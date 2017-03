Null støtte fra politikollega

Kommentar OSLO TINGRETT (VG) Det må ha vært irriterende å være politi i Asker og Bærum og observere Gjermund Cappelen.

I år etter år kjørte den trygdede narkosmugleren rundt i distriktet i kostbare BMWer. Han reiste stadig til utlandet, og da dro han gullkortet fra Eurobonus. Tystere fortalte politiet at Cappelen var storkar på byen, han brukte både 15 og 20.000 kroner.

En av kildene var Cappelens egen narkolanger, og han ga konkret informasjon om innsmugling av kilovis med hasj i spesialsveisede biler. Da Cappelen ble stoppet i tollen med flere hundre tusen i kofferten, slapp han unna med løgner om at han skulle kjøpe bil og kunst. Sånn var det hver gang. Han slapp alltid unna, til tross for avlytting og flere ressurskrevende spaningsoperasjoner.

Det må ha vært ekstremt provoserende da Cappelen ringte spaningsleder midt i en operasjon og spurte hvorfor han ble spanet på. Politiet var avslørt, det var bare å legge ned. På sommerfesten i Asker og Bærum samme kveld, må samtalene ha dreid seg om Eirik Jensen.

For det politiet rakk å se, før de pakket sammen, var hvem Cappelen møtte. Det var Eirik Jensen. Og bare minutter etter det møtet, ringte Cappelen fra bilen sin direkte til aksjonslederen i bilen bak. Han viftet ut ruta med hånden før han avblåste spaningen mot seg selv.

Eirik Jensen nekter for at det var han som tipset Cappelen. Men hvordan kunne Cappelen vite at han ble spanet på, ikke minst hvem som ledet aksjonen, navnet på vedkommende, telefonnummeret og at han faktisk var ansatt i Asker og Bærum, mens både politiet og Cappelen var i Oslo da dette skjedde?

– Mistenkte dere Eirik Jensen, spurte dommeren den tidligere stasjonssjefen i Asker, Rolf Meyer som ledet aksjonen.

– Vi var helt sikre. Vi kjører spaningsoppdraget i Oslo, vi får identifisert personen som har vært sammen med Cappelen i den aktuelle perioden. Det er Eirik Jensen. Og når han forlater bilen, det er gått noen få minutter...Vår oppfattelse var helt klart at Eirik Jensen må ha fortalt til Cappelen at Asker og Bærum var på ham, sa Meyer, som avviste at Cappelen kunne ha oppdaget spanerne selv. Om så var, hvordan skulle han visst hvem han skulle ringe?

Meyer var en av dem som jaget Cappelen hele sin karriere. Hvorfor lykkes han ikke, lurte aktoratet?

– Kanskje vi ikke var gode nok. Kanskje var det andre omstendigheter, svarte Meyer. De omstendighetene han tenker på, er Eirik Jensen.

