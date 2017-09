Løgnene innhentet ham

Kommentar OSLO TINGRETT (VG) Bit for bit ble forsvaret til Eirik Jensen plukket fra hverandre. Dommerne har knapt trodd på noe av det han har sagt.

«Retten finner det bevist utover enhver rimelig tvil at Jensen har....» var en gjenganger i Oslo tingrett da dommen i saken mot ekspolitimannen Eirik Jensen og narkotikasmugleren Gjermund Cappelen falt.

Retten har trodd på narkomugleren Gjermund Cappelens forklaring. Mannen som mange ganger er beskrevet som en notorisk lystløgner, fikk uttelling. Samtidig har retten knapt trodd på stort av det polititoppen Eirik Jensen har sagt.

Nøyaktig og effektivt gikk de to fagdommerne gjennom Jensens forklaringer på hvorfor han har samarbeidet så mye med Cappelen.

Igjen og igjen landet dommerne på det de mener er oppkonstruerte fakta fra Jensen. De fester ingen lit til eks-politimannen, som de viste til har skiftet forklaring, opereret på siden av regelverket, løyet og ikke stoppet alvorlig kriminalitet.

For alle som har fulgt maratonrettssaken har det fra tidlig av vært klart at Jensen har forklart seg uriktig. Hovedløgnen var åpenbar for de fleste, den med at Jensen hele tiden forsøkte å benekte kjennskap til Cappelens narkotikavirksomhet.

Det virket nærmest uforståelig at den meritterte og til dels svært oppskattede politimannen ikke var oppriktig her. Nær sagt alle hans politikolleger har vitnet og fortalt at de selvsagt visste at Cappelen var en storkriminell. Hvorfor trodde Jensen at han kunne overbevise retten om at han selv ikke visste noe?

Men den fremstillingen har Jensen holdt på, selv etter at retten fikk fremlagt som bevis et brev til dansk politi der Jensen 2000 selv skrev at Cappelen var storkriminell.

Når han løy om dette åpenbare, var det fordi han skjønte mer enn mange av oss andre hva som ville komme: Om Jensen kjente til at Cappelen drev med storsmugling av hasj, ville han bli dømt for medvirkning.

Og det ble han. Samt for korrupsjon. Retten festet ingen tiltro til Jensens forklaring om at han mente Cappelen var en suksessrik forretningmannn som tjente godt på salg av biler, snus og klokker.

Dommerne har til og med vurdert om det kan tale til Jensens fordel at han var en dårlig politimann som ikke skjønte hva som foregikk rett foran nesen han.

Men her ble vitnene som kom og snakket til Jensens fordel, samt Jensens egen beskrivelse av sin jobbinnsats, brukt mot ham: Ingen har vært uenig i at han har levert gode resultater som politi, aller minst Jensen selv.

DØMT TIL 21 ÅRS FENGSEL: Ekspolititoppen Eirik Jensen på vei inn i Oslo tingrett før domsavsigelsen. Gjermund Cappelen fikk 15 år. Saken kan bli anket. Foto: Tore Kristiansen , VG

Slik fortsatte det i tingretten.

Tekstmeldingene mellom Jensen og Cappelen som Jensen har forklart som værmeldinger eller sms'er som handler om kildearbeid, finner retten bevist dreier seg om narko-samtaler.

Ingen av de sakene som Jensen faktisk etterforsket, kan relateres til tekstmeldingene. Det var ikke kildearbeid. Tvert om passet de inn i samtalene med nettverket til Cappelen rundt tidspunkt for hasjleveransene. Og dessuten: Jensen benyttet ikke sitt kodespråk når han sms'et med andre informanter, ei heller når han avtalte møter med Cappelen.

Baderommet som Cappelen bidro til å pusse opp for Jensen, var blant aktoratets sterkeste bevis. Også her legger dommerne aktoratets versjon til grunn. Dommerne finner det ikke troverdig at Jensen ikke klarte å betale håndverkeren i de seks årene som gikk etter oppussingen.

At Jensen her først løy og avviste at Cappelen deltok, ble et annet problem. Jensen endret først forklaring da han ble forelagt bevis for at Cappelen hjalp til.

En rekke slike løgner ga Jensen et stadig større troverdighetsproblem. Som Jensens forklaring om at han knuste en telefon rett etter at han fikk vite at Cappelen var arrestert. Han hevdet å ville beskytte Cappelen som kilde. Det trodde ikke dommerne på. En politimanns oppgave er å samle bevis, ikke destruere dem.

Og slik fortsatte det, med klokker Jensen har forsøkt å bortforklare at han fikk av Cappelen, pengelån Jensen hevdet han ga Cappelen og overforbruk av penger. Jensen ble ikke trodd. Alle hans forklaringer ble forkastet.

Jensen viklet seg inn i sine egne løgner fordi han visste sannheten kunne gi en fellende dom. Oppkonstruksjonen ble stadig vanskeligere å holde flytende. Dette ble sakens DNA.

Så kan det synes paradoksalt at hovedmannen Gjermund Cappelen fikk bare 15 års fengsel, mens politimannen endte med 21.

Det handler om nettopp om det som gjør denne saken så spesiell: Eirik Jensen var politimann. Hans jobb var å stoppe kriminalitet. Han gjorde det motsatte.