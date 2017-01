Endelig kom en innrømmelse

Kommentar OSLO TINGRETT (VG) Etter ti dager i grillen innrømmet eks-politimannen Eirik Jensen endelig at hans viktigste informant var litt kriminell. Kanskje.

«Alle» i politiet visste det. Bortsett fra Jensen. Han trodde narkohaien Gjermund Cappelen drev med lovlige forretninger, som klokker og snus.

Først i går mistet han troen. Han innrømmet at Cappelen drev med noe hasjvirksomhet han ikke kjente til. Erkjennelsen var rett nok ikke så langvarig. Senere modererte han seg, og sa at han ikke kjente dimensjonene og at Cappelen bare hadde et kriminelt rusproblem.

Denne kortvarige innsikten kom uansett lovlig sent. Og om Jensens forklaring stemmer, må Oslo politiets stjernepolitimann i virkeligheten vært temmelig talentløs, nærmest blind og døv.

Jensens forklaring står selvsagt ikke til troende. Han var en dyktig politimann. Og han visste selvsagt at han samarbeidet med en kriminell.

Dette er bare en av selvmotsigelsene som er avdekket i aktors langtidsgrilling av Jensen som nå går mot slutten. Etter ti dager er det tid for oppsummering i Oslo tingrett.

På sakens første dager var Jensen opptatt av at det var lite kontakt mellom han og Cappelen. Nå vet retten at det ikke stemmer. Sommeren 2011, for eksempel, sendte Jensen og Cappelen over 100 meldinger til hverandre. Og det til tross for at Jensen hadde ferie og var sykmeldt.

Jensen har også understreket at Cappelen ikke var hans informant, men kun sporadisk kilde etter 1995. Det mener Jensen unntar ham fra å følge politiets regler for informantbehandling. Men nå er ikke det så viktig lenger. For når aktor vil ha en forklaring på den tette kontakten, er forklaringen at Cappelen hadde så mye informasjon.

Det er fortsatt uklart hva slags informasjon Cappelen ga Jensen.

En del kan ha kommet frem i lukket rett. Men møtene mellom dem er gjennomgått i åpen rett. Jensen husket i går kun ett av godt over ti møter. Da sa han diffust at Cappelen leverte informasjon om «noe marihuanagreier», som han kalte det. I åpen rett har vi ikke fått ett eneste konkret eksempel på at Cappelens informasjon har ført til politiaksjoner mot kriminelle.

Og det kan godt være Jensen har glemt dette. Han må ikke å huske noe som helst, og har lov til å si imot seg selv. Slikt svekker rett nok Jensens troverdighet, men glemsomhet alene fører ikke til noen fellende dom.

Det Jensen og forsvarerne må klare, er å så nok tvil om hans skyld. For det som betyr noe når rettssaken er over, er om retten er nær hundre prosent sikker på at Jensen har hjulpet til med narkotikaimport og vært korrupt. Om det er tilstrekkelig tvil, blir han ikke dømt.

– Jeg prøver å rekonstruere, men gjør det på en relativt klønete måte, innrømmet Jensen i går.

Hans gamle stjernestatus som merittert politi er betydelig falmet etter disse dagene i retten. Men det er tross alt bedre å være kløne enn kriminell.