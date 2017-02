Dette er norsk mafia

Kommentar BORGARTING LAGMANNSRETT (VG) Og nå sitter de her og prøver å unngå å tyste på hverandre.

For noen år siden leste jeg i lokalavisen om noen utlendinger som hadde gått rundt nabolaget mitt på Østkanten i Oslo og krevd beskyttelsespenger fra næringsdrivende.

Latterlig. I Norge lar vi oss ikke skremmer av slike bøller.

Men at de prøvde, sier noe om en eksisterende kultur. Organisert kriminalitet trives i svake stater der folk ikke stoler på myndighetene. Velkjent fra Sør-Italia og i land i Øst-Europa.

Og nå også: I Bærum. For denne vinteren rulles en lignende type organisering opp på beste vestkant. Cappelen-ligaen fikk holde på i 20 år før politiet slo til i 2013. To år etter ble fire av medlemmene dømt etter mafiaparagrafen. En organisert kriminell gruppe med Gjermund Cappelen på topp.

Og nå sitter de her i ankesaken. Etnisk norsk mafia. «Brusselgeren», «Hjelpepleieren», «Karatelæreren» og «Hedmarksmannen».

Cappelen veksler ikke et blikk med noe av dem fra vitneboksen. Han snakker lavt og husker lite. Han har nesten ikke kjent dem, har møttes sjelden, mest hasj til eget forbruk.

De tiltalte tilpasser forklaringene etter hva de andre innrømmer. Men påtalemyndigheten har spaning, kommunikasjonskontroll og annet som viser omfattende kontakt.

Cappelens høyre hånd vet vi sto utenfor huset til Cappelen og ventet om morgenen, han håndterte penger, deltok på turene til utlandet, testet hasj.

Han har eget firma, solgte brus. Hvorfor ble han kriminell? I tingretten fikk han 16 års fengsel, som han straks anket. En liten, eldre aktiv mann som stadig hvisker med forsvareren.

- Det er jo hasjrøykere alle sammen, sa Cappelen. I denne sammenhengen er det ment positivt.

Mannen ved siden av ser ut som bestefar, rund og smilende. Og han har hele livet jobbet med omsorg, som hjelpepleier i Bærum.

I hemmelighet var han Cappelens losser, drev med pengeinnsamling og leverte ut hasj.

Ved en tilfeldighet fant politiet pengene hans nå i julen, på et hotellrom i Trondheim da han plutselig fikk et illebefinnende. 1,8 millioner kroner, 300 000 av dem gravd ned et sted i byen.

Han kunne fint levd på rett side av loven med fast inntekt.

Også «Karatelæreren» drev eget firma. Cappelen påstår mye av kontakten dem imellom handlet om råd om næringsdrift. Spanerne så han fikk en konvolutt av Cappelen.

- Det var noe aksjegreier eller noe. Han likte å skryte av hvor bra han gjorde det i firmaene sine, svarer mannen som gjenfinnes som en kode i hasjregnskapene til ligaen.

Det gjør også «Hedmarksmannen» som utmerker seg i en hjemmestrikket genser med rorbuer på. Han bekrefter et møte med Cappelen:- Det var sikkert noe mas etter penger som det pleide å være, svarer han.

Flere karer mangler. Eks-soldaten stakk av til Colombia. Cappelens lagersjef tok sitt eget liv like etter arrestasjonen. Det samme forsøkte «Rørlegger'n», som slipper å møte mer i retten. Den dagen han stilte, kunne han ikke snakke, bare vugge med jakke over hodet. Politiet i Asker og Bærum mistenkte tidligere i sakens gang at han spilte syk for å slippe å avgi forklaring.



I lovlydige Norge hvor vi ellers tiltaler ulvejegere etter mafiaparagrafen, er vi her i en helt annen liga.

Tilsynelatende normale folk med unger, koner og vanlige jobber som sover med ladde revolvere og har våpen gjemt bak listverk på kjøkkenet. Dette er karer med én hvit telefon og mange svarte. Profilbilder på Facebook med hyggelig trening og barn. Og dommer for heleri, hvitvasking, våpen, narkotika.

Ligalederen påstår at de til og med hadde en politimann med på laget. Eks-politioverbetjent Eirik Jensen står tiltalt for korrupsjon og narkotikasmugling.

Da Cappelen fortalte narkokolleger lenger sør i Europa om sin politikilde reagerte de med tommel opp, uten å bli overrasket, hevder han. Å ha en «dirty cop» på laget er vanlig.

Men ikke i Norge. Spesialenheten for politisaker har bare hatt en håndfull korrupsjonssaker og lave pengesummer. En gjennomgang fra Kripos viser dessuten at bare rundt hundre personer er dømt for organisert kriminalitet i Norge.

Nordmenn har høy skattemoral, lav toleranse for lovbrudd som hvitvasking og korrupsjon. Både den sosiale og juridiske straffen er streng. At slike lovbrudd straffes, og det hardt, er med på å opprettholde vårt gode samfunn med høy tillit mellom folk og til myndighetene.

For til forskjell fra korrupte land hvor alt fra strømavlesere, leger og lærere forventer penger under bordet, stoler vi på myndighetene og betaler skatt fordi vi vet vi får noe igjen. En korrupt statsansatt er svært skadelig for den tilliten.

Men grenseløse enkeltindivid finnes selvsagt over alt. Som Gjermund Cappelen. Han har én moral for seg selv. Og én moral for andre. Han snakker nedsettende om narkomane og kjeltringer. Og glemmer at han er begge deler selv.

Han slår hardt ned om noen stjeler av ham. Men til og med den elektriske jekketralla «Rørlegger'n» brukte til å losse hasjen med, den stjal de fra et annet firma.

Forklaringen på slik oppførsel er enorm egoisme og en helt abnormal griskhet. Vi får si heldigvis.