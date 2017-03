Det ser ikke bra ut

Kommentar OSLO TINGRETT (VG) Den korrupsjonstiltalte politimannen Eirik Jensen får stryk som politimann av sin gamle sjef Einar Aas.

Den erfarne politimannen Einar Aas tok i 2009 over som sjefen til Eirik Jensen. Det skulle bli starten på slutten. Under Aas røk Jensen ut, hensatt til en stilling et helt annet sted få forsto noe av. Ifølge Aas var det primært for å få ham vekk.

I vitneboksen sa politiinspektøren at han aldri hadde vært borti en politimann med dårligere rykte. Kolleger protesterte på Jensen, kritiserte metodene hans, klaget på at han aldri var på jobb. Avdelingslederne ba om at han ikke ble gjeninnsatt som sjef. Politiet i Trondheim mente Jensen drev «irregulært». Alt i 2003 hadde Aas fått en bekymringsmelding fra ansatte i Asker og Bærum om at Jensen var «møkkete».

At en så betrodd mann som Aas vitner om at Jensen var uegnet i jobben, er selvsagt ubehagelig for tiltalte. Men det er i seg selv ikke kriminelt. Jensen er ikke tiltalt i en arbeidskonflikt.

Et savn på rettssakens 42. dag var at Aas ikke fikk si mer om hva det konkret skulle være som gjorde Jensen «møkkete» og hvordan han fulgte det som for ham må ha vært svært interessante påstander. Aas snakket derimot mer løst om Jensens «grusomme rykte».

Ordbruken understreket at han ikke er noen nøytral observatør i saken. Det er det få som er. Men de to lå i konflikt. Og forsøkene deres på å ordne opp, virket ikke. De to modne karene sendte hverandre meldinger som «Dette er dråpen, hilsen Eirik» og «Du må rett og slett jekke deg ned litt, Eirik.» Retten husker selvsagt at andre politifolk har hatt et langt mer positivt syn på Jensen, som for eksempel visepolitimesteren som overtok som Jensens sjef og som vitnet i forrige uke.

Men Aas kunne i kraft av sin posisjon endelig sette to streker under andre etterspurte svar.

Et omstridt tema har vært hva Jensen egentlig satt på av spektakulær informasjon. Og ifølge Aas visste Jensen i perioden han var sjef for Spesielle operasjoner nær sagt alt som var verdt å vite.

Sammen med gamle logger fra Aas' avdeling, fikk aktoratet også belyst at når Jensen sendte narkosmugleren Gjermund Cappelen meldinger som «fine arbeidsforhold», så var hans politikolleger enten opptatt eller hadde fri. Så ille var det i påsken, at politiet faktisk stengte kontoret. Samtidig var Jensen på påskefjellet og sendte Cappelen meldinger om sol og finvær lenge etter at sola var gått ned.

Aas kunne også slå fast at Jensen var så langt unna å følge politiets interne regler som det går an å komme, og at kontakten med Cappelen for ham var ukjent og helt på siden av jobben til Jensen. - Hva var opphenget? Hva var målet? Og hva var resultatet? Jeg vet ikke, sa Aas, som fastslo at det var uholdbart at Jensen ikke sa fra da Cappelen ble frastjålet 100 kilo hasj.

Det må ha gjort vondt å høre Aas si «Egentlig skulle du være en ressurs og en vinner. På et eller annet tidspunkt gikk dette i dass.»

For Aas var knusende, selv om han selvsagt ikke vil si noe om skyld og uskyld. Men det ble ganske klart at gammelsjefen ikke har noe imot om det skinner igjennom at grusomme rykter kan ha noe for seg.