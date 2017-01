Kommentar i Eirik Jensen-saken: Basert på en sann historie

OSLO TINGRETT (VG) Rettssaken som er blitt fredagsunderholdning for hele Norge, er i virkeligheten en trist og ydmykende forestilling.

Dette vet vi: Et norsk mafianettverk fra beste vestkant har smuglet inn tonnevis med hasj verdt millioner. En politimann står tiltalt for å ha vært med på det.

Nettverksmedlemmene er alt dømt, eller er i ferd med å få dommer.

Hvordan det går med den korrupsjonstiltalte politimannen Eirik Jensen er for tidlig å si. Først i midten av juni er rettssaken over.

DIREKTE: Få siste oppdatering fra retten her.

En grå hverdag

Det nærmer seg nåtid i saken mot Jensen og den vanekriminelle Gjermund Cappelen. Aktoratet har stadig mer informasjon. Partene bør huske mer.

Så da er det vel bare å finne frem popkornet igjen, synke ned i godstolen, trykke «play» og fråtse i godbitene vi journalister mer enn villig plukker ut.

Så lettbent kan man si det. Ja, saken er til og med en vits i «Nytt på Nytt».

Og selvsagt er dette innblikket i en ukjent underverden interessant.

Les mer: Jensen delte opp kontantinnskudd i Norge, men ikke i Sverige

Men stemningen i Oslo tingrett er langt fra «LA Law». Her er ingen kjappe enlinjere fra bråkjekke advokater, ingen «protest!», ingen elegante, raske replikkutvekslinger.

Det er stabler med kontormøbler, trege bevegelser, uendelige detaljer, gjentagelser, plastmapper, gule lapper og vanskelige spørsmål å grue seg til.

Kommer han til å klare å svare? Ofte, «ja.» Offensivt og godt. Andre ganger, «nei», ikke i det hele tatt.

Skyld eller uskyld, det er ubehagelig å se folk streve. Verst er det når det blir patetisk og det ikke finnes andre svar enn at «det var enn tøff tid» eller «det dreier seg om et hemmelig prosjekt».

Ikke det at vi alltid forventer svar. En rekke av spørsmålene Eirik Jensen får fra aktor er umulige. Det er altfor mange år tilbake i tid. Og det er små pengesummer.

Få flere kronikker og kommentarer: Følg VG Meninger på Facebook!

De avmektige

Retten er vitne til et enormt fall.

En rik hasjbaron har byttet ut prakt med anger, Rolexen med en billig plastklokke.

Og Eirik Jensen, en fyr som struttet av selvtillit, brede skuldre og kontante svar, han er i vitneboksen forsiktig, glemsom, irritert, sliten, korthåret og tynn.

En 86 år gammel mor skal snart vitne og fortelle at hennes pengegaver kan forklare sønnens kontantbeholdning.

Etterforskerne vet nesten alt om sønnen. Det vet om spinningsykkelen innkjøpt på XXL for flere år siden, når han var på jobb, om skilsmissen, lønnsnivå, pensjon, selgervirksomhet, svarte penger, kriminelle venner, ferier, boblebad, MC-treff, tekstmeldinger og samtaler. Retten skal få høre en hel tape med avlytting, kalt kommunikasjonskontroll. Det er satt av en halv dag.

Les også: Slik er Eirik Jensens «blomsterspråk»

Aldri ment for andre



For begge tiltalte, både Cappelen og Jensen, betyr det ubehagelige gjensyn med fortiden.

Rettssaken virvler opp gamle minner om havarerte forhold, konflikter på jobb, dumme kjøp, barnevern, narkomani. Vi får lest opp desperate meldinger der Cappelen ber Jensen om hjelp på privaten. Og tilsynelatende like desperate meldinger fra Jensen som har mistet kontakten med Cappelen.

Det er så mye som aldri var ment for offentligheten.

Les også: Delte opp kontaktinnskudd i Norge, ikke i Sverige

Sakte langtidssteking



Noen rutiner er i ferd med å sette seg også i denne merkelige hverdagen. Dag ut og inn leser aktor opp rekker med datoer og pengesummer, tonløst som en bingo-vertinne. Forsvarerne sleper tunge permer med tusenvis av dokumenter opp til vitneboksen. Det oppstår små diskusjoner om svarene.

I pausene er det som det letner for alle andre enn de to tiltalte. Folk presser seg sammen på den lille røykeverandaen og flirer. Klokken fire kan de slappe av. Jensen derimot, skal forberede seg på mer av aktors langtidssteking på lav temperatur. Men han ser langt fra knekt ut. Jensen er en fri mann. Uskyldig inntil det motsatte er bevist. Han hilser jovialt på støttespillere og kolleger.

Ofte finner han plass i den smale gangen ved doen for å snakke med samboeren. Alene får de aldri være. Media er notorisk etter henne. Han svarer «nei, ingen intervju», før han selvsikkert sneier raskt gjennom metalldetektoren for å kjøpe noe.

Les VG+: Hjernen er alene

Regler og regler



Spørsmålet er om Jensen har operert etter sine egne, hjemmesnekrede «regler».

Eller om han har vært en del av en politikultur hvor man kutter hjørner for å få ting gjort. For hvem i en slik jobb kan svare «ta kontakt i kontortiden» når noen ringer med en kniv mot strupen?

Politi som jobber med informanter må nesten bryte regler. De samarbeider jo med kriminelle.

Og hvem skal egentlig bestemme hvor grensen går? Informantreglene er detaljerte. Men det blir likevel en del opp til hver enkelt politi. Det kan skli ut. Vi vet at det har sklidd ut før, at politi har sett bort når informanter begår grov kriminalitet.

Når det nå er relativ enighet om at det har skjedd igjen, hvorfor ble ikke Jensen stoppet av overordnede?

Et dårlig resultat

For den sørgelige fasiten har vi alt. Og den er at dopsmugleren Gjermund Cappelen i to tiår fikk holde på ganske uforstyrret. Han bygget opp Norges største hasjimperium.

Alle er enig i at han burde vært stoppet. Men ingen vil ha skylden.

Det er mange som har interesse av å fortelle historier kun basert på en sann historie i denne saken.