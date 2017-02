Kunne gjort det bra som selger

OSLO TINGRETT (VG) Det var ikke snakk om formelle avhør. Men det er verdifullt å høre opptak av hvordan den narkotatte Gjermund Cappelen snakket politimannen Eirik Jensen inn i saken.

Det var helt stille i retten da båndet ble satt på. Det spraket. Så hørtes skritt. Lyden av to politimenn som gikk inn dørene i Ila fengsel. En mild trønder som sa «Ehm. Hvor skal vi begynne?» Han fortalte Gjermund Cappelen at «jobben vår er å snakke med folk». Han var etterretningsmann, ikke etterforsker på jakt etter opplysninger i narkotikasaken. Han var ute etter en person.

Politimannen hintet om Eirik Jensen.

Den nylig avrusede hjernen til Cappelen må ha arbeidet på høygir denne januardagen. Og på få minutter tok han tegningen. Han begynte å stokke om planene i sin desperate leting etter en vei ut. Han sa han satt på «en bombe». Men han krevde en deal i retur.

Disse lydopptakene er interessante fordi de er fra 2014, lenge før alle strategier var ferdigtenkt. Det er noe med umiddelbarheten og detaljrikdommen. Dette er ekte.

Og det gjør at retten selv kan vurdere det som har vært et tema: Hvorfor Cappelen anga Jensen. Og: Lokket politiet han med løfter om store motytelser?

Og det vi hører er tvilløst en kald og beregnende beslutning om å ofre Jensen. Cappelen sier det selv på teipen. Han snakker for å få en mildere soning.

Og når han begynner å fortelle, er han ikke nøysom. Han fremstilte Jensen både som «et dyr», som farlig, og ikke minst som en «Mister Know-it-all», som kunne kontrollere alt fra tollvesen, grensepoliti til spaning.

I beste fall var det salgsfremstøt for å få bedre kort på hånden. Men disse overdrivelsene kan brukes mot ham. Når Jensens forsvarere ikke stoppet avspillingen av de uformelle avhørene i retten, er det fordi de tror det er noe å hente. De vil peke på at Jensen selvsagt ikke rådde over ting som tollvesen og alle norske grenser.

Men det vi hører er ikke politiet som legger ord i Cappelens munn. Det er to ryddige karer som realitetsorienterer en alt for håpefull varetektsfange. De understreker igjen og igjen at de ikke kan love noe, men at de skal gjøre sitt beste. Cappelen bølger frem og tilbake mellom optimisme og frustrasjon. Han vil gi dem alt, for så å spørre seg selv hvor lurt det er.

Politimennene puffer ham vennlig dit de vil. De får Jensen.

Men hva fikk egentlig Cappelen? Tre år etter ser vi konturene i Oslo tingrett. Jensen står tiltalt. Cappelen fikk ikke en gang saken unntatt offentlighet. Alle de månedene med avisskriving han spådde, de er blitt en realitet. Han slapp heller ikke ut av varetekt. I tillegg måtte han møte Jensen i retten, og det i hele fem lange måneder.

Politiet ser per nå å ha kommet best ut av avtalen. Men det endelige oppgjøret, det tas ikke før til sommeren. Og selv om Cappelen ikke fikk amnesti og nytt bosted i Spania, så styrker det hans troverdighet i rettsforhandlingene nå. Han snakket ikke over seg fordi han ble lovet ville ting.

– Må begynne å få meg jobb...det går an det, sa Cappelen selvtrøstende i en av samtalene med politiet

– Skriv bok, svarte politimannen. Men narkosmugleren som aldri har hatt en vanlig jobb, han ville nok gjort det bra som selger.