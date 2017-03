Jensens har et baderomsproblem

Kommentar OSLO TINGRETT (VG) Det kan virke som rettssaken mot den korrupsjonstiltalte politimannen står og faller på et bad.

Fikk Eirik Jensen et bad verdt nesten 300 000 av den narkokriminelle Gjermund Cappelen?

Spesialenhetens innleide etterforsker, Vidar Sæther, vanligvis Kripos, stilte i vitneboksen mandag for å fortelle om etterforskningen av badet.

Og på flere punkter er partene faktisk enige. Som at:

- Cappelen skaffet håndverkeren som fikk ansvaret for badet til Jensen.

- Cappelen nære hasj-medarbeider «Rørlegger’n» arbeidet på Jensens bad.

- Cappelen ga Eirik Jensen kvitteringer for rørleggerjobben.

- Jensen betalte aldri for håndverkerarbeidet på badet.

HVEM BETALTE?: Spesialenheten for politisaker mener Gjermund Cappelen betalte for hele eller deler av oppussingen av Eirik Jensen sitt bad, som sto ferdig i 2006. Foto: , IKKE VG-BILDE

Vitnene stille om badet



Cappelen hevdet tidlig å ha troverdige vitner, håndverkere, som kunne bekrefte at han betalte badet.

Men slik gikk det ikke. De sentrale vitnene sier ikke noe. Hovedhåndverkeren er død. Rørleggeren, en av Cappelens nærmest menn, har sluttet å snakke som følge av ukjent psykisk sykdom. Eks-samboeren til Jensen, som han pusset opp sammen med, nektet å forklare seg i retten.

Badet fremste smørebevis

Og til tross for innkalling av alt som kan krype og gå av perifere håndverkere, ekser og enker, mangler aktoratet troverdige vitner om badet.

Vidar Sæther sto imidlertid klar til å gni inn Jensens baderomsproblemer med tekniske bevis.

Hans etterforskning hviler tungt på innholdet i en boligperm funnet hjemme hos eks-samboeren til Jensen. I den permen havnet ikke bare Jensen og rørleggerens fingeravtrykk, også Cappelens avtrykk var på flere av de samme kvitteringene.

Hvorfor er kvitteringene havnet der, funderte dommeren.

Og det er et godt spørsmål.

Spesialenheten for politisaker: Dette badet var betaling for hasj-samarbeid

Flere pussigheter

Kvitteringene Jensen mottok fra Cappelen ble vist på storskjerm i retten. Og de er ytterst uvanlige. Kvitteringene lød på 32 500 kroner, var signert «Frank Olsen» og firmainformasjonen øverst var klippet vekk på alle vedlegg bortsett fra ett, der noe hang igjen.

Hverken Jensen eller Cappelen synes å mene Frank Olsen finnes. Ingen av dem mener de 32 500 kronene er betalt av Jensen.

Jensens forklaring er at Cappelen skaffet kvitteringer fordi han kjente håndverkeren, og fordi Jensen selv ikke fikk tak i vedkommende. Jensen avviste tidligere at Cappelen hadde noe med badet å gjøre. Han har beklaget den feilaktige forklaringen i retten og skyldte på stress.

Han sa videre at dette ikke var en faktura han hadde betalt, den ble skrevet bare for å gi oversikt over hva rørleggerdelen av arbeidet kostet. Rørleggeren skulle uansett ikke ha betalt av Jensen, sa han, arbeidet var en del av totalavtalen med håndverkeren.

Cappelen derimot, har forklart at han betalte rørleggeren for arbeidet på Jensens gård i hasj for rundt 100 000 kroner. Han sier han i tillegg betalte håndverkeren og refunderte flere av Jensens utlegg.

Jensen derimot, sier han selv skulle betale håndverkeren som avtalt 120 000, men at han ga opp å få tak i ham etter noen uker uten svar.

Korrigerte opplysninger

Jensen var selv delaktig i oppussingen, og kunne mandag rette flere detaljer, om legging av membran og bruk av rørtype.

Men det ble med slike korrigeringer. Og de rokker ikke ved hovedproblemene.

For det er ikke bra å ha en storkriminell rørlegger til å jobbe for deg. Det er heller ikke smart å motta falske kvitteringer fra Norges største hasjsmugler.

Men Jensens største problem er at han rett og slett ikke har betalt for håndverkerjobben på badet sitt.

Derfra til å ha medvirket til innførsel av nesten 14 tonn hasj, er derimot et stort steg. Og ikke en gang aktoratets kronvitne Gjermund Cappelen hevder badet var betaling for hasjinnførsler. Det var ifølge Cappelen mer en generell påskjønnelse. Men heller ikke den forklaringen er Jensen med på. Han var opprørt da han ble grillet om badet i januar.

- Jeg blir helt hysterisk av dette, sa Jensen i vitneboksen.

Det er nok ikke tilfeldig at det er badet som har irritert politimannen mest så langt i rettssaken.