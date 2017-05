Vi har aldri tidligere sett noe lignende

Kommentar OSLO TINGRETT (VG) Påstanden om 21 års fengsel for tonnevis med hasj og grov korrupsjon er unik i norgeshistorien.

- Så enkel mener vi vurderingen av skyldspørsmålet er: Det kan ikke være noe annen forklaring enn at Jensen er Cappelens medsammensvorne, sa aktor Kristine Schilling mot slutten av sin prosedyre i tingretten fredag.

Hun hadde brukt fire timer på å argumentere for hvilken løgner den tiltalte eks-politimannen Eirik Jensen er. «Løgn», «løgn», «løgn» ble konklusjonen på alt hun startet på.

Forklaringene til Jensen er ikke troverdige, sa Schilling, som i sin prosedyre ga en rekke eksempler på at politimannen først har nektet, så innrømmet, skiftet forklaring eller tilbudt oppkonstruerte forklaringer som hun ikke fester noe tillit til.

Bare luksusklokken Jensen selv innrømmet å ha mottatt av Cappelen, er nok, sa Schilling, som kalte det «en fullbyrdet korrupsjonshandling». Om hans bortforklaringer på den samme klokken, sa hun:

- Jensens forklaring er noe av det mest utrolige og lite sannsynlige og mest tilpassede versjonen som er kommet frem i hovedforhandlingene.

Og da hadde hun ikke en gang begynt med badet til Jensen.

Slik gjør inntrykk. Og prosedyren var overbevisende fremført og argumentert av aktor Schilling.

Hun slapp atombomber jevnt og trutt gjennom hele dagen, på det som må ha vært Jensens aller verste dag. Selv satt han og pustet oppgitt, ristet på hodet, noterte, tok på øretelefoner og himlet med øynene. Og da påstanden om lovens strengeste straff kom, hadde angrepene vært så tøffe så lenge, at det nesten ville vært ulogisk om påstanden ikke ble 21 år.

Vi ante det altså alt fra tidlig av. Men det var unektelig spesielt å sitte i retten og høre at aktoratet mener politistjernen Eirik Jensen skal straffes med 21 års fengsel.

Ikke bare er det lovens strengeste straff, en sjelden påstand i norske rettssaler. Bare en håndfull personer har endt med så streng straff på 2000-tallet. Vi snakker om folk som Brevik, Stig Millehaugen og Viggo Kristiansen.

Vi snakker om kriminelle handlinger som vi ikke har parallelle eksempler på i vår moderne historie. Mens andre hasjkriminelle opererer i gram og kilo, er det i denne saken snakk om tonn. Mengdene med hasj er så store, at det i seg selv ville vært nok til langt over 21 års fengsel, om det ikke var maksimumsstraffen i Norge.

Og det er dessuten snakk om millioner av kroner. For i tillegg kommer korrupsjonen, med en strafferamme på ti år. Og det finnes ikke eksempler her hjemme på andre politimenn, eller for den del andre myndighetspersoner, som har stått tiltalt for å ha latt seg smøre over så mange år, på en så grov måte.

Tvert om, Norge har antakelig verdens minst korrupte politi, en etat som nyter stor tillit i befolkningen. Nå finnes det selvsagt noen skitne byråkrater her og der. Men de få som er dømt i Spesialenhetens saker, har gjort seg skyldig i mindre forhold i sammenligning. Det har som oftest vært snakk om noen titusen kroner. I forretningsverden er det rett nok eksempler på langt større summer, men det er en type smøring som sjefene i selskapene først blir motstandere av når den oppdages. Korrupsjonen har hatt som mål å oppnå fordeler for selskaper som Statoil og Yara.

Det var ikke Jensens hensikt, mener påtalemyndigheten. Tvert om mener de han ødela for sin arbeidsgiver. At han i 20 år har forhindret kolleger å gjøre jobben sin. At han har snudd politiets oppmerksomhet i andre retninger slik at de ikke fikk stoppet noe av den mest alvorlige kriminaliteten som foregikk i distriktet.

Noe slikt har ikke norske jurister vært borti før. De må lete i utlandet for presedens.

Men påtalemyndigheten mener likevel saken ikke gir rom for tvil. «Det bør ikke være noen tvil». «Etter vår oppfatning er det ingen tvil» gjentok Schilling gjennom hele dagen. Hun brukte sterke ord, som «hoderystende», og at hun ble «uvel» av Jensens virksomhet.

- Vi er overbevist om at Cappelen har vært Jensens pengekilde i mange år, sa Kristine Schilling mot slutten av sin prosedyre. Før kollega Guro Kleppe tok over:

- Cappelen har i hele perioden bedrevet den typen kriminalitet Eirik Jensen har vært ansatt for å bekjempe, sa Kleppe. Og:

- Naturlig nok er det ikke mye veiledning å hente i rettspraksis. Eller kanskje heldigvis, sa Kleppe, før hun la ned spesialenhetens påstand om at Jensen skal straffes harde enn Gjermund Cappelen, som aktoratet mener skal ha 18 år.

Nå er aktoratet ferdig med sin jobb i Oslo tingrett.

Om det er nok til å overbevise dommerne, eller om de finner rimelig tvil, gjenstår å se. På en foreløpig ukjent dag en gang etter 23. mai vil dommen falle i en av norgeshistoriens mest spesielle rettssaker.