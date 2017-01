Da narkohaien begynte å glise

Kommentar OSLO TINGRETT (VG): Den korrupsjonssiktede politimannen Eirik Jensen slet da han skulle forklare hvorfor han ga et lån til en steinrik narkohai. Hans tidligere informant Gjermund Cappelen derimot, så ut til å kose seg.

I et rødmalt, skakt uthus på gårdsplassen til Eirik Jensen fant politiet penger i et hulrom i veggen. 34.800 kroner. I dag fikk retten se bildene.

Dette mener påtalemyndigheten er pengene politiets spanerne så Jensen motta av narkosmugleren Gjermund Cappelen på deres aller siste møte før jul for vel tre år siden. Og at Jensen etterpå gjemte pengene i veggen.

Og Jensen har innrømmet at han mottok penger fra Cappelen.

Så langt er det altså enighet. Men ikke lenger.

Jensen sier det dreier seg om tilbakebetaling av et lån. Aktor mener pengene er betaling Cappelen ga Jensen for informasjon.

Eirik Jensen forklarer derimot at han bare er av den overhjelpsomme typen. Cappelen ble truet og hadde store økonomiske problemer, ifølge Jensens forklaring. Narkosmugleren skal ha fortalt Jensen at han planla forsikringssvindel. Den kriminelle ligalederen ville kjøre sin dyre BMW til Nederland og melde den stjålet. Det skulle han tjene en million kroner på.

Det var under denne sekvensen i Oslo tingrett at Gjermund Cappelen begynte å riste på hodet. Så smilte han. Og gliste han bent ut. Lydløst. Cappelen protesterte lydløst, men ikke akkurat diskret på Jensens forklaring. Tvert om så det ut som han slet med å holde seg. Cappelen kikket seg rundt i salen for å tydelig signalisere hvor dum han mente historien var.

Jensen derimot, var gravalvorlig. Han forklarte at forsikringssvindel var ubehagelige greier. Jensen kom derfor opp med en annen, lovlydig plan, nemlig å selge bilen på Finn.no. Så var problemet at girkassen måtte repareres først. Cappelen hadde ikke penger. Det endte med at Jensen lånte Cappelen 30.000 kroner.

Cappelen fortsatte sin avkreftende hoderysting. Han så rett og slett ut til å more seg.

Hva den mangeårige kriminelle dopsmugleren konkret mener er feil i forklaringen får retten høre først når han skal forklare seg. Men Cappelen er selvsagt avhengig at det er han, og ikke Jensen som blir trodd. Han er opptatt av sin troverdighet, som for å si det forsiktig, ikke er av det solide slaget. Den vanekriminelle lystløgneren vil ha sin strafferabatt. Dessuten misliker selvsagt enhver trenet fasadepusser av Cappelens rang å bli fremstilt som en mann i pengenød.

Noe er forfengelighet. Det handler også om å angripe der logikken er som merkeligst. For her er vi utvilsomt ved en av de svakere delene av Jensens forklaring. Å låne bort penger til en narkokriminell er ikke slikt politifolk gjør. Og om det likevel må til, skulle utvilsomt en overordnet vært involvert.

En annen svakhet i Jensens forklaring er at Cappelen på dette tidspunktet vasset i millioner. Vi vet av politiets beslag at han hadde store mengder kontanter hjemme og at han samtidig omga seg med synlig luksus. Det er på det rene at Cappelen hadde verdigjenstander han kunne ha solgt. Et Munch-litografi, eller bare en av hans mange Rolex-klokker, ville ha dekket flerfoldige bilregninger.

Aktor på sin side spurte Jensen hvorfor Cappelen gjorde noe så merkelig som å informere en politimann om en planlagt forsikringssvindel.

- Det er nesten utrolig. Han var ruspåvirket. Jeg har ingen ide hvorfor han fortalte dette til meg, svarte Jensen, som mente Cappelen trengte «legale penger». Dette rusmisbruket er Cappelens svakhet, i tillegg til en kriminell CV som overgår det meste. Dette kan vi være trygg på at Jensens forsvarere vil snakke mer om fremover.

Men også aktor fikk føle noen finter i retten i dag. En mer offensiv Jensen kunne lakonisk svare «jeg husker ikke» når aktor spurte om ting alt for langt tilbake i tid. Dessuten måtte aktor gi Jensen litt rett og. For det stemte det at i alle fall en del av pengene til Cappelen var bundet opp, det skulle brukes for å betale narkotika.

Jensens kunne dessuten parere med at det var han selv som viste politiet pengene i veggen. Han forklarte at pengene var en del av hans «security-opplegg», gjemt vekk i tilfelle han plutselig måtte reise på grunn av trusler.

Og det er ingen tvil om at Eirik Jensen levde med trusler.

Men hvorfor tømte han da security-kassen ved å låne ut alle pengene? Og det til en storkriminell riking?

Fortsatt gjenstår mange spørsmål.

Og ennå har ikke retten hørt noe fra narkosmugleren Gjermund Cappelen. Når hans forklaring starter i neste uke kommer det til å bli enda tøffere for Eirik Jensen.