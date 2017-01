Jensen-saken: «Et hemmelig prosjekt»

Kommentar Eirik Jensen hadde 18 mobiltelefoner, ble plutselig borte og dukket opp igjen. Alt har en naturlig forklaring, hevder den korrupsjonstiltalte politimannen. Men den er hemmelig.

– Dette høres ut som en dårlig roman, men det er sant, sa Jensen da han begynte sin frie forklaring i Oslo tingrett. Den suspenderte politimannen er en erfaren foredragsholder, og virket lite nervøs i sitt livs viktigste fremføring. Han risikerer 21 års fengsel.

Jensen balanserte med større og mindre hell fortellingen om seg selv som et forfulgt offer med fortellingen om en mann med braksuksess.

Jensen ble hyllet av sjefene, justisministrene, media, «alle» skrøt av hans arbeid, ga ham påskjønnelser og økte bevilgningene. Men takken for å stå på døgnet rundt var konflikter med det han kaller «moralpolitiet», sjefer som la hindringer i veien og kolleger som var mistenksomme eller misunnelige. Jensen mener noe av problemet var at han sa ifra, og at folk ikke likte stilen hans, langt hår, skinnjakke og øredobb.

Som om politifolk går i hatt og frakk. Men det mest oppsiktsvekkende på rettens andre dag, var Jensens forklaring om et hemmelig oppdrag som ingen andre på politihuset visste om, bortsett fra toppsjefene. Et «nasjonalt særdeles hemmelig prosjekt» som han fortsatt ikke kan snakke om. Prosjektet skal forklare hvorfor Jensen reiste mye, hadde hemmelige telefoner, brukte kodespråk, fryktet kontraspaning og laget fluktplaner.

Spesialenheten for politisaker bekreftet i retten at de kjenner til prosjektet. Dette er blant opplysningene som er så hemmelige at Spesialenheten fra starten har ønsket lukkede dører i retten. Det har retten så langt avvist.

Men det er så langt vanskelig å se hvordan disse opplysningene er egnet til å overbevise retten om uskyld. For hvorfor dette er relevant, forble uklart. Jensen står verken tiltalt for å ha hemmelige telefoner eller å ha vært borte fra jobben. Det retten skal ta stilling til er om han har latt seg smøre og smuglet narkotika. Hva Jensen konkret mener det hemmelige prosjektet og problemene med «moralpolitiet» har hatt å bety for tiltalen, må han utdype. I går snakket han vagt om man får fiender i en jobb som hans og at det stadig skjer at informanter slår kontra.

Det forklarer ikke den svært alvorlige tiltalen. Tvert om, svært mange spørsmål gjenstår å oppklare. For eksempel hvorfor han har hatt et overforbruk som aktoratet mener er på minst 2.1 millioner kroner.

Jensen varslet at han vil legge frem et regnskap som forklarer pengebruken. I går svarte han selvmotsigende at det dreier seg om oppsparte midler helt tilbake fra 14-årsalderen, arv, inntekter fra motorsykkelmekking, men samtidig at han trengte cash på grunn av sikkerhetssituasjonen sin. Hvorfor satte han da inn 200 000 i banken i løpet av ett år?

- Se hvilket liv jeg har levd. Det har hatt sin pris. Jeg har aldri sutra, sa Jensen, som har hatt stor suksess som politi, og som det er liten grunn til å tvile på også har møtt motgang.

Men fra og med nå har han ikke lenger regien selv. De tøffe utspørringene starter. Han har to uker på seg. Det kommer han til å trenge.