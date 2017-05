Vi snakker svært streng straff

Kommentar OSLO TINGRETT (VG) I den store finalen i Jensen og Cappelen-saken er det ikke rom for tvil.

Han har talegavene med seg, den retorisk sterke statsadvokaten Lars Erik Alfheim som innledet prosedyrene torsdag.

Ikke fordi han bruker så store ord. Tvert om. Han har den type selvsikkerhet som bare år med erfaring gir. En ro som gjør det unødvendig å heve stemmen.

Og på sitt lavmælte vis utstrålte han at det ikke er noe å lure på: Skyldig utover enhver rimelig tvil.

De ukjente tekstmeldingene: Hasj eller politietterretning?

Alfheim har ansvaret for narkotikadelen av straffesaken hvor Gjermund Cappelen står tiltalt for smugling og videresalg av rundt 16 tonn hasj.

Eirik Jensen fikk også noen slengere, der hvor Alfheim fant det passende. Det er ikke så unaturlig, selv om Jensen-forsvaret var kritiske. Det er tidvis nesten umulig å skille den påståtte korrupsjonen fra narkotikasmuglingen.

Det betyr dessuten ikke så mye. Fredag fortsetter påtalemyndigheten prosedyrene mot Jensen. Alfheim vil legge ned påstand om straff først fredag ettermiddag.

Men det kan ikke være særlig tvil etter dagens prosedyre: Vi snakker om svært strenge straffer. Statsadvokaten nevnte 21 års fengsel flere ganger. Det er strafferammen for begge tiltalte.

Spørsmålet for Cappelen er hvor mye strafferabatt det er rimelig å trekke av. Det er en rabatt han etter loven skal ha fordi han har tilstått og fordi han har tystet på Jensen.

Les sammendrag fra alle rettsdagene her.

Cappelen står tiltalt for å ha smuglet så mye hasj at det i seg selv kan medføre 21 års fengsel. I tillegg kommer tiltalen for grov korrupsjon, hvor strafferammen er 10 år. Cappelen står tiltalt for så mye galt at om retten i et tenkt tilfelle bare finner at halvparten er bevist, så snakker vi fortsatt svært streng straff.

Men her er det lite presedens. Aldri tidligere er noen tiltalt for så store mengder hasjsmugling i Norge. Aldri er noe myndighetsperson tiltalt for denne typen grov korrupsjon.

Fallhøyden er for å si det på alfheimsk, til stede.

Og den observante tilskuer kunne da også se Alfheim tilsynelatende memorisere punktene sine før han satte igang, litt som Aksel Lund Svindal før sitt livs OL-løp. Og vi så den lydløse tappingen i pulten, som for å holde takten med fingrene.

Saken er unik i Norgeshistorien.

Støtten fra kjæresten: – Uten Ragna hadde jeg ikke orket

Om det ender med fellende dom er det virkelig ille. For det betyr at norske polititopper er til salgs. Om det derimot blir frikjennelse, er det krise, det og. For det betyr at politistjernen Jensen har blitt halt gjennom et mareritt helt uten grunn.

Og på toppen av det hele kommer det faktum at den mannen Alfheim har å støtte seg på, er en narkokriminell løgner. Gjermund Cappelen er ikke til å stole på. Men det er han som har gitt dem Jensen. Det er han som har fortalt om smøring og smugling.

Alfheim vet at det er dette forsvarerne til Jensen kommer til å bruke når de skal igang med prosedyrer etter helgen. Og derfor er han føre var.

I fire timer sto han der, ved sin hevede pult på høyde med dommeren, og advarte på sin typiske måte mot å stole på Cappelen. Det holder ikke at Cappelen tilstår selv, det må finnes flere bevis for at han kan dømmes, sa Alfheim. Så mener han naturligvis at de bevisene finnes. Han leste opp sms-er, viste til flyreiser, spaningsinformasjon og pengeforbruk som bygger opp under det Cappelen har fortalt.

Politisjef: Varslet om at Jensen var «møkkete»

Statsadvokaten begynner å kjenne narkotikasmugleren fra beste vestkant godt nå. Forholdet går mange år tilbake. Dette er hans andre prosedyre mot Cappelen. Og av og til kan vi ense hvor lite han har til overs for fyren, hvor irriterende det har vært å hale innrømmelsene ut av ham og måtte høre på løgnene hans.

Med det som må ha vært en ekkel bismak i munnen, klarte Alfheim det lille kunststykket der er å både fremstille Cappelen som en kriminell løgner og en svært dyktig, kompetent organisator. En av de beste. En kriminell sekser. En vi skal lytte til.

– Det er rett og slett ganske så proft, sa Alfheim. Og:

– Eirik Jensen kontrollerer ikke Cappelen. Det er omvendt. Og:

– Det vitner om en trygghet og selvsikkerhet i Cappelens tilværelse som jeg tror få besitter.

Det må ha gjort litt vondt. Men i denne rettsrunden har ikke påtalemyndigheten noe valg. De har for lengst gått til sengs med fienden.

Få flere kronikker og kommentarer: Følg VG Meninger på Facebook!