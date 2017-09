Halvorsens misforståelse om moral

Debatt Hans-Petter Halvorsen bruker som vanlig bred penn når han skal fortelle hvor umoralske religiøse mennesker opptrer. Heldigvis er hans artikkel en eneste stor misforståelse.

ESPEN OTTOSEN, filosof og teolog, informasjonsleder i NLM

Utgangspunktet er min artikkel i Aftenposten som på nett fikk tittelen: «Kan man være god uten Gud?» Dessverre er det vanskelig å vite om Halvorsen har lest noe særlig mer enn tittelen. Han synes å tenke at mitt svar på spørsmålet er nei. Det motsatte er tilfelle. Jeg er helt overbevist om at ateister kan ha god moral og høye idealer. Det skriver jeg også tydelig i artikkelen, allerede i andre avsnitt.

Espen Ottosen.

Med andre ord snubler Halvorsen ut av startblokken. Han hevder at min artikkel slår fast at «mennesker som tror på Gud har en sterkere iboende tendens til å opptre moralsk enn dem som ikke har en slik tro». Det er ikke langt unna fri fantasi.

Kort sagt handler min artikkel om hvorvidt det faktisk finnes en objektiv moralsk målestokk, om det er viktig å tro på en slik målestokk – og, ikke minst, hvordan en slik målestokk kan begrunnes. Alt dette synes å ha gått hus forbi Halvorsen.

Det er åpenbart at Halvorsen selv skriver som om at det finnes en objektiv moralsk målestokk. Han er ikke det minste i tvil om at religiøse stadig opptrer umoralsk – om det så er ved å omskjære sine guttebarn eller ved å tro på et helvete. Jeg er altså enig med Halvorsen i at det finnes en målestokk som gir oss mulighet til å si at noe faktisk er galt. Så er spørsmålet om en ateist som Halvorsen har gode grunner for å tro på en slik objektiv moral – og dermed med rette kan gjøre seg høy og mørk overfor religiøse for å være umoralske. Jeg har mine tvil.

Det er mange ateister som mer eller mindre motvillig ser problemet med å gjøre moral til noe mer enn et ganske tilfeldig produkt av vår biologi og historie. En av disse er filosofen Alex Rosenberg som i boken An atheist’s guide to the universe hevder at ateister må være moralske nihilister:

«Nihilismen avviser forskjellen mellom handlinger som er moralsk tillatte, moralsk forbudt og moralsk nødvendige (…) Nihilismen avviser at det finnes noe som er godt i seg selv, eller for den saks skyld, ondt i seg selv. Nihilismen kan ikke fordømme Hitler, Stalin, Mao, Pol Pot …»

Jeg vet om mange ateister og skeptikere, Halvorsen er sikkert blant disse, som ikke vil tenke som Rosenberg. Og det er fint. Det er ganske ubehagelig å mene noe annet – for eksempel at det ikke alltid er galt å torturere småbarn for moro skyld. Min overbevisning er at å tro på en objektiv moralsk målestokk kan ha stor betydning. Ikke minst i møte med grufulle handlinger. Da blir det for spinkelt å slå fast at vår sterke kritikk bare bygger på at samfunnet tilfeldigvis har funnet ut at noe er umoralsk. Isteden fastholder vi at det faktisk er objektivt galt for eksempel å opptre rasistisk.

Dernest tenker jeg at det er enklere å tro at det faktisk finnes en objektiv moral hvis ikke tilværelsen bare består av fysikk og biologi. Er alle tings opphav en evig Gud, kan det finnes objektive verdier. Da eksisterer noe vi kan forankre etikken i. Finnes en fullt ut god Gud, så er det gode å gjøre det Gud vil. Dermed er det ikke sagt at det alltid er enkelt å finne nøyaktig ut hva som er rett og galt. Som kristen har jeg ingen sharialover å henvise til, men bygger både på fornuft og bibel, og tenker at det er objektivt rett å elske min neste og gjøre mot andre som jeg ønsker at andre skal gjøre mot meg.

Halvorsen bruker det meste av sin artikkel til å argumentere for at religiøse mennesker har dårligere moral enn ateister. Han mener at det finnes empiri på dette. Det paradoksale er at han altså forutsetter at vi kan måle mennesker moralske målestokk opp mot en fastlagt standard – uten at han begrunner dette. For øvrig er statistikkene og undersøkelsene som Halvorsen viser til mer omdiskutert enn han virker til å være klar over. Når det er færre ateister enn andre i amerikanske fengsler kan grunnen rett og slett være at ateister i USA i svært stor grad kommer fra en velstående middelklasse (og de er generelt sjelden i fengsel). Det er underlig at en som hevder å være interessert i vitenskap ikke undersøker dette nærmere.

Jeg har uansett ikke behov for å gå grundig inn i en diskusjon om kristne lever mer moralsk høyverdige liv enn ateister. Det skyldes min overbevisning om at alle mennesker, også ateister, er skapt av Gud med et moralsk kompass, med fornuft og med samvittighet. Derfor kan vi alle navigere moralsk – og ta gode valg. Jeg innrømmer gjerne at mennesker som tror på Gud har gjort, og gjør, mye som ikke kan forsvarer. Og jeg har ikke behov for å hevde at ateister som Stalin og Mao har gjort mye fælt på grunn av sin ateisme. Min artikkel handlet altså om objektiv moral. Det var synd at Halvorsen ikke oppdaget det.