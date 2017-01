Ikke bare en av dem som sliter med sannheten

Kommentar OSLO TINGRETT (VG) I saken mot den korrupsjonstiltalte politimannen Eirik Jensen og nettverkslederen Gjermund Cappelen er det flere som lyver.

Utspørringen av Jensen ble avsluttet mandag. Det endte som flere ganger tidligere i rettssaken med en slags retrett for Jensen.

Det var Gjermund Cappelens forsvarer Benedict de Vibe som la frem et dokument fra 2000. Det var skrevet av Jensen, som informerte dansk politi om Cappelens storkriminelle narkotikavirksomhet.

Det er ikke første gang Jensen er konfrontert med at han visste om dette. Men likevel nekter han. Jensen hevder han ikke skjønte at Cappelen var særlig kriminell. Selv ikke denne spikeren i kisten fra de Vibe, endret på det.

Aktor Lars Erik Alfheim overtok etter lunsj, og fortsatte å spikre på den samme kisten. Statsadvokaten fortalte på nytt hva som skjedde da saken sprakk. Jensen kastet raskt telefonen han hadde kommunisert med Cappelen på og knakk sim-kortet.

Jensens forklaring er at han ville beskytte sin kilde. Å avsløre tystere er farlig. Men det første Jensen gjorde i avhør, var ifølge Alfheim å fortelle at Cappelen var tyster.

Så var det likevel ikke opp til Cappelen å fortelle? Jensen forklarte misforholdet med at han kunne avsløre det fordi forklaring ville bli klausulert. Men Jensen kunne ikke forklare telefonknusingen med noe annet enn at han ikke ble spurt om akkurat den telefonen.

Men Jensen er ikke den eneste som sliter med troverdigheten. Aktoratet står foran en tidvis motstridende oppgave når hasjsmugleren Gjermund Cappelen skal inn i vitneboksen tirsdag. Hans troverdighet starter på null. Påtalemyndigheten må få retten til å stole på at Cappelen snakker sant om at Jensen var en del av hans narkoliga.

Dette må aktor gjøre samtidig som det er på det rene at han mener Cappelen lyver om andre ting. For eksempel sa Alfheim i sitt innledningsforedrag at det ville være naivt å tro at Cappelen snaker sant om penger. Bare 10 millioner er funnet. Politiet tror han har gjemt unna mye mer, og leter fortsatt.

Asker og Bærum tingrett skrev dessuten i en dom mot Cappelens liga i fjor at Cappelen har svært lav troverdighet. Cappelen på sin side, har fortalt til media at han nå vil fortelle alt. Narkosmugleren angrer og vil gjøre opp for seg.

Men som dommen fra i fjor vektla, så har det i virkeligheten sittet langt inne å fortelle. Medlemmene i ligaen har til dels nektet å forklare seg, eller de har valgt å forklare seg først når politiet har lagt frem bevis. Sannheten måtte hales ut av dem. Og mye er fremdeles ikke brakt på det rene.

Tirsdag får Cappelen en ny sjanse til å gjøre opp for seg i sin frie forklaring. Han skal ettersigende ha elefanthukommelse. Men det holder ikke. Om han vil bli trodd, må han fortelle også der han tidligere har tiet.