Administrerende hasjdirektør

OSLO TINGRETT (VG) En av Norges største hasjsmuglere forklarer seg entusiastisk om forretningen. Han mente en politimann i stallen var sentralt for suksessen.

Gjermund Cappelen er en slik type som pakket kontanter med vakuumpakkemaskin. – Det er for at det ikke skal lukte penger i tollkontroll, det er egne hunder som har kompetanse på valuta, forklarte han i retten.

Og han oppgir hasj i kilo. Eller, han snakker om gram, men da er det bare «vareprøver». – Røykehasj til dem som selger så de har litt ekstra god hasj å røyke selv, som han sa. Bare det å bli tatt med en Cappelen-vareprøve gir flere måneder i fengsel.

Cappelen transporterte gjerne millioner i kontanter, under dashbordet eller setet. Han sendte meldinger om å bytte «tegneserier», «frimerker» og «brosjyrer», penger det og. Og beskjeder som «Grete Beate fylte 70 år» betyr at hasjtypen GB kostet 70.000 kroner kiloen.

Cappelen undertegnet e-poster til hasjkunder med «CEO», chief executive officer. Han var adm.dir. med en høyre- og venstrehånd, lageransatte, pengeinnsamlere, sjåfører og annet logistikkpersonell. Han håndterte ikke hasjen selv.

Men han satt på toppen. Om det forklarer han seg lett og detaljert, en mafiaboss og familiefar som jobbet hasj 9 - 16, og var med på trening og lekser ellers. Og barna da, de opplevde tross alt mer «språk og kultur» enn de fleste. Mens han fikk holde på oppsiktsvekkende uforstyrret med imperiebygging. Og Cappelen synes fortsatt opptatt av å fremheve at han var suksess. Og dommeren enser det. –Følte du deg viktig da, Cappelen?, spurte dommer Kim Heger torsdag.

Han spør fordi han og meddommerne trenger mer enn tilståelser. Det finnes tiltalte som overdriver. Og i denne saken var det Cappelen selv som fortalte etterforskerne om innførslene. Det gjorde han ikke da ligaen hans sto tiltalt i Asker og Bærum tingrett i 2015, og tiltalen lød på bare 1,2 tonn. I den dommen ble han kalt lite troverdig.

Likevel sier påtalemyndigheten at de nå stoler på Cappelen. De mener han ikke er noen lystløgner, og mener kommunikasjon som støtter opp om Cappelens forklaring. Cappelen på sin side, har erkjent innførsel av mellom 25 og 30 tonn hasj. Men står bare tiltalt for rundt det halve.

Han var ellers en type som hadde sans for overdrivelser. På ferie i Dubai brukte han 350.000 kroner bare på gullhotellet, uten å huske særlig. Han kjøpte klokker til en halv million, en bil til over to. Suksessen ble sikret blant annet fordi han hadde en politimann i ligaen, forklarer han i retten.

Er også det å ha politi på lønningslisten en slags påkrevd rekvisitt for en mafiaboss, noe som gir status?

Det som uansett stemmer, er at businessen var enormt lønnsom for Cappelen, og det alt for lenge. Luksusen flommet. Da han endelig ble tatt, var hele statusen rasert på et blunk. Men han hadde fått holde på i 20 år. Det store spørsmålet er hvorfor moralen ankom så forsinket i denne saken.