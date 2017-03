Gift med mafiaen

Kommentar OSLO TINGRETT (VG) Samboeren til mafiadømte Gjermund Cappelen kunne hjulpet ham ved å vitne i retten. Det gjorde hun ikke.

«Married to the mob» het en lettbent amerikansk komedie fra 80-tallet med Michelle Pfeiffer i hovedrollen. I virkeligheten må et slikt forhold være alt annet enn komisk. Narkosmugleren Gjermund Cappelens samboer bor på hemmelig adresse. Hun var så nervøs at hun rotet med sitt eget navn da hun skulle vitne. Og etter at personalia var avgitt, svarte hun kun «ingen kommentar».

Og det til tross for at hun kunne ha hjulpet samboeren ved å vitne. Det står ikke akkurat folk i kø for å fortelle om forholdet mellom Cappelen og eks-politimannen Eirik Jensen. De to er tiltalt for korrupsjon og for å ha smuglet inn tonnevis med hasj sammen. Cappelens håp om strafferabatt avhenger av at retten tror ham på at han betalte Jensen penger under bordet.

Og det kunne samboeren ha bidratt til å oppklare. Men hun har ikke plikt til å vitne mot mannen sin. Derfor svarte hun ikke en gang på enkle spørsmål om hvor de to har bodd eller når de møttes.

Men påtalemyndigheten sitter på avlyttede telefonsamtaler mellom paret, og disse er spilt av i retten. Etter et møte med Jensen spør samboeren Cappelen om han fikk noe hjelp. Ingen navn nevnes over telefon. Men aktor mener de snakket om Jensen.

Samboeren ville ikke kommentere dette. Grunnen er at hun kan ha noe å tape på å vitne. Kvinnen ble selv arrestert da politiet slo til mot familien. Hun ble sittende siktet for heleri av narkotikapenger, men senere løslatt. Saken er uavklart. I avhør har hun sagt at hun ikke vil si noe i frykt for egen sikkerhet, samt faren for å inkriminere seg selv. Cappelen har hevdet samboeren ikke visste noe.

Det hun uansett må ha visst noe om, er luksuslivet.

Og det livet kunne vitnet som kom etter Cappelens samboer utbrodere i detalj. Politirevisoren som inntok vitneboksen har saumfart Cappelens økonomi og funnet ekstremt dyre ferier, smykker, biler, luksusklær og klokker til mange hundre tusen. Hjemme hos samboerparet tårnet det seg opp med dyre, ubrukte klær med prisen på, skopar fortsatt i esken. Det var særlig mange dyre dameklær i huset.

Hvordan Cappelens samboer forklarte overfloden, får nok retten aldri vite. Forklaringen kan selvsagt være at hun ikke skjønte at Cappelen var kriminell.

I tilfelle er hun i selskap med flere. Den mest kjente av dem som hevder å ikke ha skjønt hva Cappelen drev med, er ingen andre enn den erfarne narkopolitimannen Eirik Jensen.