En troverdig lystløgner

OSLO TINGRETT (VG) Jødestjerne, french paper og bivoks. Detaljene narkosmugleren Gjermund Cappelen husket fra 20 år tilbake styrker hans troverdighet.

Da han ble pågrepet løy han. Storsmugleren forsøkte å komme seg ut av klisteret ved å hevde det ikke var hans stoff og penger. Men så begynte han å snakke. Aktor mener han da snakket sant. Forsvarerne til den suspenderte politimannen Eirik Jensen mener han fortsatte å lyve.

Vitnemålet til de to politietterforskerne Dag Eirik Ekeli og Peter Mehnert som retten fikk høre tirsdag, viser at Cappelen i avhør ga politiet presise opplysninger om hendelser langt tilbake i tid.

Han fortalte for eksempel om sin kjøper med kallenavn «Spurven» som Cappelen hevdet var tatt nesten 20 år tidligere med mellom 5 og 6 kilo av Cappelens hasj. Politiet fant den gamle dommen. Mannen var tatt og det var snakk om 5,8 kilo hasj.

Cappelen oppga å ha fått hasj av typen «jødestjerne» og «french paper» beslaglagt. Opplysningene stemte med gamle beslagsrapporter som beskrev hasj preget med jødestjerne og pakket inn i franskspråklige aviser. Den spesielle innpakningen han oppga, gladpak og bivoks, var også korrekt.

Det er selvsagt viktig for aktoratet å vise at han snakker sant. Jensens forsvarer John Chr. Elden brukte sin eksaminasjon til å vise at Cappelen lyver. - Han er kun troverdig når aktor vil han skal være det, sa et av ligamedlemmene Cappelen i sitt vitnemål. En annen påsto Cappelen led av Münchausens syndrom.

Og Eldens klient ville sikkert nytt pensjonisttilværelsen nå om Cappelen bare hadde holdt kjeft. Ligamedlemmene til Cappelen risikerer tiår på tiår i fengsel, mens sjefen kan få noen få år med strafferabatt. Bedriftsøkonomisk er det et elendig regnestykke for Bærumsligaen. Og sinnet tyder på at hans gamle kamerater synes han ofret dem bare med tanke på seg selv. – Det er ikke alt han har sagt, men alt han ikke har sagt, klaget en av karene. Han sa Cappelen skulle avvist å ha solgt ham all den hasjen.

Men også ligamedlemmene sliter med troverdigheten. For de husker nesten ingen ting. Samtidig blir det å huske godt, som Cappelens detaljrikdom tyder på, en anklage, det også. Münchausens syndrom beskriver jo folk som bare finner på ting.

Det kan være galt, begge deler. Men det er åpenbart vanskeligere å holde løgner flytende etter å ha servert mange detaljer.

Og i retten ristet en oppgitt Eirik Jensen stadig på hodet under politimennenes vitnemål. Kanskje husker Jensen det annerledes. Problemet med vitnemålet til Cappelens ivrige værmelder var i alle fall omvendt. For Jensen hadde glemt alt det han egentlig burde ha husket.