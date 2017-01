Problemet med hemmeligholdet

Kommentar OSLO TINGRETT (VG) Om det blir for mange hemmeligheter i Eirik Jensen-saken blir vi aldri ferdig med den.

I saken mot korrupsjonstiltalte Eirik Jensen ønsket Spesialenheten for politisaker lukkede dører hele veien. De fikk heldigvis ikke viljen sin. For hemmelighold og mangel på informasjon er slikt som gir vekstvilkår for konspirasjonsteorier.

Men onsdag ble en dag for spekulasjoner. Dørene ble lukket, politimetoder og konkrete navn var tema.

Og selvsagt bør ikke kriminelle identifisere tystere eller hemmelige metoder via nyhetene. Det er ikke en gjeng med kirketjenere Oslo tingrett stifter bekjentskap med. Det er folk som kan tenkes å hevne seg.

Men om publikum stadig sendes på gangen, har vi et problem. Ikke fordi offentligheten skal ha navn og detaljer. Det vi bør få vite, er om dopsmugleren Gjermund Cappelen var Jensens høyproduktive informant eller ikke.

Og selv om det fører til mer jobb for retten å anonymisere og tidvis slå av lyden, så bør det prioriteres. Ikke minst for Jensens egen del.

I åpen rett har ikke Jensen overbevist om at Cappelen ga ham mye nyttig informasjon. Jensen husker nesten ingenting om møtene og har fra 2000-tallet ingen konkrete eksempler på politiaksjoner som følge av informasjon fra Cappelen. Samtidig påstår Jensen at Cappelen har vært en av de mestproduserende informantene i historien. Så kan det hende at han har gitt eksempler på det i lukket rett. Men det bør han få fortelle i åpen rett. Dette er kjernen i hans forsvar.

Jensen mister dermed muligheten til unnskyldningen han stadig bruker om «at det er hemmelig» når han blir svar skyldig. Men den utflukten veier neppe opp ulempen det er å ikke kunne fortelle alle at han faktisk fikk til noe på jobben.

Så er dette heller ikke bare en sak om Jensens kamp. En hel politikultur er under lupen. Det handler om publikums tillit til politiet. Allmennheten må få vite om Jensens metoder også var politiets metoder. Og hvorfor politisjefer år etter år har holdt seg med regler som ikke ble fulgt.

Spørsmålet er hvorfor Norges største hasjsmugler fikk holde på i to tiår uten å bli tatt. Vi vet at politiet tidligere har sett bort når informanter har begått grov kriminalitet. Skjer det fortsatt?

Folk som har hatt sjefsansvar vil nok foretrekke lukkede dører når vitner skal fortelle om dette. Nettopp derfor de bør dørene være vidåpne. For uansett om Jensen dømmes eller ei, bør politiets arbeidsmetoder granskes når saken er over.