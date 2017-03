Da Eirik Jensen ba om ordet

Kommentar OSLO TINGRETT (VG) Den korrupsjonstiltalte eks-politimannen Eirik Jensen har bedt om ordet flere ganger de siste ukene. Det er ikke alltid like lurt.

Forsvarere bør ikke stille spørsmål i retten som de ikke vet svaret på, sies det. Slik kan mye uønsket informasjon komme ut. Forsvarets oppgave er ikke å belyse saken best mulig. De skal bare prøve å så rimelig tvil om skyldspørsmålet, slik at klienten ikke blir dømt.

– La ham få snakke, sa Eirik Jensens forsvarer John Christian Elden likevel i retten da klienten hans ønsket å oppklare hva som egentlig skjedde da han i 2000 rappet informanten til en politikollega.

Det åpnet for niagara av oppfølgingsspørsmål som førte til at aktoratet, dommeren og forsvarerne til Cappelen på nytt pirket i Jensens troverdighet. For Jensen hevder fortsatt at han ikke skjønte at Cappelen var kriminell. Det virker mer og mer merkelig.

Den ettertraktede kilden det var snakk om er anonymisert i retten, men VG har identifisert ham som Jonas Wold. Og Wold ga politiet svært detaljert informasjon om Gjermund Cappelens narkotikasmugling.

Jensen vedgikk i retten at han rappet informanten fra en politikollega, Steinar Slotte, som tirsdag forklarte seg om dette i vitneboksen.

Etter at Jensen overtok kilden, sluttet Wold merkelig nok å tyste på Cappelen, Jensens viktigste kilde.

– Så kilden sluttet å snakke om Cappelen, spurte aktor.

– Ja, det er helt riktig. Vi startet på et nytt prosjekt i samarbeid med Sandefjord politidistrikt, svarte Jensen, som begynte å legge ut om en helt annen kriminalsak.

Men dommeren ville ikke slippe sporet, og leste fra et møtereferat som tydet på at Cappelen hadde vært et tema. Jensen på sin side svarte at han mente Cappelen ikke var et tema. Dommeren slapp ikke. - Det er en voldsom transportaktivitet som det opplyses om, som vitnet mener du åpenbart kjenner til og som ble diskutert, fortsatt dommeren.

– Ja, veldig detaljert, vedgikk Jensen, som fortsatte å snakke om at han jobbet med en helt annen kriminalsak.

Det endte med at Jensen måtte innrømme at han «kanskje» fikk informasjon om Cappelens kriminalitet i 2000. Men han hadde ikke gått rundt og visst dette hele tiden. Jensen sa han «kanskje» kom på dette først nå. Husken hans virket å bli bedre av at aktor spurte om Jensen mente politikollega Steinar Slotte satt og løy i vitneboksen. For Slotte var tydelig på at han og Jensen diskuterte informasjonen om Cappelen.

– Så du husker at du kanskje fikk noe informasjon om at Cappelen drev med innførsler i 2000, sa aktor.

–Ja, svarte Jensen. Han slapp ikke unna en innrømmelse. Men så hadde han ikke trengt å begynt å snakke i det hele tatt.