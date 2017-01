En siste tjeneste fra Mr. Good

OSLO TINGRETT (VG) Et narkonettverk fullt av hasj, kontanter og statussymboler brettes ut. Mafiaens sammenbrudd kan ta med seg en politimann i fallet.

Han så ut som en forretningsmann fra Bærum, men tjente millioner på dop mens han medisinerte seg selv med metadon, tidvis heroin, aldri helt rusfri. Han kjørte rundt i en BMW til over to millioner kroner, omga seg med smykker, luksusklokker og kunst.

Det er som en mafiafilm. Men slik levde Gjermund Cappelen. Pengene og designerklærne fløt hjemme.

- Ja, huff. Det var ryddig på stua og kjøkkenet der barna oppholdt seg. Men rommet mitt og samboerens var fullt kaos, sa Cappelen i tingretten i dag. Han beskrev den dagen familien gikk i ruiner. Før jul 2013 ble alle arrestert, mens de to mindreårige barna ble «internert», som han sa.

Da politiet slo til mot ligalederen tok de også eldstesønnen, som fraktet hasjpenger til utlandet for faren. Han fikk halvannet år for heleri. Cappelens samboer ble også arrestert. Avlytting tydet på at han diskuterte virksomheten med henne. Saken hennes ble henlagt.

Å ta med seg familien inn i kriminaliteten, hvem gjør sånt?

Cappelen angret, snakket om sønnen og kalte det veldig dårlig dømmekraft. Og at «familien gikk fullstendig i oppløsning. Verden raste sammen.»

Angrer på at han ble tatt

Den angrende synderen som sier han skal gjøre opp for seg, han angrer nok mest på at han ble tatt. I tillegg til familiens lidelser, er det verste at hele Norge får vite at han var narkoman og politiinformant.

Og selv om Cappelen stort sett forklarer seg velvillig, svekker det troverdigheten at han ikke vil si stort om sine mangeårige og sentrale medhjelpere i narkonettverket. Det er forståelig, det er farlig å tyste. Men det kan i tillegg virke som Cappelen tyr til bortforklaringer og at hukommelsen plutselig blir dårligere når han snakker om «gutta».

Cappelen legger heller ikke skjul på at han har hatt for vane å lyve når det passer han. «Bambusforklaringer», «sprøyt», kalte han ting han har sagt tidligere.

Også er det eks-politimannen Eirik Jensen da, han Cappelen påstår å ha korrumpert. Om ham forklarer narko-bossen seg i detalj. Men Jensen var jo ifølge Cappelen også kriminell, en del av ligaen hans. Likevel spares han ikke.

Ikke knust av skam

Om han angrer, angrer Cappelen i alle fall ikke på alt. Han fortalte villig hvordan han smuglet inn hasj til Norge.

Mens andre tiltalte ofte sliter i vitneboksen, virket Cappelen nærmest stolt. Han tegnet et bilde av en stor, komplisert logistikkoperasjon med mange involverte, høyt tempo, stor risiko. Trailere, gaffeltrucker, lasting, lossing, lager, salgsturne, vareprøver, emballering. Han selv så ikke hasjpartiene, men koordinerte, inngikk avtaler i utlandet og sørget for de beste kvalitetene. Cappelen hadde endog med seg en egen hasj-ekspert til Nederland som fyrte opp pipa på hotellrommet for å teste kvaliteten.

Det er narkotika han kan. Cappelen har aldri hatt en vanlig jobb. Han begynte å røyke hasj som 12-åring. Den første dommen fikk han før han var 20.

- Jeg lærte ikke noe av det heller, sa Cappelen.

Først etter 20 år med kriminalitet fikk han livet snudd på hodet. Tiltalen er svært alvorlig, og gjelder innføring av over 16 tonn hasj samt korrupsjon.

Både skurk og kronvitne

Men Cappelen har tilstått og er alt dømt i Asker og Bærum tingrett. Mange år i fengsel venter, uansett, For ham er målet nå å få kortet ned straffen mest mulig.

Det at han er tiltalt, men også kronvitne i saken mot Jensen, er nok årsaken til at aktor Lars Erik Alfheim i dag behandlet «Gjermund» skånsomt, helt ulik mandagens torpedering av Eirik Jensen. I dag ble det dommer Kim Heger som grep inn med kritiske spørsmål.

Det er en vanskelig balansegang for aktor å både overbevise retten om at Cappelen snakker sant og er superkriminell. Og for aktoratet er åpenbart en enda større utfordring å få Jensen dømt.

Ønsker seg strafferabatt

Men der har påtalemyndigheten en partner i Cappelen. Han fortalte ivrig og jovialt, mens aktor på sin side kom med forvarsel om ubehagelige spørsmål som han også slapp raskt.

Cappelen fortalte at han etter arrestasjonen skjønte at et par etterforskerne var ute etter Jensen. Derfor bestemte han seg for å fortelle. Som den erfarne selgeren han faktisk er, prøvde Cappelen å kjøpslå, gi dem det de ville ha, mot at han fikk sitt.

Det han vil ha er kortere soning. Og det kan Jensen levere, selv om han ikke vil.

Det er merkelig å høre begge fortelle at de har likt hverandre og at det har vært tungt å identifisere den andre.

- Eirik var en person som var bra for meg. Han var Mr. Good for meg, sa Cappelen, som lagret Jensen under det navnet på telefonen.

Uansett hvem som snakker sant eller usant, må det være smertefullt for den suspenderte politimannen å vite at mannen han hjalp så mye, ennå ikke har fått nok. Cappelen krever en siste hjelpende hånd.

Nå er det strafferabatt Mr. Good skal sørge for.