Det eneste sikre er at noen lyver

Kommentar Årets største rettssak starter i dag. Politimannen Eirik Jensen står tiltalt for å ha latt seg smøre og delta i narkotikasmugling.

Norsk politi er ikke korrupt. Til forskjell fra politistyrker verden over er våre folk nærmest ubestikkelige.

Det var derfor litt av en overraskelse da Eirik Jensen (58) i februar 2014 ble arrestert og senere siktet for grov korrupsjon.

I dag møter han i retten tiltalt for å ha hjulpet et kriminelt nettverk ledet av Gjermund Cappelen med å få tonnevis av hasj til Norge.

Om han blir dømt eller ikke, er omdømmetapet for norsk politi garantert. For enten er en uskyldig politihelt stemplet som kriminell. Eller så har politiet latt en skurk få herje fritt i egne rekker i tiår etter tiår.

En politihelt

Eirik Jensen var nær pensjonsalder da han ble arrestert av politikolleger i parkeringsgarasjen på jobben.

Han var en slik fyr som hadde jobbet seg oppover, en som hadde gjort alt det skitne, nødvendige arbeidet og blitt en av de beste i bransjen.

Jensens gjennombrudd kom i 1993 da han var med på å knekke Nordlandsmafiaen. Gjengen droppet amfetamin fra småfly. Det de ikke visste var at et Orion-fly fra Forsvaret fløy over dem og at norsk politi ventet på bakken.

Jensen ble også kjent for opprydning i motorsykkelmiljøet etter at en uskyldig forbipasserende kvinne ble drept i 1997 da Hells Angels bombet klubbhuset til Bandidos i Drammen.

«Saken var så spesiell at vi gjorde en del ting som aldri hadde vært gjort i Politi-Norge tidligere. Vi gjorde det i den gode saks tjeneste», skriver Jensen i sin bok «På innsiden».

Da gjengmedlemmer skjøt på hverandre i folkemengden på Aker Brygge i 2006, var det Young Guns, A- og B-gjengen som fikk kjenne Jensen. Sentrale medlemmer av Rasool-familien ble satt bak lås og slå. Arbeidet var så vellykket at justisministere og politisjefer flokket seg rundt Jensen.

Det han gjorde virket. Han snakket med all slags folk, turte å stikke hendene ned i lommer med sykdom og sprøytespisser, håndterte torpedoer på steroider, roet ned søvnløse dopere og fikk dem til å snakke. Han var en som tidvis tøyde reglene, men som til gjengjeld hadde best kontroll på underverdenen.

En rekke spørsmål

Hvordan kunne han da unngå å få med seg at Gjermund Cappelen var en av Norges største hasjsmuglere? En fyr som levde et ekstravagant luksusliv, tidvis tungt narkotikaavhengig og utsvevende. Han var akkurat den type kriminell som Jensen burde arrestert.

Selv påstår Jensen at Cappelen var hans informant, en han trodde var forretningsmann med gode kilder.

Cappelen derimot, benekter å ha vært informant. Han hevder han smurte Jensen. Og politiets særskilte etterforskningsorgan mener Jensen begynte i narkotikabransjen som han var ansatt for å stoppe. De mener han gjorde det for å tjene penger. Påstanden er at Jensen hjalp Cappelen med å få inn dop til landet. Og at Cappelen betalte ham for jobben.

Blant bevisene i saken er rundt 1500 sms'er mellom de to, mange i kodet form (som «Kontoret er tynt bemannet» og «Feriemodus over hele linja».) Og en pengekonvolutt politiets spanere så Cappelen gi Jensen.

Kronvitnet er Cappelen selv, som hevder å ha lagt alle kort på bordet.

Han er alt er dømt for smuglingen. Han vet vi altså er skyldig. Men er han også skyldig i smøring av politiet?

Det vi i bunn og grunn må få svar på er hvorfor han fikk holde på med storstilt narkotikaimport i 20 år. Enten han hadde en politimann på lønningslisten eller ikke.

Informantfarene

Rettssaken vil gi et innblikk i et miljø der lite er svart-hvitt. Å jobbe med informanter betyr at politiet samarbeider med kriminelle. Det har en rekke uheldige konsekvenser, som at informanter styrer hvilke saker politiet tar. Vi vet også at informantbehandlere er de mest utsatte for forsøk på smøring i hele etaten.

Og det er vanlig at politiet bender reglene i slikt arbeid. De ser bort fra kriminalitet. En arrestert informant er ikke mye verdt. Og antagelig overser også sjefene en del når resultatene er gode. Som Jensen, som fikk holde på uten å følge reglene i politiets eget informantregelverk.

Eirik Jensen er den første til å innrømme regelbrudd. Han beskriver det som en nødvendighet, kun med den beste hensikt, å stoppe kriminalitet. Han benekter at han noen gang har vært ute etter penger og latt seg smøre.

Han er i sin egen fremstilling litt som Harry Hole eller Bruce Willis i «Die Hard», politi som bryter regler i den gode saks tjeneste. De redder kona og ungene, fakker drapsmannen, i motsetning til de korrupte, late kontorrottene hvis eneste mål er å berike seg selv. Eller dumme sjefer som ikke forstår livet på gata.

I skjønnlitteraturen er det så enkelt som at hovedpersonen kastes ut av manus om Jo Nesbø begynner å la Harry Hole bryte reglene for sin egen vinnings skyld. Leserne tillater kun regelbrudd når det er uselvisk.

I det virkelige livet er nok overgangene mer glidende.

For en god sak

Jensen skriver selv i sin bok om å ha gått langt for den gode sak. Gjermund Cappelen påstår derimot at Jensen brøt reglene for å få millioner.

Ord står mot ord når de to møtes for første gang siden Cappelen ble arrestert for vel tre år siden. Da hadde de kjent hverandre siden Jensen arresterte Cappelen for mindre mengder narkotika i 1993.

Det ble starten på et langt forhold. Det eneste vi kan si for sikkert er at de ikke er venner lenger. Og at løgnene florerer.