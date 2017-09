Det enorme fallet

Eirik Jensen og Gjermund Cappelen-saken er en skandale – uansett dom.

Det er sagt flere ganger. Og det stemmer. Enten er en dyktig polititopp fratatt all ære og halt gjennom tidenes rettssak – for ingenting.

Eller så har politiet hatt en kriminell overløper ansatt i stadig mer prestisjefylte toppstillinger. Og det selv om han hadde «et grusomt rykte».

Eirik Jensen-saken er et dypdykk inn i et system som ikke fungerer. Mye av vitneførselen har vært ubehagelig for myndighetene. Vi har fått avdekket smålig revirkamp internt i politiet. Samarbeid som ikke virker. Åpne hull i bemanningen. Viktig kommunikasjon som bare stopper opp.

Spaneren i retten: Har mistenkt Eirik Jensen siden 1998

Alt i 2003 fikk politisjef Einar Aas bekymringsmelding fra ansatte i Asker og Bærum om at Jensen var «møkkete». Politiet i Trondheim mente Jensen drev «irregulært». Avdelingslederne ba om at han ikke ble gjeninnsatt som sjef.

Dommer Kim Heger klarte ikke å slippe temaet i den fire måneder lange rettssaken. Forståelig nok. Igjen og igjen boret han i det: Hva ble gjort med disse alvorlige varslene?

Det ene politivitnet etter det andre inntok vitneboksen med samme forklaring: De hadde tatt det videre til sin sjef. Etter det hørte de ikke mer. Og slik fortsatte det oppover i politihierarkiet, uten at vi fikk noe klart svar. Ingen av politimestrene hadde hørt om varselet, sa de i retten. Oppfatningene om Eirik Jensen varierte fra genial til grusom. Varslene fislet bort.

Det er en hendig ansvarspulverisering nå. Ingen vil ha skylden for at Jensen fikk opprykk. Akkurat som ingen vil ha skylden for at hasjsmugleren Gjermund Cappelen fikk holde på i 20 år.

Thue i retten: «Han hjelper ham med narkotika»

For selv om nyrekrutterte politimenn ble kjørt forbi Cappelens hus og fortalt at «her bor storsmugleren», fikk han fortsette bisnissen. Politifolk som var etter ham, skylder på en tyster i politiet.

Og rettssaken har vist at Jensen skaffet Gjermund Cappelen handlingsrom: Foruten de sidene av saken partene er uenige om, er det brakt på det rene at han ringte en dommer som ga Cappelen førerkortet tilbake, at Jensen fikk fri av sjefen for å dra med Cappelen på avrusning i utlandet, at han forsøkte å få narkosmugleren ut av fengsel på Maldivene og at han leide ham inn som medhjelper på politikurs. Godkjent av sjefene.

Det er også en systemsvikt.

Av 100 av Cappelens gigantiske hasjlaster inn til Norge, ble kun tre stoppet. Rettssaken har vist at det ikke er noe spesielt med det. På et døgn passerer rundt 1200 trailere på Svinesund. Maks 100 blir stoppet. Politiet var ikke stort bedre. En påske stengte de rett og slett hele kontoret. Da var det fritt frem for en ekte krimpåske.

Les også: Hasjsmuglerens ville luksusliv

Når Eirik Jensen-saken mangler det avgjørende beviset som kunne fjernet all rimelig tvil, så er det enkelt å skylde på Jensen eller Cappelen. Men det er ikke alltid treffende.

I 2013 var politiet bare én riktig beslutning unna å få sin rykende pistol. Da spanet de på et møte mellom Jensen og Cappelen. Og de hadde hatt god tid på å forberede seg. Avlytting av telefon hadde gitt dem klokkeslett og sted. Og de vurderte å avlytte møtet med skjulte mikrofoner. Av ukjent grunn, eventuelt kluss og rot, ble det ikke noe av. Det vi sitter igjen med er video. Ingen lyd.

Les også: Dette møtet skulle vært avlyttet

Om Jensen og Cappelen hadde blitt avlyttet i bilen i Grønlandsleiret den desemberdagen, hadde vi visst hva Norgeshistoriens største hasjsmugler og narkojegeren snakket. Møtet fant sted etter at en rimelig desperat Cappelen hadde fått 100 kilo hasj stjålet fra lageret sitt.

Det var i virkeligheten politiet som hadde stjålet hasjen for å starte en kjedereaksjon. De ville se hvem som snakket med hvem for å avdekke folk i nettverket.

Det ble starten på Cappelens fall. Og han dro mange med seg i det fallet. Allerede er nærmere 60 års fengsel utdelt til ulike samarbeidspartnere.

Men vi vet altså ikke hva hovedmannen selv sa til en av de første han møtte etter innbruddet.

Dette var et av de andre temaene dommer Kim Heger boret mye i under rettssaken. Men han måtte gi opp. For han fikk ikke noe bedre forklaring enn ansvarspulverisering.

En av våre dyreste, mest omfattende og splittende saker, kunne vært unngått. Enten de to snakket om narkopenger eller langtidsvarselet.