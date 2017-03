Synd eksen nekter å si noe

Kommentar OSLO TINGRETT (VG) Det var ingen hjelp å få fra Eirik Jensens eks-samboer i retten. Eller var det kanskje nettopp hjelp hun ga ham, da hun nektet å forklare seg?

Å være eksen til noen betyr at du slipper å vitne mot vedkommende. Den rettigheten valgte gamlekjæresten til Eirik Jensen å benytte da hun inntok vitneboksen torsdag.

De to var kjærester fra 2002 og i ti år fremover. Få kan ha kjent ham bedre i tidsrommet Jensen står tiltalt for å ha latt seg smøre og innført narkotika.

Men kvinnen ville ikke si noe som helst. Bortsett fra at hun hadde vurdert spørsmålet om å vitne svært nøye og landet på et «nei».

Hvorfor kan man bare spekulere i. Den høyt utdannede kvinnen med lang karriere i politiet, var verdig, sterk og klar i det lille hun sa. Og hun visste at retten som erstatning ville spille av et tre år gammelt avhør tatt like etter arrestasjonen av Jensen.

I avspillingen kom det frem at kvinnen den gang var opptatt av å bistå etterforskerne. Hun forklarte seg samvittighetsfullt og detaljert i over to og en halv time.

Det er uheldig for saken at hun nå har skiftet mening. Dermed fikk retten ikke vite noe om hvordan kvinnen i dag ser på livet med Jensen, om deres økonomi og oppussing av et bad aktoratet påstår ble betalt av den narkokriminelle Gjermund Cappelen.

Retten vet ikke en gang om hun fortsatt støtter Jensen. Det eneste vi vet er hvordan kvinnen så på saken i mars 2014. Og det er synd for sakens opplysning. Flere spørsmål som kun eks-samboeren kan oppklare, forblir ubesvart.

Men hennes stillhet fungerte godt for Eirik Jensen. Avhøret av henne ga nemlig inntrykk av en troverdig, ryddig kvinne som til tross for samlivsbruddet var tydelig i sin støtte. Hun fortalte om en dedikert Jensen som hun fortsatt var svært glad i, som hun aldri mistenkte for økonomikrøll og hadde full tillit til som politi.

Bare på et par områder stred hennes forklaring med det Jensen selv har sagt. Eksen mente Jensen ikke hadde tjent noe på salg av kjøretøy, og hun kjente heller ikke til arv. Jensen har forklart sin svarte formue med inntekter som dette.

Kanskje husker kvinnen bedre nå. Men det får vi altså ikke vite.

En epost fra 2013 lagt frem i retten ga noen få, ytterligere opplysninger. Der analyserte kvinnen forholdet til Jensen både empatisk og selvransakende. Hun beskrev også sine problemer med Jensen, som at han løy mye, nektet andre innsyn i økonomiske transaksjoner, brøt avtaler og nektet delt økonomi.

Men heller ikke dette ville hun si mer om nå. Saken har naturligvis vært en stor belastning for kvinnen, som blant annet har fått sin egen økonomi endevendt i etterforskningen.

Men kvinnen er et så viktig vitne fordi hun bodde sammen med Jensen i perioden han er tiltalt for å ha samarbeidet med Gjermund Cappelen. Etterforskningen har vist tett kontakt mellom Jensen og Cappelen i disse årene. Jensen oppbevarte dessuten i samme tidsrom etter eget utsagn flere hundre tusen kroner i safen i parets felles bosted.

Selv hadde ikke kvinnen fått med seg noe av dette. Tvert om ga hun Jensen drømmeferie i 50-årspresang, fordi han selv ikke hadde råd.

Hverken kontantene eller Cappelen husket hun. Men det var i 2014. Hvordan hun ser på dette nå, skulle retten naturligvis gjerne ha visst mer om.