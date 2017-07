Harry Potter er morsommere enn Gud!

Debatt Kirken går nye veier for å trekke publikum, men jeg lurer litt på hva en James Bond-gudstjeneste er.

DAGFINN NORDBØ, Satiriker



Vi ateister har ofte stor glede av å lese avisa Vårt Land - der kan vi nemlig bli oppdatert på hva Herrens tjenere finner på for å spre det glade budskap. For ikke lenge siden ble det arrangert sirkusgudstjeneste i Drammen, der klovner hjalp til med syndsbekjennelsen og akrobater sto på tårn av stoler for å illustrere engler. På Bryne bød man på fotballgudstjeneste med trikseoppvisning foran alterringen, og i Bragernes trillet de motorsykler inn i kirken før gudstjenesten ble holdt for en begeistret MC-gjeng med hjelm og skinnjakker. Alt dette er utmerket. Skal du selge et magisk budskap, er det helt på sin plass å bruke noen triks.

Tomme benkerader

Populærkulturen er full av muligheter for en prest til å spille på det folk er opptatt av, og hadde jeg vært prest, ville jeg funnet på så mye sprell som overhodet mulig for å få folk inn i kirken. Tomme benkerader er ikke moro for noen, enten de er musikere eller teologer. Det er forresten ikke bare protestantene som er kreative: I Italia samlet man inn 20.000 underskrifter for at paven skulle erklære madonnaen i byen Castellazzo Bormida som motorsyklistenes skytsengel. Han sa ja. Nå velsignes motorsyklene i kirkerommet, og alle som har opplevd det sinnsvakt livstruende inferno som utgjør italiensk veitrafikk, vet at velsignelser trengs.

James-Bond-gudstjeneste

Har du fantasien i orden, kan du koble hva som helst til et religiøst budskap. For en stund siden løp halve verden gatelangs med nesa i mobilen mens de spilte Pokémon Go - og det ble selvsagt også til en gudstjeneste - i Lakselv kirke. Tror du på at en snekkersønn kan ende opp ved Guds høyre hånd, blir du også underholdt av å utvikle Pikachú til Raichú. Litt mer tvilende er jeg til hvordan noen klarer å gjøre agent 007 James Bond relevant for en gudstjeneste, som Købnerkirken i Danmark gjorde. Bond driver jo hor i ett sett, slubrer i seg Dry Martinis og dreper folk mot betaling - men det er jo klart at budskapet «You only live twice» er noe både Bond og den kristne kirken har felles. Religiøse pukker mye på at vi må oppføre oss på en viss måte om vi skal få mer enn dette ene livet, sannsynligvis verdenshistoriens mest vellykkede bløff. Det eneste den forskrudde ideen om det såkalte «paradiset» avstedkommer i dagens samfunn, er økt produksjon av bombebelter.



Men hva med Star Wars-gudstjenesten i Berlins Zion-kirke? Den er helt på merket. Både de religiøse og Star Wars-folket har et sterkt forhold til setningen «May the Force be with you!». Star Wars låner mye fra religiøs retorikk. Som hos Bond handler det om kampen mellom det gode og det onde, selve drivhjulet i alle suksessrike dramaer på scene og lerret - og alt som fungerer i drama, fungerer selvsagt også i religionene. De samme elementene som gjør populærkulturell underholdning til suksess, er merkesteiner i så godt som alle religioner. Det blir ikke noe moro uten Satan. Eller Voldemort. Eller Darth Vader.



Farlig okkult Harry Potter

Da J.K. Rowlings bøker om Harry Potter tok av, fikk norske TV-seere møte bekymrede kristne som satt ytterst på stolen hos Skavlan og advarte sterkt mot fenomenet. Potter-bøkene inneholdt jo bruk av magi, og det var visstnok ikke bra for barn, i følge dem. En gedigen misforståelse, selvsagt. Debattantene følte seg nok truet, fordi Potter fenget barna tusen ganger bedre enn et kristent A4-budskap. Men, hva er forskjellen på at Kristus spratt opp til himmelen, og en person hos Harry Potter som drar fram tryllestaven og roper Levicorpus? Egentlig ingenting. Det er magi, likefullt. Det finnes religiøse som har fastslått at da Jesus fór opp til himmelen, ble Jesu forhud forvandlet til ringene rundt Saturn. Magisk nok, spør du meg.

Strikking

De kristne krøp dessuten til korset (sic) og arrangerte nylig Harry Potter-messe i Berg kirke. Det var sikkert stappfullt, på samme måte som Strikkegudstjenesten i Statsbygd kirke. I et land der annenhver solgte bok er en strikkebok, går det ikke an å mislykkes med noe sånt.



Som ikke-troende er jeg 100% positiv til menigheter som trekker inn populærkultur, nesten uansett hva det er snakk om - så lenge vi slipper vannscootergudstjeneste med Bård Hoksrud. Stort sett viser kirkens stunts at de ønsker å delta i det moderne samfunnet, og prøver å gjøre troen relevant. Jeg er langt mer skeptisk til innadvendte og tilbakeskuende menigheter som tviholder på kjønnsapartheid og forestillinger om profeter som «perfekte mennesker». De bygger jo åpenbart på en løgn.