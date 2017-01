Cappelen til Jensen: «Du er unik!»

Kommentar OSLO TINGRETT (VG) Da narkosmugleren Gjermund Cappelen ble tatt med heroin, fyllekjørte og ønsket seg finere rulleblad, sto politimannen Eirik Jensen klar.

Gjermund Cappelen lagret den korrupsjonstiltalte politimannen Eirik Jensen som «Mr. Good» på en telefonene sine, ifølge aktor.

At han oppfattet ham som hjelpsom, er det liten tvil om. I en epostutveksling retten fikk se i dag, var Cappelen full av takksigelser overfor sin kildefører.

«Du er unik!» Skrev Cappelen til Jensen. Dopsmugleren lovet bot og bedring. Han var tatt med heroin på Maldivene og ba Jensen om hjelp.

Epostene viste at han ikke trengte å be to ganger.

Jensen på pletten



Slik hjelp ga Jensen flere ganger. Da Cappelen ville begynne på bilselgerskolen, tok Jensen en telefon til en politijurist for å få fjernet en mindre narkosak fra rullebladet.

Jensen var hjelpsom også da Cappelen ble tatt for fyllekjøring i København.

Ifølge Jensen var det hans sosiale engasjement som viste seg. Han ville bare hjelpe. Det var medmenneske han var.

Mener Jensen ble informanten

Aktor Kristine Schilling derimot, vil overbevise retten om at det alt for nære forholdet endte i alvorlig kriminalitet.

Hennes påstand er at det var Jensen som ga Cappelen informasjon, og ikke omvendt. En rekke sms-er mellom Jensen og Cappelen skal bevise det. Men her er kodespråket de to brukte fortsatt effektivt. For hva betyr ord som «snø», «motorras» og «vasking»? Kanskje var det bare mye snø, som Jensen hevdet.

Det retten sitter igjen med, er et inntrykk av at Jensen brøt politiets eget informantregelverk. Og at Cappelen virker å ha vært en elendig kilde utover på 2000-tallet.

Vanskelige forhold

Men det er ikke nødvendigvis kriminelt. I det minste er det godt kjent at slike problemer oppstår i forhold mellom informant og politi.

Politiet vet at kildearbeid betyr å overse kriminalitet. De vet også at informanter manipulerer. Faren for korrupsjon er også stor i slik samhandel, viser doktorgradsavhandlingen til den tidligere informantbehandler Anders Rasch-Olsen.

Men uten informantene ville de ikke fått stoppet og oppklart alvorlig kriminalitet. Spørsmålet er hvem som skal vurdere hvor grensene går. Hva slags kriminalitet er det greit å overse?

I den kjente tystersaken avdekket VG at politiets informant slapp unna grov kriminalitet. Politiet hjalp ham gang på gang. Ofrene for kriminaliteten fikk brev hvor det totalt feilaktig ble påstått at den skyldige var tatt og dømt. Men informanten var på frifot, klar for nye brekk.

Også i forbindelse med Jensen-saken har VG intervjuet andre politifolk som forteller at de har sett bort når informantene har begått (små) kriminalitet.

En del av en politikultur



Dette er altså ikke unikt for Jensen. Han har vært en del av en politikultur. Og det vil Jensens forsvarere antagelig forsøke å vise når de starter sin utspørring onsdag.

For selv om Jensen skled ut noen ganger, vil de hevde han gjorde det for en god sak, han ville skaffe informasjon for å stoppe mer alvorlig narkotika enn hasj.

Påtalemyndigheten derimot, mener det skled totalt ut, og at Jensen begynte som informanten til Cappelen for å tjene penger.

Notorisk lite notoritet

Antagelig vil informantarbeid foregå i gråsoner, uansett hvor gode regler politiet lager.

Men nettopp fordi arbeidet skjer i grenseland, er det så viktig at ting dokumenteres, at to politifolk møter informanten sammen og at sjefer involveres aktivt. Ikke minst av hensyn til informantbehandlere selv, for å slippe mistanke.

Men regelryttere, sjefer uten handlekraft eller forståelse for livet på gaten, er typer Eirik Jensen igjen og igjen sagt han ikke liker.

Om hans versjon av historien stemmer, kunne han hatt god bruk for et par av dem nå.