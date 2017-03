Jensens svarte penger

OSLO TINGRETT (VG) Eirik Jensens forklaring av hva han tjente penger på ser ikke like bra ut ettergått av sirlig revisorhånd.

Alt fra barnebidrag til matinnkjøp er med. Etterforskerne har tatt for seg kontoene til den korrupsjons- og hasjtiltalte ekspolitimannen Eirik Jensen de siste ti år, pluss litt til. Håndskrevne salgsavtaler og en rekke kvitteringer fra kontantkjøp ble lagt frem i retten mandag. Aktoratet mener å kunne bevise et overforbruk på 1,67 millioner, og at dette er penger Jensen fikk i betaling av narkosmugleren Gjermund Cappelen.

Jensen derimot, har sagt at kjøp og salg av kjøretøy, hunder, antikviteter, ål, dykking samt sparsommelig livsstil og stor arv forklarer at han har hatt mer penger enn det hans ordinære, hvite inntekter tilsier.

For ingen bestrider svarte penger. Eller at Jensen og Cappelen hadde et usunt forhold i mange år. At det dreide seg om noe mer enn ordinært informantsamarbeid, er også brakt på det rene. Men tok Jensen imot betaling?

Jensens forsvarer John Chr. Elden mener Cappelen lyver om det. Et viktig poeng for forsvaret er at politiet ikke har funnet i nærheten av de 8,5 millionene Cappelen påstår å ha smurt Jensen med. Det er rett nok sannsynlig at Jensen har hatt et større forbruk enn det politiet klarer å vise, de færreste tar vare på alle kvitteringer. Men spriket er fortsatt stort.

Politisjef om Jensen: «Han hjelper ham med narkotika»

Likevel må spriket forklares.- Jeg kjøpte vrak og deler, restaurerte og solgte. Det ga bra avkastning, forklarte Jensen tidligere i retten.

Etter et revisordypdykk i de pengene, virker akkurat den forklaringen lite solid. For avkastningen var ingenting å skryte av. Kjøretøysalget til Jensen gikk ifølge Kripos' revisor med hele 1,27 millioner i tap.

Tallene førte til lett kjekling i retten, forsvarerne til Jensen påpekte at flere av bilene er registrert med for stort tap. Elden mener regnestykket i virkeligheten er penere. Men det betyr lite om bilsalget gikk med to kroner eller to millioner i minus, så lenge bilhobbyen ikke kan forklare hvorfor Jensen hvert år brukte mer penger enn han tjente på lovlig vis.

– Tapet er konstant samme hvilken måte man beregner det på, oppsummerte meddommer Sven Olav Solberg. – Jeg ville ikke kjøpt aksjer i denne sjappen nei, sa Jensens forsvarer Elden på spørsmål fra dommeren etter disputten om bilregnestykkene.

I alle disse årene solgte Jensen bare kun én av bilene med gevinst. Han må altså han tjent sine svarte penger på noe annet. Forklaringer som gjenstår er salg av uregistrerte vrak, arv, gaver, dykkeinntekter og miniatyrbiler. Eller narkotikainnførsel.