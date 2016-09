– SV har angst for religion

Debatt Den sekulære utopien finnes ikke. Det har til og med avisen Klassekampen skjønt. Nå er det på tide SV forstår at religion og livssyn har en naturlig og positiv plass i det offentlige rom.

KNUT ARILD HAREIDE, partileder i Kristelig Folkeparti

Etter at SV-erne Bård Vegar Solhjell og Ketil Raknes presenterte det de kalte «fem prinsipper for religionspolitikken i et mer mangfoldig Norge», svarte jeg med å presentere fem motprinsipper. Jeg la vekt på at livssynsåpenhet bør være målet for norsk religionspolitikk, ikke livssynsnøytralitet.

Knut Arild Hareide. Foto: Frode Hansen , VG

I går svarte Solhjell at jeg bare kommer med «fine ord, men få svar». Han skriver også at han ikke er uenig med noen av mine motprinsipper – noe jeg synes er litt merkelig. Prinsippene våre vil ta Norge i vidt forskjellig retning.

Kritikk fra venstre

Klassekampen har også fått med seg ordvekslingen vår, og selv venstresidens egen avis er av en annen oppfatning av Solhjell. I sin lederartikkel fra tirsdag denne uken skrev de at SV-forslaget til prinsipper i religionspolitikken «skurrer litt».

De gir også sin støtte til noen av mine motprinsipper, og peker spesielt på viktigheten av prinsippet om at det norske verdifellesskapet skal være et uenighetsfellesskap.

Mens Solhjell og Raknes hevder at det å være norsk er «eit verdisett», mener jeg man kan være minst like norsk selv om man ser ulikt på dugnad eller meningen med livet. Jeg har for eksempel erfaring med at ikke alt jeg mener, støttes av flertallet i Norge. Likevel mener jeg det er både riktig og nødvendig å stå opp for disse meningene.

Som Klassekampen skriver: «Vi tror det er uhyre komplisert å definere «det norske» som et verdisett, som igjen skal definere hvem som er norske og hvem som skal ha rett til å få statsstøtte som trossamfunn eller politisk parti. Nordmenn har ulike verdier og forskjellig tro. Det som binder oss sammen er det faktum at vi bor og arbeider her, er norske statsborgere, er en del av den samme offentligheten og kjemper om hvilken retning samfunnet skal ta. Våre verdier skapes og fornyes gjennom denne pågående striden om samfunnsutviklingen i det skjebnefellesskapet som det norske samfunnet er for oss.»

Selvsagt skal vi arbeide for oppslutning om viktige fellesverdier, men jeg får inntrykk av at SV vil tvinge flere av oss inn i et mer konformt verdifellesskap enn mange vil være komfortable med.

Først og fremst kristen

Solhjell og Raknes skrev i sitt innlegg at de mente det var viktig å være norsk først, så religiøs. Solhjell skriver at han er norsk først, så kristen. Her er jeg helt uenig.

Jeg er først og fremst kristen, deretter kommer min identitet som nordmann.

Solhjell skriver at troen min er en privatsak. Det vil jeg på det sterkeste avvise. Igjen vil jeg minne om at vi ikke må glemme at et av de fremste argumentene som ble brukt mot jødene under jødeforfølgelsene, var at deres første lojalitet ikke var mot staten, men mot jødedommen.

Den dagen vi gjør menneskers tro til en privatsak, sier vi i realiteten at alle bør kunne trykke på en «av og på»-knapp for troen sin. Alle har et livssyn, men ingen av oss klarer å «slå det av» når det måtte passe. Jeg er kristen når jeg er på jobb, når jeg er hjemme og når jeg er ute på gaten. Det preger mine verdier, mine valg og mine prioriteringer. I et livssynsåpent samfunn skal ingen tvinges til å tenke at troen eller livssynet er en privatsak. For meg er den kristne identiteten den grunnleggende identiteten.

Den kristne kulturarven

Jeg tror ikke at Solhjell er anti-religiøs, men jeg tror hans og mange andre SV-eres aggressive sekulære holdning bunner i en dyp skepsis mot religion og tro. Det kan være greit å minne om at ingen livssyn er nøytrale. Ikke-religiøse livssyn er også livssyn og vil derfor påvirke politikken og det offentlige rom på sin måte. Det er på tide SV erkjenner at den sekulære utopien er nettopp en utopi.

Solhjell utfordrer meg til å svare på tre spørsmål. For det første spør han om jeg er for en politikk som fullt ut vil likebehandle ulike livssyn? Jeg mener alle livssyn i Norge skal behandles likest mulig, med respekt og toleranse. KrF ønsker å se på nye finansieringsordninger som likebehandler de ulike tros- og livssynssamfunnene i større grad.

Samtidig mener jeg at det blir historieløst, kunnskapsløst og feil å ikke anerkjenne den kristne kulturarvens posisjon i det norske samfunnet. Det er helt naturlig at Den norske kirke fremdeles skal ha en spesiell stilling og viktig rolle i det norske samfunn, men jeg er med på at finansieringsordningene i større grad burde likestilt DNK med andre tros- og livssynssamfunn.

For det andre spør han om jeg er mot sterkere krav til trossamfunn? Jeg er og har vært meget skeptisk til den detaljreguleringen en del politikere driver med når det kommer til tro og livssyn. Politikere burde være flinkere til å holde hendene av fatet når det kommer til trossamfunnenes indre liv. Han spør også om jeg er mot at vi aktivt skal forsøke å bygge felles verdier, også når noen er uenige i dem? Jeg er selvsagt for at det norske samfunnet skal ha noen viktige fellesverdier, men jeg tror ingen bør tvinges inn i et konformt verdifellesskap som går på bekostning av deres overbevisning.

Et godt samfunn har rom for hele mennesker, med den religiøse identiteten og det livssynet hver enkelt har. Det må SV og Bård Vegar Solhjell snart forstå.