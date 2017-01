Eirik Jensen-saken: Et mistankens lys

OSLO TINGRETT (VG): At Eirik Jensen svarer vagt selv på enkle spørsmål kan være med å kaste mistankens lys over den korrupsjonstiltalte politimannen.

– Det er å dra den veldig langt, svarte Eirik Jensen da aktor spurte om han hadde informasjon som kunne være relevant for en narkosmugler som Gjermund Cappelen.

Klart han hadde det. Jensen hadde for eksempel frem til 2011 høyeste klarering i datasystemet hvor politiet fører etterretningsopplysninger.

– Jeg vil ikke binde meg til å si hverken det ene eller det andre, fortsatte Jensen.

Men det kunne han trygt gjort. For hvilke narkopoliti har ikke informasjon dopsmuglere gjerne skulle hatt? Det er selvsagt ikke noe mistenkelig ved det.

Når Jensen ikke avklarer enkle spørsmål, beviser det ingenting. Men for mange uklare svar svekker troverdigheten hans.

Årsaken til at han ikke vil svare, har nok med erfaring å gjøre. I jobben har han nok utallige ganger sett folk snakke seg inn i kriminalitet og bli låst av opplysninger gitt tidlig. Eks-politimannen vet hvordan motstanderen i påtalemyndigheten tenker. Han har vært på den siden selv, som politi, etterforsker og som vitne i retten. Jensen kjenner trekkene fremover. Han vet at selv uskyldige spørsmål ender et alvorlig sted. Da kan det være tryggest å svare vagt.

Men en til tider presset Jensen gikk nettopp i den fellen han forsøker å løpe rundt. Han endret forklaring. For nå visste plutselig Jensen at Cappelen var kriminell. Et brev lagt aktoratet la frem hvor Jensen informerte dansk politi om at Cappelen var dømt for alvorlig narkotikalovbrudd, slo fast det. Det var ikke til å komme unna. Problemet er at de foregående dagene i retten, og i avhør, har Jensen benektet at han visste at informanten hans var kriminell. Nå rettet Jensen seg selv uten å vedgå det. Han sa at han selvsagt visste om Cappelens «historikk», men ikke noe utover det.

Jensen slet også med å forklare hvorfor han hadde så mye kontanter liggende, etter eget utsagn opp mot 400 000 kroner. Han hevdet at han måtte ha penger fordi han var i en utsatt sikkerhetssituasjon. Hvorfor han da satte store summer inn i banken og dermed krympet den samme kontantbeholdningen, kunne han ikke forklare like overbevisende.

Aktor kom ikke lenger med pengene enn ut 2004 på rettens fjerde dag, et år Jensen satte inn over 100 000 i banken. Dette gjorde han samtidig med at han etter eget utsagn levde svært nøkternt, jobbet døgnet rundt som politi og tjente godt på sin faste jobb. Jensen forklarte at han tjente penger på kjøp og salg av miniatyrbiler, dykking og motorsykler. Og at han ikke ville satt inn pengene i banken om pengene ikke tålte dagens lys.

Og det siste er et godt poeng. Det gjenstår å se om han har dekning for summene. Tvetydighetene hans er ikke nok til å bevise at det har foregått noe kriminelt. De viser bare at det går an å bli for smart for seg selv.