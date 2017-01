En sykt kriminell underverden

Kommentar Årets største rettssak dreier seg om tonnevis av hasj, milliarder, løgner, forsvinninger, overflod og rus. Og en politimann som står tiltalt for å ha blitt kriminell.

Bare tre seter skiller de gamle vennene Eirik Jensen og Gjermund Cappelen i rettssal 250 i Oslo tinghus. En gang i tiden hjalp politimannen den narkokriminelle Cappelen på avrusning og lot ham bo hos seg.

Nå så de knapt på hverandre. Blikkene festet seg i bordplatene.

Den suspenderte og pensjonerte politimannen blånekter for å ha latt seg smøre og hjulpet Cappelen med narkotikasmugling.

Men det hevder Cappelen.

Iskaldt møte i retten: Jensen festet blikket i Cappelen

Tystet på Jensen

Etter å ha styrt et svært innbringende hasjimperium i nesten 20 år, ble Cappelen endelig arrestert før jul i 2013. Han tok Jensen med i dragsuget. Motivasjonen var å få innfridd flere krav, som strafferabatt.

For det er en svært kynisk skurk aktor Lars Erik Alfheim tegnet bilde av i retten.

Cappelen har vært på feil side av loven hele livet. Og ikke bare har han vært kjeltring selv. Hans involverte sin egen sønn. Det kom også frem i retten i går hvordan Cappelen og samboeren diskuterte hasj-saker.

Enorme verdier

Cappelen fikk sin første dom alt som 16-åring, en bot for vold. Senere fikk han flere kortere fengselsdommer for narkotika.

Cappelen har ifølge aktor bare hatt ærlig arbeid i tilsammen to måneder i sitt 50-årige liv. Noen få uker som Aftenposten-bud og noen uker for Vegvesenet. Han har aldri betalt skatt.

- Det er noe som heter yrke som vi pleier å spørre om, sa tingrettsdommer Kim Heger på rettssakens første dag. Cappelen ristet på hodet. - Har ikke noe yrke. Heger: - Skal vi rett og slett si arbeidsledig? Cappelen: - Ja.

Han erklærte seg «skyldig» før retten fikk et innblikk i hva han har brukt tiden til: Å bryte straffeloven. Cappelen har smuglet hasj, så mye at aktor anslo verdien til mellom 1 og 2 milliarder kroner.

Dop og forretning

Dette er en mann som har satt seg selv over loven, og det er snakk om hele spekteret: Vold, trusler, vinningsforbrytelser, våpen, dop.

Rett før han ble arrestert, ble han tatt for fyllekjøring i Danmark. Cappelen hvitvasket penger, oppbevarte dop, var selv avhengig av heroin, senere metadon, det helt frem til arrestasjonen.

Han drev likevel en stor virksomhet med hyppige forretningsreiser til utlandet, tett møtevirksomhet i Norge, smugling og videresalg.

Kledd som streit forretningsmann begynte han møtene på morgenkvisten, etter å ha kjørt barn på skolen. Han møtte sine kriminelle kontakter på kjente Oslo-adresser, midt blant oss.

Alle var menn. De brukte kallenavn, som «Sykehuset» og «Øst». De fleste med dommer for narkotika og annen kriminalitet.

Avslørt av kommunikasjon

Da politiet etter en tid med spaning og avlytting slo ned på Cappelens nettverk, fant de rester av virksomheten hos de involverte.

Det dreide seg om vakuumposer, engangshansker, penger, pakkemaskiner, narkotikaregnskap, digitalvekter, pistoler, hagler, rifler, hasj, metadon, luksusgjenstander, kunst, brukerutstyr.

Disse folkene visste at de kunne bli tatt. De samtalte i kodede meldinger. De brukte billige mobiler til å kommunisere som de kastet etter kort tid.

I retten kunne aktor likevel lese opp en rekke sms'er som var rekonstruert og gjenfunnet.

De mest interessante tekstmeldingene er selvsagt dem mellom Gjermund Cappelen og Eirik Jensen. I løpet av rettssaken skal vi få alle 1500.

Lav troverdighet

For aktoratet, som brukte sitt innledningsforedrag til å beskrive hvor ekstremt kriminell Cappelen er, blir det en pedagogisk utfordring å be retten om å stole på løgneren.

For aktor Lars Erik Alfheim kunne knapt ha tegnet et mer dystert bilde av Cappelen. Likevel mener aktoratet at kronvitnet snakker sant om Eirik Jensen. Derfor minnet Alfheim retten på at de må se på de samlede bevisene som blir lagt frem i saken.

For heller ikke aktoratet fester lit til Cappelen. Mens han hevder han er blakk, fortsetter politiet å lete etter restene av hans narkoinntekter.

Mye å svare på

De to hovedpersonene svarte ikke på annet enn skyldspørsmålet på rettens første dag.

Men tirsdag begynner utspørringen av Jensen. Et spørsmål han må klare å overbevise retten om, er hvordan han kunne unnlate å se hvor sykt kriminell Cappelen var.

For det var jo nettopp dette politimannen Jensen var ekspert på. Å stoppe narkokriminelle.

Cappelen fikk han aldri tatt.

Tvert om så politiets spanere at Jensen mottok en konvolutt med penger fra Cappelen.

Denne konvolutten og de mange sms'ene må han levere gode forklaringer på.

Jensen har varslet at han skal svare. Og at han ikke kommer til å spare noen. Han har hele tiden bare vært politi, hevder han.

Det som i alle fall er sikkert er at han var omgitt av skurker. Det var et dykk inn i Norges underverden vi fikk på rettssakens første dag. Det er - for å si det forsiktig - ikke noe normalt ved den verdenen.

ASTRID MELAND