Forklarer seg helt ulikt om samme hendelser

OSLO TINGRETT (VG) Endene sliter med å møtes i saken mot den korrupsjonstiltalte politimannen Eirik Jensen og narkotikasmugleren Gjermund Cappelen.

Sakte belyses årets største sak fra begge sider. Retten er blitt kjent med hvordan den narkodømte gjenglederen og den suspenderte politimannen kommuniserte. De samme meldingene leses opp flere ganger. Dernest får vi forklaringene på dem.

De to tiltalte er enig om en del: At meldingene gikk i kode. Og de oversetter mange koder likt. Dessuten hevder begge at det handler om informantvirksomhet.

Men hvem er tysteren?

Det er enighet om at Cappelen ga politiet informasjon.

Så kommer det de er uenige om: Cappelen påstår at informasjonen gikk begge veier, at Jensen også ga ham politiinformasjon mot betaling. Jensen nekter for det.

Men at det har vært uvanlig tett og ureglementert samarbeid mellom dem, det er ikke til å komme fra. Så er spørsmålet hva de snakket om alle disse årene.

Det betyr tid for fortolkning i Oslo tingrett. Problemet for retten er at kodespråket deres fortsatt virker etter hensikten. Det forblir uklart hva ordene betyr.

Retten brukte torsdag tid på en utveksling hvor Jensen spør Cappelen etter «frimerker og bilder». Jensen skriver at «private utfordringer står i kø så jeg bare lufter det.»

Cappelen hevder det er mas om å få betalt.

Hva mener Jensen?

Om vi går tilbake til januar, forklarte han seg om det samme. Jensen hevdet også at det dreide seg om penger, men at han bare var nysgjerrig på om Cappelen hadde fått en bankgaranti i forbindelse med forsøk på å etablere et snusfirma.

At Jensen omtalte penger i kode selv om de snakket om lovlige ting, dreide seg bare om at slang var blitt vane. «Utfordringene i kø» handlet ifølge Jensen om sykdom i familien. Han la til at kommunikasjonen var flertydig, dette var også mas på tysteren Cappelen for å få mer informasjon Jensen kunne jobbe med. Han sleit i perioden og likte å begrave seg i arbeid. Jobben gjorde ham sjuk, men var også medisin.

- Du håper at Cappelen i en sykmeldingsperiode gir deg informasjon som gjør at du kan komme tilbake i jobb så du ikke blir så bekymret for far og datter, spurte aktor Kristine Schilling i januar.

- Aktor finfortolker hva det betyr, svarte Jensen.

Det retten sitter igjen med, er minst to ulike versjoner av en rekke hendelser. Hvem sin versjon skal de tro på? Det virker suspekt og fordekt. Men slik er det jo med tystere. Eller «kilder», for å si det med Eirik Jensen.