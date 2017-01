Levde i en pengebinge

Kommentar OSLO TINGRETT (VG) Den korrupsjonstiltalte politimannen Eirik Jensen hadde så mye kontanter at han har glemt det.

Du ville kanskje husket det om du en grå oktoberdag slapp å skrape is, og tvert om satte deg inn i en varm bil som hadde stått og gått litt, kaffen i den ene hånden og Nitimen på øret. Og pakken med de 59.000 kronene som lå og hoppet i nabosetet hele den timen det tok å kjøre til jobben?

Du husket kanskje at du kom til byen, svingte inn ved DNB, parkerte, gikk inn i banken, delte seddelbunken i to og stappet inn pengene. Det var så mye penger at seddelskuffen ble full. Du måtte dele det opp i to ulike innskudd.

59.000 kroner er litt penger.

Og det var akkurat så mye kontanter Eirik Jensen satte inn en oktoberdag for ti år siden. Det tok ham rett nok bare fire minutter. Klokken var 09.18. Ikke så rart at han ikke husker akkurat det.

Men han husker ingenting.

Bortsett fra at seddelskuffer generelt har en tendens til å bli fulle.

Jensen grillet i retten: Slik var dag 8

Satte ofte inn penger

Det er sjelden folk har så mye kontanter. Så derfor husker man vel?

Kanskje bortsett fra om dette er noe man gjør ofte.

Og det skal Eirik Jensen ha. Å sette inn store pengesummer i banken var vanlig for ham. At han ikke husker, kan selvsagt ha å gjøre med at det var dagligdags.

I februar 2009, for eksempel, satte han til sammen inn 134.000 kroner på bare ti dager.

Og selv om det var vanlig. Det at han jevnlig slepte tunge vesker med kontanter inn i forskjellige banker på Østlandet?

Det er uansett merkelig. Selv om det er vanlig.

Hvor kom pengene fra?

Et tilfeldig år, for eksempel 2008, satte han til sammen inn over 146 000 kroner i banken.

Det høres kanskje ikke all verden ut. Men Jensen jobbet på dette tidspunktet 24-7 i politiet, forklarte han. Og derfra hadde han vanlig lønn. Han var dessuten svært lite materialistisk. Han kjøpte møbler brukt. Og hadde ikke mye tid til ekstrajobber.

Lønn på mange hundre tusen var likevel ikke nok for Jensen. Han hadde i tillegg masse penger som han satte inn i banken og dessuten betalte varer med.

Regnestykket går ikke opp

Før lunsj i Oslo tingrett, på rettssakens åttende dag, var aktor allerede kommet opp i nesten 500 000 kroner. Hun var ennå ikke ferdig med 2009.

Mange år gjenstår. Summen kommer til å bli enda større.

Men Jensen har ikke mer å gå på.

Det er enighet om at Jensen hadde en pengebinge hjemme. 300 000 - 400 000 kroner da den var som størst, ifølge Jensen.

Mye mer, mener aktor.

Ifølge Jensen dreier det seg om penger han har spart siden han var 14. Han tjente på salg av ål og dykking. Og senere fikk han gaver, forsikringssummer, arv, tjente på kjøp og salg av kjøretøy med mer. Alt i kontanter.

Jensen forklarte at han bygget seg opp en stadig større kontantbeholdning hjemme. Alt gikk i madrassen, hulrom i veggen, seif og pengeskrin.

Pengebingen ble stadig større.

Store kontantinnskudd

Men han satte jo beviselig pengene inn i banken? Det er bare å se på bankutskriftene.

Ja, det er Jensens problem. Han satte stadig inn penger, i Norge og i Sverige. Og kvitteringer viser ting han har kjøpt.

Dette skulle egentlig ført til at pengebingen skrumpet og til slutt gikk tom. Men også Jensen innrømmer at den aldri gikk tom.

Og han fortsatte å sette inn kontanter i banken. Ifølge ham selv fordi han fikk nye inntekter.

Hvordan skal han forklare hvor alle disse pengene kom fra?

Det blir ikke enklere fremover.

Aktor har mer og mer detaljert informasjon fra 2009 og fremover.

I tillegg skal narkosmugleren Gjermund Cappelen forklare seg. Det blir ikke til Jensens fordel. Både Cappelen og aktor mener det handler om narkopenger, kontanter Cappelen ga Jensen som smøring.

Og Cappelen kommer garantert til å huske mye mer enn Jensen. Det skal ikke mye til.

Men Jensen og hans forsvarere har gått ut offensivt og lovet å legge frem sitt eget regnskap som skal forklare hver eneste krone.

Det kan svekke aktoratets beregninger. Og samtidig er det på det rene at vi ikke kan stole på Cappelen. Vi må ikke glemme hvor kriminell og løgnaktig han har vært.

Svarte penger

Det eneste vi kan si med sikkerhet etter dag åtte i retten, at Eirik Jensen har hatt hundretusenvis av kroner liggende hjemme. Og at det var svart.

Den skatteunndragelsen er han ikke tiltalt for. Nå er det selvsagt ulovlig, men på langt nær så alvorlig som korrupsjon og narkosmugling.

Det retten sitter igjen med, er et bilde av en politimann som var villig til bryte reglene, både jobbinstrukser og skattelovgivning.

Retten skjønner også at Jensen ikke gjorde dette for å bade i penger som onkel Skrue.

Men kanskje oppbevarte Jensen penger hjemme fordi han ville slippe skatt?

I beste fall vokste pengebingen bare fordi han er like gjerrig som onkel Skrue.

Men så skulle jo Jensen være onkel politi.