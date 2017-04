I Luthers by er folk flest ateister

Kommentar WITTENBERG (VG) Reformasjonens vugge er et gudsforlatt sted.

Ingen plett på jorden rommer flere erklærte ateister enn kirkebyggeren Martin Luthers hjemlige region Sachsen-Anhalt.

Her finner vi hans fødeby Eisleben, gruvebyen Mansfeld der han vokste opp, hovedstaden Magdeburg hvor han gikk på skole, og fremfor alt Wittenberg – protestantismens arnested – med det prestisjetunge universitetet der professor Luther forsket og underviste, slottskirken hvor hans skjellsettende teser ble spikret opp på en dør, og her finner vi også hans grav.

Vi finner formidable spor etter reformatoren, den store tenkeren, geniet som endret vår mentalitetshistorie og beredte grunnen for politisk, kulturell og sosial revolt.

Vi finner akademiske institusjoner hvor hans intellektuelle arv føres videre, teologiske seminarer og filosofiske salonger som stadig nærleser hans skrifter. Vi finner de historiske kirkene der han prekte på folkets språk og ba den enkelte tenke selv og gjøre seg opp sitt eget forhold til Vårherre.

Vi finner prelater og pilegrimer i hans fysiske fotefar. Vi finner vesttyske studenter og østtyske skoleelever på klassereise. Og vi finner pressefolk på sporet av den tapte tid som skapte grobunn for reformasjon.

Men en ting finner vi ikke: Horden av kirkegjengere som ville vært et naturlig skue i dette definerende hjørne av vår kulturkrets.

Håndtegner Hagen og undertegnede sitter i Stadtkirche Wittenberg, sognekirken fra det 13. århundre hvor den første messe på tysk noen sinne ble holdt. Normalen var latin, som ingen forsto. Det var også her nattverden for første gang ble administrert som et sakrament der brød og vin ble delt med menigheten. I sin tid ikke bare en teologisk uhyrlighet, men også et symbolsterkt brudd med kirkehierarkiet.

Slik regnes byens opprinnelige Mariakirke som reformasjonens morkirke, selv om de 95 tesene ble slått opp på en portal litt lenger ned i gaten.

Benkeradene er glisne. Til gjengjeld er salmesangen sterk og klar. Ich will, so lang ich lebe av organisten og barokk-komponisten Heinrich Schütz, den største før Bach, runger veggimellom. Alle tekster som leses er fra Martin Luthers preken i denne kirken vingårdssøndagen, siste søndag i faste, i 1534. Så følger hans egen salme Ein feste Burg, for oss best kjent i Elias Blix’ nynorske gjendiktning Vår Gud han er så fast ei borg.

Vi forstår etter hvert at vi har viklet oss inn i et ambulerende presteseminar fra Niedersachsen, det forklarer den solide mannssangen. Men hvor er alle andre?

Den påfølgende dag står vi atter i Stadtkirche og kan ikke annet, idet en kongregasjon av biskoper fra Latin-Amerika, Afrika og Filippinene omslutter oss. De guides rundt av et bysbarn som forteller at han selv er døpt i den samme døpefonten som Luther innviet sine egne barn i, men også at han nylig har konvertert til katolisismen.

Han er i så fall en av i alt fire prosent katolikker i Sachsen-Anhalt, en av de seks yngste delstatene i Tyskland, opprettet ved gjenforeningen i 1990. Rundt 14 prosent er medlemmer i den lutherske kirke. Over 52 prosent oppgir at de er ateister.

Halvparten av befolkningen i den tidligere DDR-regionen avviser altså enhver tilknytning til religiøs tro. Det er den høyeste prosentandel gudløshet målt i noe land noen gang, ifølge Der Spiegel, som refererer en undersøkelse i 30 land foretatt av National Opinion Research Center (NORC),et forskningsinstitutt ved University of Chicago.

Til sammenligning er bare ti prosent av vesttyskerne like kategorisk i sin fornektelse av en guddommelig eksistens. I USA utgjør ateister knappe tre prosent, mens mindre enn én prosent av alle filippinere avviser Gud, ifølge NORC-studien.

Hvordan kan det ha seg at Lutherstadt Wittenberg, som i dag er det hele og fulle navn på en av kristendommens mest sentrale byer, også er det mest ugudelige sted på jord?

