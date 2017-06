Riktig å stoppe støtten

Leder Denne uken bestemte kulturminister Linda Hofstad Helleland (H) seg for å holde igjen 650 000 kroner i statsstøtte til Islamsk råd (IRN).

Det er halvparten av midlene organisasjonen var lovet i år, og de settes på vent inntil Helland eventuelt blir tryggere på at pengene brukes etter Stortingets intensjon.

Så langt har IRN mislykkes i å overbevise om det, til tross for flere møter med Kulturdepartementet. Det synes tvert om som konfliktene er blitt flere og flere, særlig har de eskalert etter ansettelsen av nikab-brukeren Leyla Hasic (32) i mars. IRN finansierte stillingen med en statlig tildeling på nær en halv million kroner som var tiltenkt brobygging, kommunikasjon og dialog. Det ble naturlig nok stilt spørsmål ved hvordan den ansiktstildekkede Hasic skulle kunne bidra her. IRN forsvarte seg med at hun skulle fungere som administrasjonskonsulent og at å avvise hennes søknad ville være diskriminerende.

Konfliktene har ført til at flere har tatt avstand fra Islamsk råd, blant annet har landets største muslimske menighet Det Islamske Fellesskap Bosnia-Hercegovina ledet av imam Senaid Kobilicail brutt samarbeidet. Og nå i juni har avhoppere dannet en ny muslimsk fellesorganisasjon for å arbeide med religionsdialog. En rekke fremtredende norske muslimer og organisasjoner støtter dessuten statsstøtte-stoppen, siden de som Helleland mener IRN ikke gjør jobben sin.

IRN har som formål å være en paraplyorganisasjon for muslimske organisasjoner i Norge. Nå synes paraplyen å bli stadig mindre. Og Helleland og andre kritikere har selvsagt rett i at staten ikke bør opprettholde støtten når det viser seg at offentlige midler går til noe annet enn det som var hensikten. Når flere møter med Islamsk råd ikke har gjort Kulturdepartementet trygg på at statens tilskudd går til det det skulle gå til - å være brobygger, paraplyorganisasjon og dialogpartner - må det bli slik.

IRNs egen målsetting er å sikre kontakt og dialog med storsamfunnet og å fremme og informere om muslimske saker. Det virker som en stadig mer umulig oppgave for en organisasjon som har havnet i konflikt både med seg selv og med storsamfunnet.