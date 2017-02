Han lurte politiet trill rundt

Kommentar OSLO TINGRETT (VG) Norge største hasjsmugler fungerte som rådgiver for politiet. Ikke overraskende var rådene Gjermund Cappelen ga elendige.

Eller, det var svært gode råd. For Gjermund Cappelen selv. Hasjsmugleren fortalte politiet at nordmenn for lengst hadde sluttet med narkosmugling.

Det var rike utlendinger politiet burde jakte på. Samt containere med dop smuglet på båt.

– Det står ikke en døyt om ditt her, spurte dommeren.

– Ingenting. Det var en måte å holde fokus vekk fra meg selv.

– En avledning?

–J a.

Når Cappelen i sin 20-årige karriere som kriminell også jobbet for politiet, var det ikke bare som informant. Han ble hyret som markør til undercoverkurs på selveste politihuset. Og de famøse rådene han ga, de stammer fra den gangen han ble brukt som rådgiver for Oslopolitiet i 2012.

Initiativtageren til å få inn Cappelen var politioverbetjent Eirik Jensen. Selv tenkte ikke Jensen over at han ga Cappelen mulighet for å villede politiet.

Men det gjorde han uten tvil.

Først i ettertid vet vi hvor galt det gikk. Cappelen lykkes i å styre politiet vekk fra ham selv. Han fikk lass med hasj kjørt med trailere over norskegrensen, og hevdet samtidig skamløst at de etnisk norske bakmennene på narkoscenen var vekk.

– Et tips: Se på de personene som har mye penger i de etniske miljøene, sa Cappelen i møtet med politiet. Ifølge tiltalen smuglet han samme år inn nesten ett tonn hasj, med fratrekk fra et beslag.

I møtet med politiet som Jensen arrangerte, ble Cappelen derimot beskrevet som en eks-kriminell som la smuglingen på hyllen rundt år 2000.

– Det var politifolk jeg snakket med. Jeg kunne ikke si at jeg var storimportør av hasj, sa Cappelen tørt. Han forklarte at dette var forhåndsavtalt med Jensen.

Dommer Kim Heger sa at det ikke var mye som overrasket retten lenger, men erklærte likevel at de var «rystet», og ville stille flere oppfølgingsspørsmål da aktor Kristine Schilling spurte ut Cappelen om temaet.

Dommeren fikk opplest et referat fra møtet med Cappelen som viser hvordan dopsmugleren lykkes som svindler. I ettertid er det flau lesning. For politiet tok det han sa for god fisk. Deler av Cappelens informasjon ble tatt inn i den store, offentlige rapporten Oslo 2022, skrevet av Jensen og tre kolleger, med to visepolitimestere i styringsgruppen.

Rapporten handlet om kriminalitetsutfordringer fremover. Og det var marokkanske hasjnettverk de skulle se etter. Ikke hasj-ligaer fra beste vestkant.

Oslopolitiet kan alltids skylde på at de ble lurt av Eirik Jensen, som ifølge påtalemyndigheten var med på svindelen. Og det er flere logiske brister når Jensen forklarer seg om dette. Han hevder for eksempel at han ikke visste at Cappelen var særlig kriminell. Men i 2012 visste han i alle fall at Cappelen sa han la dopsmuglingen vekk i 2000. I tillegg har Jensen hevdet at Cappelen var så god kilde fordi han kjente godt til narkotika fra Danmark og Nederland, land Cappelen ikke sa noe om i foredraget.

Men sett bort fra Jensens troverdighet, er det like fullt vanskelig å forstå at hans kolleger og sjefer ikke stilte flere kritiske spørsmål den gangen.

Å la seg styre av informanter er et velkjent problem i politiet, en risiko tjenestemenn alltid skal ha i bakhodet. Cappelen var dessuten mannen kollegene i Asker og Bærum politidistrikt nærmest rutinemessig omtalte som storsmugleren de ikke fikk tatt. Hadde de to distriktene null kommunikasjon?

At politiet har tatt Cappelens råd, er i alle fall i ettertid lett å se var en tabbe.

– En måte å avlede oppmerksomheten vekk fra meg selv, sa Gjermund Cappelen om sin opptreden som «con man».

Det lykkes han med. Cappelen fikk holde på med storstilt dopsmugling i 20 år. Det er ikke bare fordi han eventuelt hadde en korrupt politimann med på laget.