Vi oppsøker Wittenbergs historiske museum, som for tiden også huser utstillingen «Ateisme i DDR», laget av Institutt for sammenlignende stat-kirke-forskning i Berlin. Haus der Geschichte ligger midt mellom Wittenbergs to berømte kirker; Stadtkirche, hvor Martin Luther foresto mer enn 2000 gudstjenester, og Slottskirken, der hans 95 teser mot avlatshandelen ble slått opp 31. oktober 1517.

Museet er en opprinnelig bygård i Schlossstraße. Hver etasje speiler en epoke i det forrige århundre, for å vise hvordan folk her bodde og levde. Den enkelte leilighet er tidsriktig møblert og utstyrt, følgelig også preget av de ytre omstendigheter. Det er slående hvordan mennesker som tilfeldigvis ble født i dette hjørnet av Europa har måttet lide under de to mest inhumane ideologier i vår tid.

Især fascinerende er boligene fra DDR-perioden: Reoler fulle av kommunistisk litteratur, barskapene med Kristall Wodka og søt sekt. De påfallende mange luftekanalene som vi i dag vet var fulle av Stasi-mikrofoner. Den østtyske bonde- og arbeiderstaten var demokratisk bare i navnet – i gavnet en undertrykkende overvåknings- og angiverstat. Og den var østblokkens mest ateistiske, i tråd med marxismens forklaring av religion som opium for folket.

– Regimets fiendtlige innstilling til Vårherre var grunnleggende ideologisk; man skulle ikke ha noen annen Gud enn den til enhver tid sittende generalsekretær i Partiet, sier håndtegneren lakonisk.

Sant nok. Men i tillegg lå det en reell frykt der, for at kirken ville samle opposisjonen. I katolske land, som Polen, skjedde nettopp det.

Partistrategene utviklet etter hvert en «Kirchenpolitik» langs to akser hvor regimet både kunne overvåke og slå hardt ned på kristne «agenter for vestlig imperalisme», men også gi kirken et slags selvstyre for å innynde til lojalitet overfor DDR-staten og, ikke minst, gi omverdenen et skinninntrykk av religionsfrihet. Målet var å marginalisere og på sikt eliminere kirkens innflytelse.

I dag vet vi at Øst-Tysklands evangeliske kirke spilte en vesentlig rolle i den fredelige revolusjon som brøt ut i DDR i 1989. Siden det ikke var ytrings- eller forsamlingsfrihet i kommuniststaten ble kirkene de eneste steder hvor folk kunne samles. Ateister og troende satt side om side i bønn og salmesang før de gikk til kirkekaffe og planla hvordan DDR skulle omstyrtes.

Mens befolkningen i andre østblokkland har gjenreist religionen og tatt tilbake sitt trosliv etter kommunismens fall, er ateismen i de tidligere DDR-statene konstant og dels voksende. Teoriene om hvorfor det er slik, er flere:

Den vanligste har vært at protestantismen sto sterkere i Øst-Tyskland enn andre steder, og at det lutherske rasjonale innebærer et større potensial for sekularisering. Dette ut fra en tankegang om at mennesker blir stadig mer fornuftige og således konstaterer at religion er noe ufornuftig.

Men ifølge Ulrike Auga, professor i teologi og kjønnsforskning ved Humboldt Universitet i Berlin, stemmer det dårlig med moderne forskning. Til den danske avisen Kristeligt Dagblad sier hun at mennesker ikke slutter å orientere seg mot religiøse forestillinger. Derimot endrer oppfattelsen seg av hva religion er. Her støtter hun seg også til filosofen Jürgen Habermas, som sent i livet endret sitt syn på religion; fordi det i religionen er etiske verdier som ikke er representert andre steder.

Men trolig er forklaringen «enklere», i den forstand at det gjenforente Tyskland på flere måter stadig er delt. Et kvart århundre etter gjenforeningen føler mange østtyskere et utenforskap innenfor.

Spørsmålet er om dette oppleves som en kulturell og åndelig fremmedgjøring i forhold til vesttysk og overveiende katolsk dominans – en underliggende dimensjon som gjør at den østtyske ateismen simpelthen uttrykker en form for politisk og regional identifikasjon.