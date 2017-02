Jensen-saken: Rom for tvil

Kommentar OSLO TINGRETT (VG) Det kunne høres ut som aktor kom med et hjertesukk i saken mot Eirik Jensen og Gjermund Cappelen.

– Vi savner den helt glassklare meldingen «Narkotikaen kom i dag. Det var så og så mange kilo», sa aktor Lars Erik Alfheim til narkosmugleren Gjermund Cappelen under gjennomgang av tekstmeldingene som er sikret i saken.

– Ja, det fremkommer aldri, svarte Cappelen.

Når han kommuniserte om hasj gikk det alltid i koder. Og det vet naturligvis aktor Lars Erik Alfheim. Det var et retorisk spørsmål. Og det kunne virke som et hjertesukk.

Etter en måned i retten har påtalemyndigheten rett nok vist at de tiltalte sliter både med hukommelse og logikk. Men selv om slikt svekker troverdigheten, er det som kjent mye tvil som må fjernes før det norske rettssystemet lander på skyldig.

Aktor mangler den fellende tekstmeldingen. Den hvor Jensen sier noe slikt som «takk for de 55.000 kronene jeg fikk av deg i mars som smøring i forbindelse med hasjsmugling». Jobben til aktoratet ville selvsagt vært enklere om det eksisterte SMSer der Cappelen oppga sine ligamedlemmer med navn og personnummer.

Men så enkle tiltalte har ikke retten med å gjøre. Tvert om har både Cappelen og Jensen tenkt seg svært godt om. Det virker som de husker det de vil huske.

Aktoratets problem er at vi bare har de to tiltalte til å oversette merkelige meldinger om været, frimerker, tegneserier, bilvask og julegaver. Og selvsagt er Jensen og Cappelen uenig om hvordan kodene skal oversettes.

I mangel på en rykende pistol må aktoratet jobbe seg sakte fremover. Det påtalemyndigheten prøver å vise er at det finnes et «modus operandi» som gjentar seg år etter år, og at strømmen av tekstmeldinger mellom Jensen og Cappelen helt regelmessig skifter karakter avhengig av hvor hasjen befinner seg i prosessen.

Et vanlig «m.o» innledes med at Cappelen avtaler en ny leveranse i utlandet som skal komme innen et par uker. Eirik Jensen begynner å sende meldinger av typen «fint vær». Disse handler ikke om været, ifølge aktoratet, men er beskjed til Cappelen om at politiet ikke er etter ham.

Etter at innførselen er gjort, forandrer tekstmeldingene karakter. Da sender Jensen masemeldinger, og de handler ikke om at Jensen maser på politikilden sin. Det er mas om å få pengene Cappelen skylder ham, ifølge aktoratet. 500 kroner per kilo innsmuglet hasj, ifølge Cappelen.

Og så langt er det Eirik Jensen som har slitt mest med å forklare meldingene på en troverdig måte.

Men deler av «modus operandi» mangler. Vi mangler for eksempel spor av hvordan Jensen får vite at et parti hasj er levert. Er det fordi de tekstmeldingene er slettet? Eller ble de kanskje aldri sendt?

Det eksisterer fortsatt noen hulrom under en hasjtrailer med tvil.