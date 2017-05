Ingen liker en tyster

Kommentar Men hvordan skal han behandles i retten? Mildere enn alle andre, mener forsvarerne.

I Oslo tingrett ligger spørsmålet i lufta. Hva er verst: Å stå tiltalt for å være «dirty cop»? Eller «hasjbaron»? Og er det rettferdig at korrupte narkokriminelle skal ha mer straff enn Baneheia-dømte, Nokas-gjerningsmenn og Orderud-dømte?

I sosiale medier diskuteres saken heftig. Mange mener påstanden mot eks-politimannen Eirik Jensen er alt for streng. Cappelen var sjefen.

Cappelens forsvarere er uenige: - De var samarbeidspartnere. Mellom dem var det en arbeidsfordeling, sa Benedict de Vibe i sin prosedyre i dag.

Cappelens rabatt: Påtalemyndighetens fire punkter

Han kontrasterte Cappelen mot Jensen: Cappelen er troverdig, har forklart seg konsistent og bidratt til oppklaring. Jensen har nektet å snakke og har skiftet forklaring.

Og for oss som har fulgt hovedforhandlingene synes han å ha et poeng. Cappelen har stort sett snakket villig vekk, med unntak av om familien og ligamedlemmene. Jensen derimot, strevet tidvis voldsomt bare med seg selv.

Forsvarerne mener Cappelen skal ha strafferabatt opp til 50 prosent. Det er voldsomt. Men Kaja de Vibe Malling hadde gode poenger da hun i sin prosedyre trakk frem gamle saker hvor mye mer rabatt er gitt.

Påstanden til aktoratet på 18 års fengsel betyr at Cappelen skal ha under 15 prosent strafferabatt. Det er lite. Riksadvokaten skriver at snittet er mellom 15 og 30 prosent, og at 1/3 reduksjon er korrekt ved tilståelse. Det er også mulig å gi enda mer.

Om Cappelen får 30 prosent, skulle han hatt seks år rabatt og altså 15 års fengsel. Da er han i tilfelle på nivå med sin nestkommanderende Johan Garbin, som i Borgarting lagmannsrett nylig fikk 14 og et halvt år for oppbevaring og salg av vel ett tonn hasj.

Og Cappelen får nok ganske sikkert rabatt. Men dommerne må bli enige om hvilke vilkår som er oppfylt. Nevnte Garbin sa svært lite, og kunne derfor ikke kreve rabatt. Cappelen derimot, har snakket. Men aktoratet og forsvarerne er ikke enig om graden av velvillighet. Det selv om det meste Cappelen har sagt finnes på bånd og er nedskrevet.

Cappelens forsvarere mener han tilsto nærmest straks, mens aktoratet mener tilståelsen satt lenger inne. Det er viktig fordi en tilståelse som fremtvinges av bevis, ikke er strafferabattmateriale.

Vi vet at da Cappelen først begynte å snakke, så rant det ut av ham. Det skjedde i de såkalte Ila-samtalene i januar 2014. De er blitt avspilt i retten. Og Cappelen var åpenbart på tilbydersiden.

Men han løy kvelden han ble tatt, 19. desember 2013 og sa pengene og stoffet tilhørte en annen. I avhør dagen etter tilsto han, men kom med en røverhistorie om at han måtte betale gammel gjeld.

Han snakket altså tidlig. Men ikke om alt. Det aktoratet antakelig er mest irritert over, var at han bare snakket til Spesialenhetens etterforskere, de som hadde Jensen-saken. Cappelen var ikke like hjelpsom overfor de som etterforsket narkoligaen hans.

Så spørs det om dommerne velger å se de to sakene under ett.

- Påstanden som er nedlagt er en hån mot norsk politi, sa Benedict de Vibe.

Andre vil mene at det som er en hån, om det kan være mindre alvorlig med et drap enn korrupsjon og smugling. Eller at en som er underordnet får mer straff enn sjefen.

Men utfall som dette er ikke til å unngå i Norge, hvor vi har 21-års maksimumsstraff. Man når straffetaket, og kan ikke dele ut 120 år, som i andre land. Og strafferabatt skal gis, ikke minst for å oppfordre andre til å snakke.

Sammenligningen mellom politi og røver, er nok den mest interessante. Men Jensen og Cappelen er altså tiltalt for så mye hasj at det i seg selv er nok til 21 år. Så kommer korrupsjon i tillegg, hvor påstanden er åtte år. De stanger begge i taket. Men det er alt klart at Cappelen vil få mange år i fengsel. Jensen derimot, kan få alt fra 0 til 21 år.

Men desto mer strafferabatt Cappelen får, desto mer straff risikerer Jensen. De to gamle vennene er altså fortsatt uløselig knyttet til hverandre. De inngikk et partnerskap de ikke kommer seg ut av.

- Det ville ikke blitt noen Jensen-sak uten Cappelen, sa forsvarer Benedict de Vibe i prosedyren. Og det er vanskelig å ikke gi han rett i akkurat det.

