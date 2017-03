Ikke rart Jensen snufset litt

Kommentar OSLO TINGRETT (VG) En rørt eks-politimann klarte ikke helt å kontrollere følelsene da gamle politikolleger ga ham en svært god dag i retten.

«Endelig» tenkte han kanskje. Etter to måneder med aktoratets mas om alt for tett kontakt med en kriminell storsmugler, var det endelig noen som sa noe fint om Eirik Jensen.

Og ikke bare det. Den suspenderte politimannens egne forklaringer fikk endelig støtte av andre i politiet. For første gang var det flere enn Jensen som snakket om kodet «blomsterspråk» og om narkosmugleren Gjermund Cappelens løgnaktighet.

Det var to politivitner som inntok vitneboksen tirsdag, og de var innkalt av både forsvarerne til Jensen og aktoratet. Men det var liten tvil om hvem som hadde mest glede av dem. Det var Jensen. Retten fikk til og med se glimt av et irritert aktorat som avbrøt og virket unødvendig pirkete.

Samtidig fosset det ut nesten grenseløs ros da Jensens gamle makker Morten Glavin inntok vitneboksen. De to jobbet sammen på gata på 90-tallet, og Jensen må ha gjort et utslettelig inntrykk på den ni år yngre politimannen. Han fortalte om en svært menneskekjær kollega. Jensen var av den storsinnede typen som så menneskene bak kriminaliteten. Poenget var ikke å fakke flest mulig kriminelle eller beslaglegge mest mulig dop, tvert om. Jensen opererte tidvis nærmest som sosialarbeider.

Glavin fortalte også at det var normalt at politifolk ikke var så nøye med dokumentasjon. Informantbehandlerne registrerte ikke alt, de fryktet at informasjon kunne komme på avveie, for eksempel i media. Vitnet sa også, akkurat som Jensen, at han ikke visste at Cappelen var storkriminell. Han trodde som Jensen at Cappelen drev med biler og at narkotika var fortid.

Men Glavin og Jensen sluttet å være kolleger alt i 1997. Kan Jensen ha forandret seg til en kynisk løgner? Glavin har null tro på det. Og hans vitnemål ble støttet av visepolitimester Sveinung Sponheim, som vitnet om en faglig sterk og etterspurt Jensen med stort nettverk. Sponheim var hans sjef i 2013.

Det er selvsagt interessant for retten å få vitnemålet til de nærmeste kollegene til Jensen. Det å stå noen så nær gir førstehåndskunnskap som få andre har. Og de kjente altså Jensen som alt annet enn den kynikeren aktoratet beskriver ham som.

Nå gjør nærhet også noe med hvordan vi oppfatter folk. Folk flest er mindre kritiske overfor venner. Glavin opplyste da også at han tok vare på Jensen da han slapp ut av varetekt, og at de snakket sammen sist i forrige uke. Glavins teori om hvorfor Cappelen har dratt Jensen inn i saken, vedgikk han til og med var konspiratorisk. Men han mener altså at Cappelen kan ha blitt tvunget til å «nulle ut» Jensen av andre gjengkriminelle. Teorien ligner den Jensens team har lansert.

Glavin fortalte da også at han og Jensen har diskutert dette sammen. Men han forklarte seg likevel med troverdighet. Hans vitnemål var spesielt fordi han så åpenbart mener Jensen er forhåndsdømt. Og selv om retten neppe sluker hele forklaringen, så ble det et viktig vitnemål for Jensen. For at folk nær Jensen tror ham, styrker selvsagt hans troverdighet.

Derfor er det ikke så rart at den korrupsjonstiltalte politimannen måtte ta av seg brillene og tørke en tåre da eks-kollegaen vitnet. De to var makkere på 90-tallet. De er det på mange måter fortsatt.

Og da retten var hevet spaserte de gamle kollegene ut i Pilestredet. Sammen på gata, akkurat som i gamle dager.