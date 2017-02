En god dag for Eirik Jensen

Kommentar OSLO TINGRETT (VG) En ny kar med dårlig hukommelse har overtatt vitneboksen i årets største rettssak.

For nå er det narkosmugleren Gjermund Cappelens tur til å sitte og vri seg og ikke huske i saken hvor han står tiltalt for hasjsmugling og korrupsjon. Akkurat som hans medtiltalte, eks-politimannen Eirik Jensen, har slitt de foregående ukene.

DIREKTE: Minutt for minutt fra rettssaken

En god del av det de to har glemt, virker merkelig å glemme. Som om de skjuler noe. Som om de har for mange hensyn å ta. Av og til mangler setningene fra vitneboksen både subjekt og verbal, det blir en mos hvor innholdet ikke er identifiserbart.

Men denne uken kan Jensen sitte mer avslappet på sidelinjen. Tidvis kommenterer han forklaringen til Cappelen med forsiktige smil og hoderysting. Og han søker støtte i salen. Og får det. For i salen må tilhørere kvele latteren, særlig når dommer Kim Heger bryter inn og krever bedre svar fra Cappelen.

Les mer: De siste artiklene om rettssaken mot Eirik Jensen og Gjermund Cappelen her.

For den uvanlig aktive dommeren slår seg ikke til ro med påtalemyndighetens versjon av saken. Han krever at spørsmålene må opp på «høyere nivå», og tar stadig over utspørringen selv.

Jensens forsvarere reagerer tilsynelatende ikke. Men dette må de være svært fornøyd med. For her er det mye å ta tak i når de starter sin egen grilling av Cappelen.

Les også: Dommeren skeptisk til Cappelens SMS-forklaring

For hvorfor husker han ikke ting han burde huske? Turen til Dubai er slettet fra hukommelsen. Mens en rekke gamle tekstmeldinger fra Jensen er Cappelen sikker på at handler om hasj.

Men at Jensen sender en melding hvor han bare spør hvordan det går, det kan jo faktisk handle om livets gang. Særlig siden vi vet at de hadde et nært forhold. De snakket neppe bare om jobb.

For Cappelen derimot, kan det det virke som han har limt seg fast til én forklaring: den om hasj. Når han kjapt og kategorisk svarer at meldingene fra Jensen handler om hasjleveranser, virker det som han har slått på autopiloten. Særlig når han like etterpå sier det også kan handle om mas om penger. Eller noe annet. Hasj er det uansett, konkluderer han.

Les også: Derfor fortalte Cappelen om Eirik Jensen

Eller kanskje var det faktisk været de snakket om? Jensen har tidligere hevdet at mange av hans meldinger om solskinn og stillhet bare handlet om været. Aktor har ikke trodd ham. Og Cappelen har forklart at slike meldinger er kode for at Cappelen ikke trenger frykte politiet.

Men på andre dag i vitneboksen åpnet Cappelen for at meldinger fra Jensen om snø, kanskje handlet om det snødde. Kanskje forsinket været hasjen han ventet på. Og aktor Lars Erik Alfheim trådte hjelpsomt til, og sa at det faktisk snødde den dagen. De to er enige om at det handler om hasj.

Få flere kronikker og kommentarer: Følg VG Meninger på Facebook!

Men Eirik Jensen, han ristet på hodet da Cappelen forklarte seg om snø-tekstmeldingene politimannen sendte ham for sju år siden. De to er uenige om de drev og meldte om været. Men så er jo værmeldere aldri til å å stole på.