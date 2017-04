Dette møtet skulle vært avlyttet

Kommentar OSLO TINGRETT (VG) Om vi visste hva Eirik Jensen og Gjermund Cappelen snakket om her, kunne maratonrettssaken vært unngått.

De to møttes på formiddagen 19. desember 2013. Den nå korrupsjonstiltalte eks-politimannen Eirik Jensen satte seg inn i BMWen til Gjermund Cappelen. De snakket. Noen korte minutter etterpå gikk Jensen ut.

De to ante selvsagt ikke at de ble overvåket. Men politiets spanere filmet hele seansen. Videoen er lagt frem som bevis i retten.

Men hva sa de til hverandre? Det får vi aldri vite. For bilen var ikke avlyttet.

– Vi tilbød romavlytting, men det var Asker og Bærum som måtte ta stilling til det. Oslo startet ingen sak mot egen ansatt, sa Torstein Holand som vitnet i retten mandag.

Han var avsnittsleder ved Oslopolitiet, og en av de få som visste om den hemmelige «Operasjon Silent» som Asker og Bærum politidistrikt hadde gående mot Gjermund Cappelen.

SPANET FRA LEILIGHET: Et av politiets spaningslag fulgte Gjermund Cappelens BMW mens det andre så på møtet i bilen. Foto: POLITIET

Og akkurat den informasjonen overrasket dommer Kim Heger, som i tingretten forsøkte å bore i hvorfor møtet ikke ble avlyttet. På et tidspunkt ga han opp. Han kom ikke lenger enn at Asker og Bærum styrte etterforskningen, og at de avslo forslaget.

Men i dag er det lett å si at den bilen burde vært avlyttet.

For dette var helt sentrale timer. Cappelen hadde natten før fått 109 kg hasj stjålet fra lageret. Politiet sto bak, men det visste ikke han. En stresset og fortvilet hasjsmugler forsøkte å finne den skyldige og begynte å kontakte folk i nettverket sitt mens etterforskerne teipet samtalene og leste alle tekstmeldingene.

Eirik Jensen var en av de første Cappelen kontaktet. De sendte hverandre en rekke sms-er, og avtalte et møte dagen etter. Politiet hadde mer enn 15 timer på «å bugge» bilen.

Men siden de ikke gjorde det, må retten vurdere hvem de skal tro på. Partene har ulike versjoner av møtet.

Cappelen har forklart at han ba Jensen om hjelp og informasjon og at han dessuten betalte ham ti tusen kroner for en hasjimport.

Jensen har derimot forklart at det var Cappelen som ga ham informasjon i en helt annen sak han jobbet med. Jensen vitnet også om at Cappelen søkte informasjon om et innbrudd han sa var gjort hos en kamerat.

Spanerne kan ikke si så mye mer. De så de to kjøre en runde før Jensen forlot bilen og gå tilbake til politihuset. De mener Jensen stakk en hvit gjenstand i jakkelommen, og påtalemyndigheten mener det var penger.

Spanernes jobb nærmet seg så slutten. Etter Kiwi-møtet teipet de Cappelen som snakket med samboeren på telefon, hun spurte om han fikk hjelp på møtet. Cappelen svarte at han ikke fikk noe særlig hjelp.

Men han hadde kanskje sagt nok. Samme kveld, like før midnatt, ble Cappelen arrestert. Han har sittet i varetekt siden.

Jensen derimot, fortsatte å være uvitende. Han sendte Cappelen gjentatte meldinger uten å få svar i ukene som kom. Da Spesialenheten igangsatte kommunikasjonskontroll mot ham 17. januar 2014, var det selvsagt alt for sent til å sikre noen samtaler med Cappelen.

Men de hadde mye tekst allerede. Oslo tingrett har fått forelagt over 1500 sms-er mellom de to. Det er skrevet i kode. Om vi hadde hatt romavlyttingsteip, ville mye sett annerledes ut. For den viktige informasjonen kom alltid i fysiske møter.

At det er en avlyttingsskandale ser forsvarerne til Cappelen og Jensen ut til å være enige om. Begge parter sier de mer enn gjerne skulle hatt avlytting av klientene sine.

Det sier de nå. Om de virkelig hadde blitt avlyttet, ville en av partene nødvendigvis vært misfornøyd. En av dem ville klaget sin nød over ting som «inngripende metoder» eller «ulovlig avlytting».

For slik fortoner en vanlig norsk «avlyttingsskandale» seg. Det er sjelden tiltalte i straffesaker klager på for lite avlytting.

Men i ettertid er alt enklere. Det er da man kan begynne å ønske seg en storebror som så deg.