årskull har sine egne favoritter som de føler definerer deres ungdom og oppvekst, og som binder dem sammen. Slik foreldregenerasjonen til rockens første tenåringspublikum mimret om de harde tredveårene og Andre verdenskrig, har rockgenerasjonene mimret om Rockabilly, Woodstock og Live Aid. Når en av idolene dør er det som et internasjonalt kultursamfunn mister en statskvinne eller statsmann, det går en global sorgreaksjon over kloden og verden blir litt mindre.

Det var etter at Elvis Presley, som den første og den største av rockens nasjonsbyggere døde 42 år gammel i 1977 at redaktøren for det amerikanske kjendisbladet People Magazine formulerte doktrinen som de fleste medier som er nøt til å ta hensyn til massemarkedet lever etter:

Ingenting selger mer enn kjendisdød.

Bortsett fra Elvis som ble kvalt i en blanding av piller, oppkast og sin egen berømmelse, har rockens første vist seg uventet seiglivede. Best illustrert ved Chuck Berry som overlevde mange av de store som kom etter ham, blant annet John Lennon, Brian Jones, Jim Morrison, Jimi Hendrix, Janis Joplin, David Bowie, Michael Jackson, Sid Vicious, Prince og Kurt Cobain.

De opprinnelige rockgudene delte et slags skjebnefellesskap i vissheten om de aldri fikk all den makten og æren som rettmessig tilkom dem. At religionen, fordommene, rasismen og konvensjonene i femtitallets sørstats-USA holdt dem innenfor visse rammer, og at alle som kom etter dem – og det inkluderer Elvis Presley - slo gjennom med snillere og mer utvannete versjoner av deres låter.

Kanskje ligger det en slags poetisk rettferdighet i at de overlevde, ikke bare sin egen revolusjon, men flere generasjoner med etterfølgere.