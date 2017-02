Kommentar OSLO TINGRETT (VG) Det er pengene det kommer an på i saken mot den narko- og korrupsjonstiltalte politimannen Eirik Jensen.



Fikk han narkopenger? Det er det sentrale spørsmålet i rettssaken mot den tidligere politioverbetjenten Eirik Jensen.

I retten forklarte storsmugleren Gjermund Cappelen seg om «betalingen til Eirik», som han sa.

– Den siste summen han fikk av meg var 10.000 kroner. Det var siste gang vi møttes. Det gjensto 10.000 til, sa Cappelen.

Vi vet allerede at Jensen fikk penger av Cappelen. Politiets spanere så denne seansen.

Men Jensen har forklart at pengene han fikk var tilbakebetaling av et lån han hadde gitt Cappelen.

Jensen har videre forklart at å motta en klokke fra Cappelen verdt 22.500 var en tabbe. Og at han leverte den tilbake etter en ukes tid.

Og begge deler er selvsagt uhørt for en politimann.

Cappelen derimot var fornøyd med ordningen. Han forklarte at han nedbetalte Jensen i rater ettersom han selv fikk inn penger for salg av hasj. Hasjen kjøpte han på krita, og leverandørene i utlandet fikk betalt først.

Jensen kom litt bak i køen, og derfor maste han mye på penger, mener Cappelen. Han sa at Jensen likevel fikk det han skulle ha, og at de aldri var uenig om at han skulle ha pengene.

Denne siste betalingen til Jensen var ifølge Cappelen på totalt 160 000 kroner. Cappelen sier han betalte Jensen fast 500 kroner per kilo hasj. Og den aktuelle innførselen var et stort parti, ifølge tiltalen 322 kilo fra Spania med ankomst 14. november 2013.

Det var den siste innførselen Cappelen lykkes med. Dagen etter møtet mellom de to ble Cappelen arrestert. Og der har han sittet siden.

At det er uhørt for en politimann å ta imot penger fra en kriminell, det er det ingen som krangler på i tingretten. «Det dummeste jeg har gjort», har Jensen sagt om det han kaller et utlån til Cappelen.

– Lånte han deg penger, fikk Cappelen spørsmål om.

– Det gjorde han selvsagt ikke. Jeg har ikke noe behov for å låne 30 000 av han, sa Cappelen mens Jensen ristet på hodet og lo fra sin plass på sidelinjen.

Penger omtales som et stressmoment av hasjsmugleren. De må samles inn, vakuumpakkes, kjøres ut. En evig risiko.

Da Cappelen ble arrestert vasset han i penger hjemme, på soverommet lå det to plastposer med over to millioner.

Han skulle kjøre dem til leverandør, men ville ikke kjøre ut særlig mindre enn tre millioner av gangen.

Nå er pengene mer stress for Jensen. Rett nok sendte han meldinger til Cappelen som enhver politimann ville skjemtes over.

Og til alt overmål brukte han en kryptert telefon han hadde fått av ingen ringere enn dopsmugleren selv. Det er nesten så galt som det kan få blitt for en politimann.

Men det mangler en «glassklar» henvisning til narkotika, som aktor Lars Erik Alfheim sa i retten på mandag.

Så det er pengene det står på. Og etter en måned med rettsforhandlinger har vi fått vite en god del mer om de minst 2,1 millionene påtalemyndighetene mener Jensen fikk i betaling av Cappelen.

I tillegg til betaling etter innførsel, har Cappelen forklart at han betalte deler av oppussingen av et bad for Jensen. Og at han ga ham gaver innimellom, som to klokker. Jensen benekter den ene av dem.

Men om Cappelen innimellom har slitt i vitneboksen, og det har han, så slet Jensen vesentlig mer med dette.

Jensen hadde ingen god forklaring på pengene, verken på baderomsoppussingen, klokkene eller pengekonvolutten. Klokken blånektet han lenge på å ha fått. Helt til han innrømmet den.

Gjermund Cappelen: Reagerte på sen Eirik Jensen-varsling

Det handler nok en del om at det er mye mer som står på spill for Jensen. Cappelen blir dømt uansett. Jensen derimot, satser på frifinnelse, og er redd for alt som kan sverte ham.

Som for eksempel skattesnusk, samt å få gaver og låne penger til en informant. Slikt er flaut, ikke minst for en politimann.

Men å begå flauheter er svært langt fra å gjøre seg skyldig i korrupsjon og narkoinnførsel.

Det hans forsvarere vil forsøke å vise i fortsettelsen, er at de svarte pengene har sin naturlige forklaring.

Og om etterforskningen ikke er solid nok, kan et nytt gnagsår av et pengebevis snike seg inn i Norgeshistorien

Det berømte pengebeviset vi fortsatt baler med, det er over 30 år gammelt, og stammer fra Treholt-saken. Den gang var det også snakk om kriminelle penger som betaling for spionasje. Men var ikke summen overdrevet? Og var det ikke bare en reisekasse?

Arne Treholt ble ikke trodd. Han ble dømt for spionasje.

I saken mot Jensen og Cappelen venter fire måneder med vitnemål fra familiemedlemmer, narkokriminelle og politikolleger, bilder av spaning, avspilling av kommunikasjonskontroll.

Til sammen skal dette gi grunnlag for en glassklar dom. For det offentligheten absolutt ikke trenger, er nye tiår med diskusjoner om gamle konvolutter med penger.