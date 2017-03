Derfor var Jensen både hatet og elsket

Kommentar OSLO TINGRETT (VG) Noen mener Eirik Jensen var ekstraordinært dyktig. Andre mener han var en møkkete politimann.

– Jeg hadde gitt Jensen en svært god attest, svarte Øyvind Norgarden i tingretten onsdag.

Politimannen var nestkommanderende på Avdeling for organisert kriminalitet hvor Eirik Jensen jobbet som avsnittssjef. Og han hadde stort sett bare godord å komme med om Jensen. Han snakket om en politimann med et svært godt nettverk og «ekstraordinære» evner.

VITNET ONSDAG: - Jeg var aldri i tvil om hans integritet og hans idealisme, sa Eirik Jensens tidligere kollega og overordnede Øyvind Nordgaren. Foto: JARLE BRENNA

Det var bare en uke siden sjefen for hele avdelingen, Einar Aas, vitnet i samme rettssal.

– Det jeg tok opp var at han hadde et grusomt renommé og rykte, sa Aas, som gjennomgående hadde et helt annet syn på Jensen.

De to polititoppene jobbet altså i samme avdeling til samme tid, som sjef og NK, begge med ansvar for Jensen.

Og det er ikke bare disse to som har så forskjellig syn på Jensen. Tvert om. Eirik Jensen hadde et såpass godt rykte i Oslopolitiet at han ble satt inn som sjef for store prestisjeprosjekter, som leder for gjengprosjektet i 2006. Og han jobbet på et superhemmelig prosjekt som omhandlet rikets sikkerhet frem til 2011.

Samtidig hadde Eirik Jensen et så dårlig rykte at flere politifolk har vitnet i tingretten om at de tok opp bekymringer med sine respektive sjefer alt fra tidlig på 2000-tall. Det handlet om mistanke om å opptre «irregulært» og å lekke informasjon.

Og selv om det ikke er sentralt for skyldspørsmålet i Jensen-saken, er det interessant å merke seg en ansvarspulverisering i politiet.

For hva skjer med så alvorlige beskyldninger? Ingenting.

Flere politivitner har forklart at dette ikke var deres ansvar, det var sjefer som tok bekymringen videre. Men selv om Oslo tingrett etter hvert har nådd sjefsnivået i politiets uendelige hierarki, uteblir oppklaringen.

Einar Aas fortalte i vitneboksen i forrige uke at han ga Jensen fortsatt tillit blant annet fordi han spurte forgjengeren Iver Stensrud om råd. Aas vitnet på at Stensrud gikk god for Jensen.

Iver Stenrud husket imidlertid ikke dette da han vitnet i retten onsdag. Stensrud bekrefter at han og Aas møttes, men han mente møtet var av hyggelig karakter og avviste at Aas tok opp Jensens påståtte møkkete rykte.

At det går an å huske et møte så forskjellig, er pussig. Det kan selvsagt bero på at folk kommuniserer dårlig. Samtidig er det klart at det etter hvert har blitt mindre attraktivt å ha vært den som ansatte Jensen.

For Eirik Jensen, derimot, er det ikke det dummeste nå å bli æreskjelt, selv om det må være svært ubehagelig.

Jensen har flere ganger forklart straffesaken mot ham som et utslag av «politisjalusi» og konflikter internt i politiet. Og om noe så langt er blitt bevist i Oslo tingrett, så må det være at det var stridigheter internt. At kranglingen påvirket hvordan kolleger så på hverandre, det er vel temmelig opplagt.

Noen begynte å hate Jensen. Men det er for å si det litt enkelt, slikt Jensen nå må elske.

