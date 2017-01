Ekstrem oppussing

Kommentar Om du er politi er det uortodoks få oppussingsråd fra en mafiaboss. Og senere ta imot hans avrevne kvitteringer for utført jobb.

På begynnelsen av 2000-tallet kjøpte den korrupsjonstiltalte eks-politimannen Eirik Jensen og hans daværende samboer gård.

Nesten hele andre etasje måtte totalrenoveres. De fikk blant annet bygget et nytt bad.

Nesten hele dag sju i Oslo tingrett gikk med til å snakke om badet.

Minst fire problemer

For det er flere problemer med badet, et nøkkelbevis i saken.

* En av håndlangerne til den narkokriminelle Gjermund Cappelen gjorde rørleggerarbeidet. Mannen ble i fjor idømt 13 års fengsel.

* Jensen har aldri har betalt regningen for håndverkerarbeidet på badet.

* Jensen fikk tips om håndverkeren av Cappelen, snekkeren Flemming som narkohaien hadde god erfaring med.

* Kvitteringer for deler av arbeidet signert «Frank Olsen» er funnet. Skrifteksperter mener det er Cappelens håndskrift.

Spesialenheten for politisaker: Dette badet var betaling for hasj-samarbeid

Ikke helt etter normen

Det kan lyde som lite vanntett.

Jensen har imidlertid en forklaring. Han betalte aldri Flemming de avtalte 120.000 kronene fordi han ikke fikk kontakt med ham. De ble sure på hverandre etter en krangel om dårlig flislegging.

Sluttregningen kom aldri. Håndverkeren er nå død, og kan ikke oppklare saken.

Ville ha ryddighet

Jensen på sin side, måtte i retten vedgå at han faktisk hadde kontakt med Cappelen for å få kvitteringer for arbeidet.

Jensen forklarte at han ville dokumentere at det var skikkelig gjort i tilfelle han skulle selge huset i fremtiden. Hans samboer var av den ryddige sorten. Hun krevde orden.

Cappelen kjente Flemming og kunne kanskje få tak i ham.

Og Cappelen leverte. Han kom tilbake med en bunke delvis avrevne kvitteringer, angivelig fra Flemming.

Den tykke boligpermen

Jensens samboer la kvitteringene i en boligperm. Denne permen fant politiet.

Da Jensen fikk vite at politiet fant hans fingeravtrykk på kvitteringene sammen med fingeravtrykkene til Cappelen og hans håndlanger, endret han sin forklaring i avhør i 2014.

Jensen beklaget i retten at stress førte til at han først ikke husket.

En slitsom oppussing

Spørsmålene så ut til å suge energien ut av Jensen i retten i dag. Han begynte offensivt med en karslig, lett belærende tone med forklaringer om «totom» og «firtom» overfor aktor.

Men etter hvert ble vel mye fugemasse, gipsplater, et havarert samboerskap og mange kvitteringer for Jensen.

Ikke bare han virket sliten i retten i dag.

Den beherskede aktor Kristine Schilling i Spesialenheten hadde betydelig kortere lunte i sin utspørring av Jensen – skjønt det kunne virke som intensjonen. Aktor ønsker nok å signalisere til retten at hun har fått nok av Jensens utenomsnakk.

Umulig å huske

Eirik Jensen på sin side, svarte med sukking og pusting. Til slutt måtte han resignert be om en pause.

Og det kan man ikke bebreide ham. De fleste som har pusset opp sliter med å huske navn på firma og snekkere når det er gått 12 år.

Dessuten flyr ikke akkurat saken avgårde. Aktoratet har for vane å spare høydepunktene. Nå henter aktoratet rett nok alltid tråden opp til slutt. Men av og til har tiltalte mistet den tråden.

Tidvis ble så detaljert at også dommer Kim Heger sa fra.

- Kunne du gi oss et lite hint om hva som er poenget, spurte dommeren.

Aktoratet er alt to dager på overtid i maratonrettsaken.

Ikke etter boka

Aktoratets overordnede poeng på dag sju i retten var å vise at narkohaien Gjermund Cappelen betalte for oppussingen til Jensen.

Jensens på sin side slet med å overbevise retten om at alt var i sin skjønneste orden.

Ute på Romerike står den omstridte gården fortsatt. Den er for lengst solgt til nye eiere.

Du skal ikke se bort fra at badet følger alle eksisterende våtromsnormer.

Uansett er det snakk om en baderomsoppussing ikke helt etter samfunnets normer.